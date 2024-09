ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、首元をオシャレにあったかくできる、「ムーミン」フェイクファーティペットを紹介します!

ベルメゾン「ムーミン」フェイクファーティペット

価格:各3,990円(税込)

サイズ:全長(グレーダイヤ)約91cm/(ブラウンドット)約82cm、フェイクファー部分幅 約9cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

さっと巻くだけで、首元を暖かくできる、ベルメゾンの「ムーミン」フェイクファーティペット。

片方の端をもう一方のとおし穴に差し込むだけで、簡単にスタイリングが決まるあったかグッズです!

首に触れる部分はふわふわのフェイクファー素材を使用。

両端はニット素材で、ダイアやドット柄がおしゃれなアクセントになっています。

「ムーミン」や「リトルミイ」をあしらった、キャラクターネームもポイント。

首元に冷気が入るのを防ぎ、簡単におしゃれな着こなしが決まります☆

グレーダイヤ

上品なグレーのフェイクファーに、ダイヤ柄を組み合せたフェイクファーティペット。

首元をあたたかく、オシャレにコーディネートできるグッズです。

モノトーンな「ムーミン」のキャラクターネームが入っています!

ブラウンドット

ブラウンのフェイクファーを使ったティペットは、ドット柄との組み合わせ。

温かみのあるカラーは、寒い季節に取り入れたいデザインです。

「リトルミイ」のキャラクターネームも、ワンポイントアクセントとして見せられます☆

さっと巻くだけで、首元あったかな「ムーミン」デザインのティペット。

「ムーミン」フェイクファーティペットは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

©Moomin Characters TM

