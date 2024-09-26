É÷´Ö¿¸»á¡¢¥Õ¥¸À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤·¤í¡×ÁíºÛÁªÍ½ÁÛ¤Ç¡ÈÍ½ÃÇµö¤µ¤º¡ÉÏ¢È¯¤Ë¶ì¾Ð¡¢¼¸Ó£·ãÎå
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÊóÆ»¶É²òÀâ°Ñ°÷¤ÎÉ÷´Ö¿¸»á¤¬26Æü¡¢Æ±¶É¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·8¡Ê¥¨¥¤¥È¡Ë¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤¹27Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤ë¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÎÊóÆ»¤ò½ä¤ê¡¢Æ±¶ÉÀ¯¼£Éô¤Î¹âÅÄ·½ÂÀ¥Ç¥¹¥¯¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤·¤í¡ª¡×¤È¡È¶ì¸À¡É¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ë¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡¢¾®ÎÓÂëÇ·Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¡¢¾åÀîÍÛ»Ò³°Áê¡¢²ÃÆ£¾¡¿®¸µ´±Ë¼Ä¹´±¡¢²ÏÌîÂÀÏº¥Ç¥¸¥¿¥ëÁê¡¢ÀÐÇËÌÐ¸µ´´»öÄ¹¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼´´»öÄ¹¤È²áµîºÇÂ¿¤Î9»á¤¬Î©¸õÊä¡£
¡¡¹ñ²ñµÄ°÷É¼368É¼¤ÈÅÞ°÷É¼368É¼¤Î·×736É¼¤Ç²áÈ¾¿ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤ÐÅöÁª¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢²áÈ¾¿ô¤Î¸õÊä¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¾å°Ì2¿Í¤Ë¤è¤ë·èÁªÅêÉ¼¤Ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷É¼368É¼¤Ë²Ã¤¨¡¢³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Î47É¼¤Î·×415É¼¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÇÀéÍÕÂçµÒ°÷¶µ¼ø¤Î´äÅÄÌÀ»Ò»á¡¢¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¹âÅÄ¥Ç¥¹¥¯¤¬ÀìÌç²È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£¹â»Ô¡¢ÀÐÇË¡¢¾®Àô¤Î3»á¤Î¤¦¤Á2¿Í¤¬·èÁªÅêÉ¼¤Ë¿Ê¤ó¤À¾ì¹ç¤Î·ë²Ì¤ò¥º¥Ð¥êÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£´äÅÄ»á¡¢¶â»Ò»á¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Î¾¡¼Ô¤òÍ½ÁÛ¤·¤¿¤¬¡¢¹âÅÄ»á¤Ï¡ÖÍ½ÃÇµö¤µ¤º¡×¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¡¢¾¡¼Ô¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¡È²óÈò¡É¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤¬¡Ö¹âÅÄ¤µ¤ó¡¢¤½¤ì¡ÊÍ½ÃÇµö¤µ¤º¡Ë¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤É¤Ã¤Á¤Ë¤â¤Ä¤³¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¡£¹âÅÄ»á¤¬¡ÖËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢MC¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤Þ¤Ç¡Ö¤Ç¤âÀìÌç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¹âÅÄ¤µ¤ó¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£¥¿¥¸¥¿¥¸¤Î¹âÅÄ»á¤Ï¡¢É¬»à¤Ë¡Ö¤¤¤í¤ó¤Êµ¼Ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ò¼èºà¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò½¸Ìó¤¹¤ë¤È¡¢Í½ÃÇµö¤µ¤º¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢Ã«¸¶¤¬¡ÖÉ÷´Ö¤µ¤ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉ¼¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÍ½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤ë¤È¡¢É÷´Ö»á¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Á¤ã¤ó¤È»Å»ö¤·¤í¡ª¡×¤È¡¢¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¹âÅÄ»á¤ò¼¸Ó£·ãÎå¤·¤Æ¤¤¤¿¡£