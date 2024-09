ハズレなしの「セガ ラッキーくじ」に、TVアニメ『俺だけレベルアップな件』が登場。

オリジナル描き下ろしイラストを使用した、5等級+ラストラッキー賞で構成されたグッズが、ハズレなしで当ります!

セガ ラッキーくじ TVアニメ『俺だけレベルアップな件』

発売日:2024年9月27日(金)より順次

※店舗により発売時期は異なります

※諸般の事情により販売時期が変更になる可能性があります

価格:1回 700円(税込)

取扱店:ミニストップ、各種ホビーショップなど

※店舗により、取り扱いのない場合があります

原作・原案 Chugong氏、作画 DUBU(REDICE STUDIO)、脚色 h-goon(D&C MEDIA 発行)による韓国発の作品『俺だけレベルアップな件』

待望のアニメ化も好評を博し、アニメ第2期の放映も予定されています☆

そんなTVアニメ『俺だけレベルアップな件』のグッズが当たる「セガ ラッキーくじ」が登場。

オリジナルの描き下ろしイラストを使ったグッズが当たるハズレなしのくじが、ミニストップや各種ホビーショップなどに順次登場します。

セガ ラッキーくじ TVアニメ『俺だけレベルアップな件』は5等級に加えて、最後のくじを引いた人がもらえる「ラストラッキー賞」で構成。

さらに、くじ券に付いているコードから応募できる「ダブルラッキー賞」にも挑戦できる内容です!

「パルクール」をイメージした、躍動感あふれるキャラクターたちが登場する描き下ろしイラストを使った各グッズを紹介します☆

A賞 イラストボード

サイズ:B3サイズ

「パルクール」をイメージした、描き下ろしイラストを飾れるイラストボード。

B3サイズの大きさで、躍動感あるキャラクター達の姿を存分に鑑賞できます!

B賞 ビッグアクリルスタンド

種類:全5種

サイズ:全長約25cm

B賞で当たるのは、描き下ろしイラストを好きな場所に飾って楽しめる、ビッグアクリルスタンド。

主人公「水篠旬」や「最上真」「向坂雫」などの姿が、約25センチのビッグサイズで表現されています☆

C賞 アクリルキーチェーン

種類:全8種(ブラインドパッケージ)

サイズ:全長約8cm

C賞は、ブラインドパッケージで全8種からどれか1つが出てくるアクリルキーチェーン。

「パルクール」の動きある姿がデフォルメタッチで表現されたグッズです。

D賞 クリアファイルセット

種類:全6種

サイズ:A4サイズ

描き下ろしイラストを大きくあしらった、D賞のクリアファイルセット。

キャラクター単体デザインと集合デザインの、全6種が登場します!

E賞 色紙

種類:全13種(ブラインドパッケージ)

サイズ:全長約13cm

描き下ろしイラストとTVアニメのシーンを使った、E賞の色紙は全13種。

集めたり飾ったりして楽しめる、ブラインド仕様の賞品です☆

ラストラッキー賞 タペストリー

サイズ:B2サイズ

最後の1枚を引くともらえる「ラストラッキー賞」は、描き下ろしイラストをカッコよくあしらったタペストリー。

A賞のイラストボードより大きなB2サイズを、お部屋に飾って楽しめます!

ダブルラッキー賞 ビッグアクリルスタンドセット

サイズ:全長約25cm

当選数:抽選で5名

くじ券のQRコードから応募すると、抽選で5名に当たる「ダブルラッキー賞」

B賞のビッグアクリルスタンドがセットでもらえます☆

TVアニメ『俺だけレベルアップな件』の描き下ろしイラストを使ったグッズが当たる、ハズレなしのくじ。

セガ ラッキーくじ TVアニメ『俺だけレベルアップな件』は、2024年9月27日よりミニストップ、各種ホビーショップなどで順次発売です!

©Solo Leveling Animation Partners

