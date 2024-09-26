·ëº§¼°¤Ë¿ÆÍ§¤È¤¤¤ï¤ì¤¿·ÝÇ½¿Í¤¬°ì¿Í¤â½ÐÀÊ¤»¤º¡ÖÂ»ÀÚ¤ê¡×¤È¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ½÷Í¥¡Ê41¡Ë¡¢Ç¥¿±¤òÈ¯É½
½÷Í¥¤Î¥½¥ó¡¦¥À¥à¥Ó¡Ê41¡Ë¤¬Ç¥¿±¤òÃÎ¤é¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥½¥ó¡¦¥À¥à¥Ó¡¢5ºÐÇ¯¾å¤ÎÉ×¤È´Å¡¹¥¥¹¼Ì¿¿
9·î26Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êBLITZWAY¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¥½¥ó¡¦¥À¥à¥Ó¤¬µ®½Å¤ÊÌ¿¤È²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥½¥ó¡¦¥À¥à¥Ó¤È²ÈÂ²¤ÏÂç¤¤Ê´î¤Ó¤Î¤Ê¤«¤ÇÂÛ¶µ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯4·î¤Ë½Ð»ºÍ½Äê¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Á°Æü¤Î9·î25Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È»ä¤È¡Ù¡Ê¸¶Âê¡¢TVÄ«Á¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥½¥ó¡¦¥À¥à¥Ó¤Ï¡¢´ÑÁê²È¤È²ñ¤¤¡¢´ÑÁê³ØÅª¤Ë45ºÐÁ°¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÍèÇ¯¤Î5·î¤«6·î¤Ë»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÍ½¸À¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Î¼¡²óÍ½¹ð¤Ç¤Ï¡¢¥½¥ó¡¦¥À¥à¥Ó¤¬É×¥¤¡¦¥®¥å¥Ò¥ç¥¯¡Ê46¡Ë¤È¼Â²È¤ÎÊì¿Æ¤òË¬¤ì¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÅÏ¤¹¥·¡¼¥ó¤¬±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¸«¤¿¥½¥ó¡¦¥À¥à¥Ó¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡Ö¤¨¡©¤³¤ì²¿¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢¤½¤ì¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥½¥ó¡¦¥À¥à¥Ó¤ÏÎÞ¤°¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
Ç¥¿±¤ò°Å¼¨¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÇ¥¿±¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¤Ê¤ª¥½¥ó¡¦¥À¥à¥Ó¤Ï¡¢2022Ç¯5·î¤Ë5ºÐÇ¯¾å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È´Ú¹ñÂåÉ½Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¥¤¡¦¥®¥å¥Ò¥ç¥¯¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¡£¤·¤«¤·Åö»þ¡¢¥½¥ó¡¦¥À¥à¥Ó¤Î¿Æ¤·¤¤·ÝÇ½¿Í¤é¤¬Ã¯¤â»²²Ã¤»¤º¡¢Í§¿Í¤«¤é¡ÈÂ»ÀÚ¤ê¡É¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Îµ¿ÏÇ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥½¥ó¡¦¥À¥à¥Ó¤Ïµ¿ÏÇ¤òÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î¸Ä¿Í¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î±ÇÁü¤Ç½÷Í¥¥Á¥ç¥ó¡¦¥ê¥ç¥¦¥©¥ó¤È°ì½ï¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿Éþ¤ò¥Õ¥ê¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë½Ð¤·¡¢¡ÈÂ»ÀÚ¤êÀâ¡É¤ò´ÖÀÜÅª¤ËÇ§¤á¤¿¡£
¡þ¥½¥ó¡¦¥À¥à¥Ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1983Ç¯9·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ2007Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2009Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤ÇËÜ³ÊÅª¤Ë±éµ»¤ËÄ©Àï¤·¡¢¡Ø¸÷¤È±Æ¡Ù¡Ø²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¡Á¥Ü¥¯¤é¤ÎÎøÆüµ¡Á¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£ÆÃ¤Ë¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ØÄØ¤Î²Öºé¤¯º¢¡Ù¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¥Ò¥ã¥ó¥ßÌò¤ò±é¤¸¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2021Ç¯12·î¤Ë¡¢5ºÐÇ¯¾å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È´Ú¹ñÂåÉ½Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¥¤¡¦¥®¥å¥Ò¥ç¥¯¤È¤ÎÇ®°¦¤¬È¯³Ð¡£2¿Í¤Ï2022Ç¯5·î¤Ë·ëº§¤·¤¿¡£