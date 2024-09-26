Âçºå¤ËÇúÃÂŽ¢¤¦¤á¤¤¿¸ø±àŽ£¤¬¤¢¤Þ¤ê¤ËÀ¨¤«¤Ã¤¿·ï
¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¤Ë¸þ¤«¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤òÃÎ¤é¤»¤ë´ÇÈÄ¤¬¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
Âçºå¡¦ËÌ¶èÂç¿¼Ä®¤Ë9·î6Æü¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¡×¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¤ÏGRAND GREEN OSAKA¡Ë¤Î°ìÉô¤¬Àè¹Ô³«¶È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ÇßÅÄ±ØËÌÂ¦¡¢ÄÌ¾Î¡Ö¤¦¤á¤¤¿¡×ºÆ³«È¯¡¦Âè2´ü¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¡£¤â¤È¤â¤È¡¢ÇßÅÄ±Ø¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤Ï¡ÖËÌ¥ä¡¼¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇßÅÄ²ßÊª±Ø¤Î¥³¥ó¥Æ¥Ê¥ä¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤òºÆ³«È¯¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤ë¡£Æ±¤¸¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢2013Ç¯¤ËºÆ³«È¯Âè1´ü¤È¤·¤Æ¡Ö¥°¥é¥ó¥Õ¥í¥ó¥ÈÂçºå¡×¡ÊGRAND FRONT OSAKA¡Ë¤¬³«¶È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¦¤á¤¤¿¥¨¥ê¥¢¤ÎÁ´ËÆ¤¬½ù¡¹¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¡¢³«¶È¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ÅÔ»ÔÏÀ´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÏÈó¾ï¤ËÉ¾È½¤¬¤¤¤¤¡£ÆÃ¤ËÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤¬Æ±»ÜÀßÆâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¦¤á¤¤¿¸ø±à¡×¡£¹Âç¤Ê¼ÇÀ¸¤ÈÊ®¿å¹¾ì¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÍ·¤ÖÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡ÖÅÔ»Ô¤ÎºÆ³«È¯¤Ï¤³¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡×¤Ê¤ó¤Æ°Õ¸«¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
ÅÔ»Ô´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢»ä¤â¤µ¤Ã¤½¤¯¸½ÃÏ¤ËË¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤¦¤á¤¤¿¸ø±à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Ó¥ë¤Î¤Û¤¦¤â¡¢¤«¤Ê¤êÌÌÇò¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¼ÂºÝ¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÌÌÇò¤µ¤ò²òÀâ¤·¤¿¤¤¡£
Âçºå¤ËÆÍÇ¡½Ð¸½¤·¤¿ÂçÎÐÃÏ¡Ö¤¦¤á¤¤¿¸ø±à¡×
¤Þ¤º¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÂçÉ¾È½¤Î¡Ö¤¦¤á¤¤¿¸ø±à¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¸½ÃÏ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡Ú²èÁü13Ëç¡ÛÅìµþ¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¸ø±à¤¬Íß¤·¤¤¡ÄÂçºåÇßÅÄ¤ËÇúÃÂ¡Ö¤¦¤á¤¤¿¸ø±à¡×¤ÎÁ´ËÆ
¤³¤³¤Ï¡¢º£²ó¤ÎºÆ³«È¯¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤â¤Ê¤ë¾ì½ê¤À¡£¤Þ¤º¡¢¶Ã¤¯¤Î¤Ï¤½¤Î¹¤µ¡£¸ø±àÁ´ÂÎ¤ÏÌó4Ëü5000Ö¤Î¹¤µ¤ò¸Ø¤ê¡¢±Ø¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÅÔ»Ô·¿¸ø±à¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢À¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÌó4Ëü5000Ö¤Ï¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à1¸ÄÊ¬¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸Âç¤¤µ¡£¥Ó¥ë¤¬¤Ò¤·¤á¤¯Âçºå±Ø¤Î¶á¤¯¤Ë¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤ÎÎÐÃÏ¤¬½Ð¸½¤·¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¶Ã¤¯Í×ÁÇ¤Î°ì¤Ä¤À¤í¤¦¡£
ÂçºåÅÔ¿´¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¡¢ÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¸ø±à¼«ÂÎ¤Ï¥µ¥¦¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤È¥Î¡¼¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤ÎÆó¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¦¥¹¥Ñ¡¼¥¯¤Î¤Û¤¦¤ËÊ®¿å¹¾ì¤È¼ÇÀ¸¹¾ì¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¼ÇÀ¸¹¾ì¤ÏÌó5100Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£»ä¤Ï¿ô²ó¡¢Æ±ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤¬¡¢Ê¿Æü¤Î¸á¸å¤Ç¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤Î¼ÇÀ¸¤Ë¿²¤ÃÅ¾¤¬¤Ã¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¼ÇÀ¸¤Ç¿²¤½¤Ù¤ë¿Í¡¹¡£³°¹ñ¤Î¸ø±à¤ß¤¿¤¤¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
