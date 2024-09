サムスンの次期フラッグシップ機「Galaxy S25 Ultra」については、すでに多くのリーク情報が届けられています。最近では、このデバイスは噂通りクアルコム製のハイエンドチップ「Snapdragon 8 Gen 4」を搭載し、マルチコア性能がiPhone 16 Proを上回る可能性を示す手がかりが登場しました。

この情報は人気ベンチマーク投稿サイト・Geekbench Browserで見つかりました。型番の「SM-S928U」は、Galaxy S25 Ultraの米国向けモデルを示すと見られています。

それによれば、搭載チップはSnapdragon 8 Gen 4であり、シングルコアスコアは3069、マルチコアスコアは9080とのこと。iPhone 16 Proモデル搭載のA18 Proは3409/8492であり、シングルコア性能では劣りつつ、マルチコアでは上回る結果となっています。

Breaking News

Samsung Galaxy S25 Ultra spotted on Geekbench with Snapdragon 8 Gen4 Processor and 12GB of RAM!

Single-Core: 3069

Multi-Core: 9080

Share this awesome news with everyone! #GalaxyS25#Samsung#OneUI7 pic.twitter.com/ofGuNni9DM

— Tarun Vats (@tarunvats33) September 24, 2024