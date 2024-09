ジュエリーブランド「ケイウノ」から、東海道新幹線開業60周年を記念した限定グッズが登場。

開業当時の「ひかり1号」を再現したゴールドモデルとシルバーモデル、さらに純金製の硬券きっぷが期間・数量限定、完全受注生産で販売されます!

ケイウノ「開業列車『ひかり1号』/新幹線開業時『硬券きっぷ』」

購入申込受付期間: 2024年10月1日10:00〜12月20日23:59

※限定数量販売につき、受注上限数に達した商品から購入申込の受付を終了

販売店舗:「JR東海MARKET」内の公式オンラインショップ「Click!Kiosk(クリック!キヨスク)」(https://market.jr-central.co.jp/shop/c/ck-kanto/)

※期間および数量限定・完全受注生産

ジュエリーブランド「ケイウノ」が、東海道新幹線開業60周年を記念した新製品を、JR東海リテイリング・プラスと共同開発。

「開業列車『ひかり1号』」のゴールドモデルとシルバーモデルと純金製の「新幹線開業時『硬券きっぷ』」が、期間・数量限定、完全受注生産にて販売されます!

ジュエリー職人の技術力とクラフトマンシップを活かして作り上げられる、開業列車を再現したモデルと硬券きっぷ。

JR東海公認の「東海道新幹線メモリアルリング」など、新幹線関連のグッズを提供してきたケイウノによる、60周年の節目にぴったりな記念品です!

新幹線0系 開業列車「ひかり1号」 ゴールドモデル(K18イエローゴールド)

価格:9,900,000円(税込)

限定数(受注上限数):6両

セット内容:新幹線0系ゴールドモデル1両、専用展示ケース1体、Nゲージレール1本(市販品)

素材:

新幹線0系ゴールドモデル K18イエローゴールド

専用展示ケース ケース部分 アクリル、土台 木製、プレート 真鍮

サイズおよび重量:

新幹線0系ゴールドモデル 長さ 約158×幅 約21×高さ 約27mm、約250〜280g※重量は設計上の理論値であり、実測値ではありません専用展示ケース 幅 約230×奥行 約95×高さ 約118mm(外寸)板厚 約3mm※アクリルケース部分装着時

東海道新幹線開業60周年を記念して、開業1番列車「ひかり1号」の新幹線0系から、新大阪方先頭車をできる限り精微に再現。

60周年の歴史に相応しく、18金で作られた、贅沢で華やかさと重厚感のある特別な記念グッズです!

開業から60年が経過し、新幹線0系はすでに営業運転から引退しているなか、写真や動画等の資料を収集して開業時の新幹線0系をできる限り再現。

運転台窓枠のフォルムや前頭オオイの形状、非常口の位置に小さな車側灯に至るまで、十数年にわたって原型製作一筋の熟練の技術者がこだわって表現したモデルです。

なかでも、自動ドア横の行先表示板(通称「サボ」)において、「全席指定」や「ひかり 新大阪」の表記まで再現している点は必見。

Nゲージサイズで作っているため、付属のレールに乗せた状態で展示可能です。

なお、新幹線の後部車輛付近には素材の刻印、およびシリアルナンバーを打刻。

オリジナルの専用展示ケースも付属し、ファンにはたまらない仕様の、飾って楽しめる記念品です!

新幹線0系 開業列車「ひかり1号」 シルバーモデル(シルバー925)

価格:660,000円(税込)

限定数(受注上限数):60両

セット内容:新幹線0系シルバーモデル1両、専用展示ケース1体、Nゲージレール1本(市販品)

素材:

新幹線0系シルバーモデル シルバー925

専用展示ケース ケース部分 アクリル、土台 アクリル、プレート アルミ

サイズ及び重量:

新幹線0系シルバーモデルサイズ 長さ 約158×幅 約21×高さ 約27mm、約230g

専用展示ケース 幅 約230×奥行 約95×高さ 約106mm(外寸)板厚 約3mm ※アクリルケース部分装着時

ゴールドモデルと同様に「ひかり1号」をシルバー925で製作。

Nゲージサイズで製作しており、付属のレールに乗せた状態で展示可能です。

なお、新幹線の後部車輛付近には、素材の刻印とシリアルナンバーが打刻されます。

オリジナルの専用展示ケースも付いた、そのまま飾れる記念グッズです!

純金製 新幹線開業時「硬券きっぷ」

価格:660,000円(税込)

限定数(受注上限数):60枚

セット内容:純金製 新幹線開業時「硬券きっぷ」1枚、専用展示アクリルスタンド1体

素材:純金製 新幹線開業時「硬券きっぷ」 K24

サイズおよび重量:

純金製 新幹線開業時「硬券きっぷ」 横約56×縦約29×厚さ約0.6mm、約14g

専用展示ケース 幅148×高さ108×厚み4mm位

※重量は設計上の理論値であり実測値ではありません

納期:製作には注文確定より4〜8か月程度

※月間の製作数量に上限があるため、注文確定した商品から先着順で製作

※完成次第、順次お届け(完成時期の指定不可)

東海道新幹線開業60周年を祝い、新幹線開業時の「硬券きっぷ」をできる限り精微に再現した、純金製の記念品グッズ。

60周年の歴史に相応しく、贅沢に純金(K24)を使った特別製です!

当時のきっぷに印刷された文字などは、レーザー加工の凹凸で精密に表現。

開業日となる「昭和39年10月1日」の日付や、始発の時刻「6時00分」、「ひかり1号」など当時の印字が表現されています。

また、きっぷの裏面には「東海道新幹線60周年」などを刻印。

開業当時のセレモニー写真とともに専用のアクリルスタンドに収めて両面を楽しめます。

1台のレーザー機で1日に最大2枚しか製作できない、貴重な作品です。

東海道新幹線開業60周年を祝って、ゴールドとシルバーで再現した開業列車モデルと、純金製の硬券きっぷを限定販売。

ケイウノの「開業列車『ひかり1号』/新幹線開業時『硬券きっぷ』」は、2024年10月1日より、期間・数量限定・完全受注生産で販売です!

JR東海承認済、JR西日本商品化許諾済

