11人組グローバルボーイズグループ「INI(アイエヌアイ)」の郄塚大夢(たかつか・ひろむ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」(毎月3週目 月曜〜木曜22:18頃〜)。9月16日(月・祝)の放送では、INIの活動で褒めてほしいことや頑張ったことに対して、郄塚先生が“ファンファーレ”を鳴らしました。この記事では、来年開催される「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」について語ったパートの内容を紹介します。

―ー普段は生徒(リスナー)に向けてファンファーレを届けていますが、今夜はINIに向けたファンファーレを鳴らす企画に。番組前半では「INI、新曲をデジタルリリース」「7枚目のシングル『THE VIEW』リリース」についてファンファーレを鳴らしました。郄塚:続いてファンファーレを鳴らすのは、「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」開催決定です! こちらのイベントは「LAPONEエンタテインメント」所属アーティストによる合同ライブです。来年の「LAPOSTA 2025」に出演するのは「JO1」「INI」「DXTEEN」、そして「ME:I」「IS:SUE」の5組です。2023年から始まって、次で3回目。2025年1月27日(月)〜2月2日(日)の期間、東京ドームを含む東京ドームシティ全体をジャックするイベントです。この1週間にわたるイベントは今回が初めてでして。初めて3日間での開催っていうのもあって、本当に大きなイベントになるんじゃないかなって思います! 今も少しずつ準備が進んでいますんで、生徒(リスナー)のみんなにも来てほしいし、楽しみにしていただけたらと思いますね!ということで本日はINIのことを褒めていきましたが、タイトなスケジュールのなかで本当にみんなよく頑張ったなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜〜木曜 22:00〜23:55/金曜 22:00〜22:55番組Webサイト: https://www.tfm.co.jp/lock/