ハイカジュアルブランド「MOUSSY(マウジー)」のスペシャルコレクション「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」に「2024 WINTER COLLECTION」が登場。

「ディズニーヴィランズ」をテーマにしたスペシャルコレクションに、寒い季節にぴったりなあったかコーデグッズなどがラインナップされています☆

マウジー ディズニー「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024 WINTER COLLECTION

発売日:2024年10月2日(水)

※SHEL’TTER WEBSOTOREでは2024年9月25日より入荷連絡受付を開始

販売店舗:MOUSSY FLAGSHIP SHOP(The SHEL’TTER TOKYO 東急プラザ表参道原宿店B1階)、MOUSSYルミネエスト新宿店、SHEL’TTER WEBSTORE

ハイカジュアルブランド「MOUSSY(マウジー)」が、ディズニーをテーマにしたスペシャルコレクション「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024 WINTER COLLECTIONを発売。

「ディズニーヴィランズ」をテーマにしたコレクションや、短編アニメーション映画『Mickey’s Birthday Party(ミッキーの誕生日)』のシーンを使ったアパレルグッズが登場します!

魅力的なディズニーヴィランズやレトロなアニメーション映画をモチーフにした、冬のアパレルグッズを紹介していきます☆

「VILLAINS(ヴィランズ)」をテーマにしたスペシャルコレクション

「2024 WINTER COLLECTION」では、ディズニーのアニメーション作品を彩る、憎めない魅力的な悪役たち「ディズニーヴィランズ」を起用。

ディズニーヴィランズにスポットライトを当てたアナザーストーリーも登場し、圧倒的な個性やカリスマ性に魅了され、人気キャラクターとして親しまれています!

キャラクターを背中にプリントしたオーバーサイズシャツは、個性あふれるディズニーヴィランズがずらりと並ぶ大胆なデザインです。

『白雪姫』の「エヴィル・クイーン」や『眠れる森の美女』の「マレフィセント」ほか、『101匹わんちゃん』(1961)の「クルエラ」も。

さらに『リトル・マーメイド』の「アースラ」や『ライオン・キング』の「スカー」に、『ヘラクレス』の「ハデス」も並びます☆

ほかにも「マレフィセント」や

「アースラ」のスウェット

「クルエラ」のロングTシャツなど、古着屋から掘り出してきたような、ヴィンテージ感のあるラインナップになっています。

また『アラジン』(1992)の「ジャファー」や『ピーター・パン』(1953)の「フック船長」も加えてシルエットでディズニーヴィランズたちを表現した総柄ジャカードニットも登場します。

くすみカラーやクラシカルなニュアンスも取り入れた、冬のファッションに大活躍してくれるファッションアイテムばかりです。

スタンダードキャラクター

スタンダードキャラクターでは、短編アニメーション映画『Mickey’s Birthday Party』のシーンを使ったアパレルが登場。

「ミニーマウス」がサプライズでミッキーの誕生日を祝う名シーンを総柄にしたアノラックコートやマルシェバッグなど、多彩なグッズ展開になっています☆

90sテイスト溢れるベロアのセットアップには、ラインストーンや刺繍で「ミッキーマウス」を表現。

モール糸で編み立てたヴィンテージ感あるジャカードニットや

ボーダーカラーのニットカーデ

お花のモチーフ付きボリュームスリーブニットなど、レトロでノスタルジックなテイストのラインナップ。

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の、仲睦まじい姿があしらわれ、心もホットになりそうです。

個性的なアパレルグッズがバリエーション豊かに展開され、細部までアイデアの詰まったデザインを楽しめます☆

ディズニーヴィランズや短編アニメーションをテーマにした、レトロ感あるアパレルグッズを展開。

マウジーの「Disney SERIES CREATED by MOUSSY」2024 WINTER COLLECTIONは、2024年10月2日より発売です☆

