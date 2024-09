スターバックスにて2023年秋に発売され、多くの方から人気を博した「チョコレート ムース ラテ」が2024年も登場!

エスプレッソを通してコーヒーの魅力を発信し続けてきたスターバックスがお届けする、幅広いゲストがコーヒーの美味しさを再発見できる、秋のご褒美ラテです☆

スターバックス「チョコレート ムース ラテ」

販売期間:2024年9月30日(月)〜10月31日(木)予定

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

価格:(ホット/アイス)

お持ち帰りの 589円(税込)/店内利用 600円(税込)

サイズ:Tallサイズのみ

販売店舗:全国のスターバックス店舗 (一部店舗を除く)

スターバックスに、ふわふわのムースとナッツの香ばしい甘みがエスプレッソを優しく包む『チョコレート ムース ラテ』が2024年も登場。

最大の魅力は、天面にたっぷり注ぎ込んだふんわり食感のチョコレート ムースです。

口をつけるとほろりとほどける優しい甘さのムースで、一口目からご褒美感満載の一杯に仕上げられています。

2024年はキャラメルのような甘みと力強いコクを感じられる「エスプレッソ ロースト」のエスプレッソを使用。

深煎りでボールドな味わいのコーヒーが、チョコレートの風味やコクを一層引き立たせます。

そこにアーモンドとヘーゼルナッツの風味が香ばしいナッツソースを合わせ、軽やかな風を感じる秋にぴったりの香ばしく、リッチな味わいのラテに仕上げられているのもポイント。

バリスタたちが一杯一杯抽出するいれたてのエスプレッソと、ふわふわムース、ナッツの協奏が堪能できる一杯です。

6万人のバリスタの頂点、コーヒーアンバサダーが提案するカスタマイズ2選

2023年9月に初登場するや、コーヒー愛好家の方から甘めのビバレッジを楽しむ方まで、幅広いゲストの心をつかんだ「チョコレート ムース ラテ」

その穏やかな味わいとシンプルな設計から、自分好みにアレンジしてカスタマイズを楽しむ様子も多く見られました。

そこでスターバックス コーヒー ジャパンの社内競技会「コーヒー アンバサダー カップ2023」で全国6万人のバリスタの頂点に輝いた第18代「コーヒー アンバサダー」の下出伸喜さんが「チョコレート ムース ラテ」のおすすめカスタマイズを提案してくださいました。

ナッツの風味をさらに引き立てる香ばしさ満載のラテに:「アーモンドミルク」に変更

店内飲食価格:+55円(税込)

アーモンドミルクのナッティーな香ばしさが、アーモンド、ヘーゼルナッツの風味を更に輝かせる、味わい深い一杯に。

ミルクよりもさっぱりとした味わいが楽しめるアーモンドミルクの奥から、チョコレートとナッツの余韻が口の中に豊かに広がります。

ナッツ入りのチョコレートがお好きな方には特におすすめしたいカスタマイズです。

コク深い甘みをプラスしてリッチなコーヒーブレイクに:「チョコレートソース」を追加

カスタマイズ価格:無料

一口目からチョコレートの甘さ、香り、奥深さが広がり、一気に疲れを吹き飛ばしてくれるような一杯が完成。

飲み進めるうちにムースがやさしくとろけ、同時にナッツソースの存在感が立ち上がることで、味わいの変化も楽しめます。

エスプレッソと交わったビター感、ムースと溶け合うミルキーな味わい、ナッツと重なる香ばしさなど、チョコレートの様々な表情を楽しめる、チョコレート好きにはたまらないカスタマイズです。

ふわふわのチョコレートムースに香ばしいナッツが重なる、秋の人気ビバレッジが2024も登場。

スターバックスにて2024年9月30日より期間限定で販売される「チョコレート ムース ラテ」の紹介でした☆