²Æ¤À¤È¤À¤¤¤Ö½ë¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡©¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢Æü±¢¤Î¼ÇÀ¸¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÎÃ¤·¤¯¡¢²Æ¤Ç¤â½½Ê¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¿²¤½¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¿²¤½¤Ù¤ë¿Í¡¹¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤ÏÊ®¿å¹¾ì¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿åÍ·¤Ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¶«¤Ð¤ì¤Æµ×¤·¤¤¤¬¡¢¤³¤³¤Ë¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Æ¡¢Âçºå¤À¤±¤Ï¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï!?¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤À¡£
²Æ¤Ë¿åÍ·¤Ó¡£ºÇ¹â¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¦¤á¤¤¿¸ø±à¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡Ö³«ÊüÀ¡×¤À
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¡¹¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤¨¤Ë¤¦¤á¤¤¿¸ø±à¤¬»ý¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ö³«ÊüÀ¡×¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤ì¤Ï¤Þ¤º¡¢¼ÇÀ¸¤¬¹¤¬¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤Î¡¢»ë³ÐÅª¤Ê³«ÊüÀ¤Î¹â¤µ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¹Âç¤Ê¼ÇÀ¸¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÀÄ¶õ¡£¤¦¤á¤¤¿¸ø±à¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Ó¥ë¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¤³¤³¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¹¡¹¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤ò°Õ¼±¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÍ£°ì»ë³¦¤«¤é¸«¤¨¤ë¥Ó¥ë¤Ï¡¢ÇßÅÄ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·úÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÇßÅÄ¥¹¥«¥¤¥Ó¥ë¡×¤Ç¤³¤ì¤À¤±¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢µÕ¤Ë¶õ¤È¥Ó¥ë¤ÎÂÐÈæ¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢¶õ¤Î¹¤µ¤¬¤è¤ê°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡Á¡£
Âçºå¤Î¶õ¤Ã¤Æ¹¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¢¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¡Ö³«ÊüÀ¡×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î³«ÊüÀ¤À¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¸ø±àÆâ¤Ç¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤¤¤¹¤äÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Í·¤ÓÆ»¶ñ¤ÎÂß¤·½Ð¤·¤Ï»Ò¤É¤â¤ä¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¿Íµ¤¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤¬½ÐÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Âß¤·½Ð¤·¤¤¤¹¡£¤½¤ì¤ò¹¤²¤Æ¡¢¼ÇÀ¸¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤éÍ§¿ÍÆ±»Î¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ë¸÷·Ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤é¤ì¤ë¡£
Æ»¶ñ¤òÌµÎÁ¤Ç¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥¹¥¿¥ó¥É¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¸Ä¿ÍÅª¤Ê´¶¿¨¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎºÆ³«È¯»öÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÌµÎÁ¤ÇºÂ¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤¬¤É¤³¤È¤Ê¤¯¾¯¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤É¤³¤«ºÂ¤í¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤·¤«Íî¤ÁÃå¤±¤ë¾ì½ê¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ÖÇÓ½ü¥¢¡¼¥È¡×¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢·Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿°Ø»Ò¤äÆæ¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢É¬Á³Åª¤Ë¤½¤Î¾ì½ê¤ËÍè¤ë¿Í¤ÏÁª¤Ð¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ö³«ÊüÀ¡×¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¦¤á¤¤¿¸ø±à¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¸Â¤êÏ·¼ãÃË½÷¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢»×¤¤»×¤¤¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡Ö³«ÊüÀ¡×¤¬¡¢»ë³ÐÅª¤Ê³«ÊüÀ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¸ø±à¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤³¤³¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î³¹¤Ê¤ó¤À¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¡¹¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡ÖËÌ´Û¡×¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÍÑÅÓ¤Î¡Ö³«ÊüÀ¡×
