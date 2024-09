サーティワンにて、ハロウィン限定のフレーバーがキャラクターになった”おかしな”なかまたちが、ハロウィンモンスターになって登場する「おかしなおかしな おかしすぎる!? ハロウィ〜ン」を開催!

期間中、 31Club会員限定で「おかしすぎる!?ホイップサンデー」がユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”で人気の「ハミクマ」ピックとチョコレートシロップのトッピングサービスが実施されます☆

サーティワン「おかしすぎる!?ホイップサンデー」ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「ハミクマ」バージョン

販売期間:2024年10月3日(木)〜10月31日(木)

価格:560円(税込)

サーティワンにて開催される、期間限定キャンペーン「おかしなおかしな おかしすぎる!? ハロウィ〜ン」

ハロウィン限定のフレーバーがキャラクターになった”おかしな”なかまたちが、ハロウィンモンスターになって登場します。

期間中、サーティワンのアプリ「31Club」会員限定企画として、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて開催されている“ハロウィーン・イベント2024”の人気キャラクター「ハミクマ」が登場!

「おかしすぎる!?ホイップサンデー」に「はミック」のピックとチョコレートシロップのトッピングがサービスされます☆

ハミクマ3Dカードプレゼント

配布期間:2024年10月18日(金)〜10月31日(木)

サイズ:横50×縦70mm

限定数量:全国3万枚

さらに31Clubアプリ会員限定で、税込み500円以上購入された方限定のグッズをプレゼント。

会員本人のみ1会計で1枚、サーティワンオリジナルデザインの「ハミクマ3Dカード」が提供されます☆

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンにて開催されている“ハロウィーン・イベント2024”の人気キャラクター「ハミクマ」がサーティワンに登場。

サーティワンにて2024年10月3日より販売される「おかしすぎる!?ホイップサンデー」のデコレーションユニバーサル・スタジオ・ジャパン“ハロウィーン・イベント2024”「ハミクマ」バージョンの紹介でした☆

※なくなり次第終了

※一部店舗では実施されません