°ìÊý¡¢¡Ö¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¡×¤Ç¤â¤¦°ì¤Ä¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¾¦¶È»ÜÀß¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤¬Æþ¤ë¡ÖËÌ´Û¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
ÄãÁØ³¬¤Ë¾¦¶È»ÜÀß¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÁØ³¬¤Ë¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤¬Æþµï¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥Ó¥ë¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹¤Î¤Ï¡ÖJAM BASE¡×¤È¤¤¤¦»ÜÀß¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹Âß¤·¡×»ÜÀß¡£²ñ°÷À©¸òÎ®¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥³¥ï¡¼¥¥ó¥°¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ê¤É¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£¡ÖJAM¡×¤Ï¥¸¥ã¥º¤Ê¤É¤Î²»³Ú¤Ç¤¤¤ï¤ì¤ëÂ¨¶½±éÁÕ¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢¥¸¥ã¥º¤Î¤è¤¦¤ËÂ¨¶½Åª¤Ë¿·¤·¤¤¤â¤Î¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ³Ë»ÜÀß¤ÎÀ¼Á¤æ¤¨¤«¡¢1¡Á3³¬¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÉáÄÌ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Î¤è¤¦¤Ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢3³¬°Ê¹ß¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¤Ê¤¤¡×¡£
¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¤¬¤ë¶õ´Ö¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¹Âç¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢4³¬¤Ë¾å¤¬¤ëÁ°¤Î´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¡Ö4³¬°Ê¾å¤Ë°û¿©¡¦ÊªÈÎ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¹ÊÞ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¡¢ÉáÃÊ¤Ï¸«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´ÇÈÄ¤¬¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤¬¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÂß¤¹¡×¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö4³¬°Ê¾å¤Ë°û¿©¡¦ÊªÈÎ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Å¹ÊÞ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Ö¤¦¤á¤¤¿¸ø±à¡×¤Ç¤â´¶¤¸¤¿¤³¤È¤À¤¬¡Ö¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¡×¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¹Âç¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Þ¤Þ¡¢Í¸ú³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¡£
²ñµÄ¼¼¤Ê¤É¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ë¼ï¤ÎÍÑÅÓ¤Î¡Ö³«ÊüÀ¡×¤¬¹â¤¯¡¢¼«Í³¤ò´¶¤¸¤ë¡£»ö¶È¼Ô¤Î»×¤¤¤¬¶¯¤¯µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¤½¤Î¶õ´Ö¤Ë°ÕÌ£¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤ò²¡¤·½Ð¤¹ºÆ³«È¯¤¿¤Á
É®¼Ô¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎºÆ³«È¯»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¯¸À¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤òÀ¸¤«¤·¤¿ºÆ³«È¯¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎºÆ³«È¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÄ¬Î®¤Î°ì¤Ä¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Ë4·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¡£¤³¤³¤Î4³¬¤Ï¡Ö¥Ï¥é¥Ã¥Ñ¡×¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ç¡¢Å¹¤Ï¤Û¤Ü²¿¤â¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥Ù¥ó¥Á¤ÈÎÐ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶½É¤Î¸òº¹ÅÀ³Ñ¤È¤¤¤¦¡ÖÄ¶°ìÅùÃÏ¡×¤Ç¡¢¤³¤Î¡Ö²¿¤âÃÖ¤«¤Ê¤¤¡×ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢Èó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¥Ï¥é¥«¥É¤Î¤è¤¦¤¹¡£¥Ù¥ó¥Á¤È¿¢ºÏ¤¬¹¤¬¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢ºÆ³«È¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤À¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯4·î¤ËºÆ¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿SHIBUYA TSUTAYA¤â¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¸µ¡¹¤ÎSHIBUYA TSUTAYA¤Ï¡¢CD¤äDVD¤¬¤®¤Ã¤·¤êÉß¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¸å¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¥¸¥à¤Ê¤É¡¢¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤ò²¡¤·½Ð¤¹Êý¸þÀ¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦¤Î¤«¤Ï¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ËÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤³¤ì¤â¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¤È»÷¤¿Êý¸þÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
4·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿SHIBUYA TSUTAYA¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¿Í¡¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹¥¤ß¤¬Â¿ÍÍ²½¡¦Ê£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£²¿¤«°ì¤Ä¤Î»ÜÀß¤òºî¤Ã¤Æ¸ÇÄê¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¤¢¤¨¤Æ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¶õÇò¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ËÍè¤¿¿Í¤Ë¹¥¤¤Ë»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Û¤¦¤¬¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ë¡¼¥º¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ßµÞÂ®¤ËÉáµÚ¤·¤¿¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤äÂß¤·¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬°ìÈÌÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±Æ¶Á¤â¸«²á¤´¤»¤Ê¤¤¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÀ¸¤«¤¹ºÆ³«È¯¤ÎÊý¸þÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÉß¤µÍ¤á¤ë¡×ºÆ³«È¯¤ÎÊý¸þÀ¤È¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ëÊý¸þÀ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¡£
¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¤È¡¢ÆüËÜ¤ÎºÆ³«È¯¤Î¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×
É®¼Ô¤Ï¡¢½ÂÃ«¤ò¥±¡¼¥¹¥¹¥¿¥Ç¥£¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î³¹¤Ë¡¢ÌµÎÁ¤ÇµÙ¤á¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤ÎÂ¿¤¯¤ÎºÆ³«È¯¤µ¤ì¤¿»ÜÀß¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¡×¤ä¡ÖÉÙÍµÁØ¸þ¤±¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢½îÌ±¤¬µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤¿¤ê¡¢µÙ¤á¤ë¾ì½ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡Ê¼ÂºÝ¡¢»ö¶È¼ÔÂ¦¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌÜÅª¤Ç¤Ïºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤«¤éÅöÁ³¤È¤¤¤¨¤ÐÅöÁ³¤Ê¤Î¤À¤¬¡Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¤ÎºÆ³«È¯¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Êý¸þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëºÆ³«È¯¤ÎÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡¢¤¦¤á¤¤¿¸ø±à¤äËÌ´Û¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡Ö³«ÊüÀ¡×¤Î½Å»ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¡¹¤Ë³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤½¤³¤Ëºî¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ò°ìÍøÍÑ¼Ô¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤¿¡£
¥°¥é¥ó¥°¥ê¡¼¥óÂçºå¤Î»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢»ê¤ë¤È¤³¤í¤ËºÂ¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢°õ¾Ý¿¼¤«¤Ã¤¿¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤Ï¤Þ¤À9·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»ÜÀß¤¬´°À®¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢É®¼Ô¤¬Êâ¤¤¤Æ¤¤¤ÆÌäÂêÅÀ¤ò´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤¦¤á¤¤¿¸ø±à¤Î¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤Ï¡¢Âçºå¤Î¿Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¯¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æþµï¤¹¤ë¥Æ¥Ê¥ó¥È¤â¼Â¸³Åª¤ÊÅ¹ÊÞ¤¬Â¿¤¯¡¢Ä¹¤¯º¬ÉÕ¤¯¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¼êÊü¤·¤Ç¾Þ»¿¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¡£
´ÛÆâ¤ÎÉ½¼¨¤ÏÊ£»¨¤Ê¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¾¯¡¹ÆñÅÀ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤¿¤À¤·¡¢°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ê´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤Îº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤ÎºÆ³«È¯¤ò¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤Ë½ÅÍ×¤Ê¼¨º¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ÛÅìµþ¤Ë¤â¤³¤ó¤Ê¸ø±à¤¬Íß¤·¤¤¡ÄÂçºåÇßÅÄ¤ËÇúÃÂ¡Ö¤¦¤á¤¤¿¸ø±à¡×¤ÎÁ´ËÆ
¡ÊÃ«Æ¬ ÏÂ´õ ¡§ ¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥È¥¢¸¦µæ²È¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë