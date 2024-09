話題の新店7軒をまとめて紹介！ 浅草にオープンしたおにぎり専門店から、移転オープンのかき氷専門店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. Bonjasky curry(千葉・君津市)

2024年4月、木更津市や君津市を中心にキッチンカーで営業していたカレー店「Bonjasky curry」が、県道24号線沿いの君津市笹に実店舗をオープンしました。

Bonjasky curry 出典:千葉の房総族さん

2. erba(東京・六本木一丁目)

<店舗情報>◆Bonjasky curry住所 : 千葉県君津市笹1726-3TEL : 0439-20-0855

オーナーシェフの奥野義幸氏が率いる、ブリアンツァグループの本格イタリアンとして親しまれてきた「Brianza6.1」。同店が2024年7月、これまでの伝統的なイタリア料理や窯焼き料理に加え、ハーブやスパイスが香る中東やオリエンタルな要素を融合させた「新しいイタリアン」をコンセプトにした「erba」へとリニューアルしました。

erba 写真:お店から

3. 浅草おにぎり はるちゃん(東京・浅草)

<店舗情報>◆erba住所 : 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー B1FTEL : 03-5545-5025

2024年4月、浅草に「浅草おにぎり はるちゃん」がオープンしました。具材たっぷりのふんわりおにぎりが話題となり、すでにテレビなどのメディアでも取り上げられるなど注目を集めています。

浅草おにぎり はるちゃん 写真:お店から

4. SANBARCO 東京・中目黒店(東京・中目黒)

<店舗情報>◆浅草おにぎり はるちゃん住所 : 東京都台東区浅草2-13-4TEL : 050-5593-4912

2024年9月、東京初出店となるタコスとナチュラルワインを楽しめるレストラン「SANBARCO 東京・中目黒店」が、ラウンジ「SANU NOWHERE」内にオープンしました。

SANBARCO 東京・中目黒店 写真:お店から

5. 渋谷 これがかき氷(東京・渋谷)

<店舗情報>◆SANBARCO 東京・中目黒店住所 : 東京都目黒区中目黒3-23-16 Sanu NowhereTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年7月、渋谷駅に直結する商業施設「渋谷スクランブルスクエア」地下2階にかき氷専門店「渋谷 これがかき氷」がオープンしました。本店は、埼玉県川越市にある「川越 これがかき氷」です。

渋谷 これがかき氷 出典:I_SCREAM_27さん

6. Chef Okazaki cuisine française(大阪・都島)

<店舗情報>◆渋谷 これがかき氷住所 : 東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア B2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年8月、都島駅から徒歩8分ほどの場所に、フレンチと美酒のペアリングが楽しめる完全予約制レストラン「Chef Okazaki cuisine française」がオープンしました。

Chef Okazaki cuisine française 写真:お店から

7. のんてぃ(神奈川・日本大通り)

<店舗情報>◆Chef Okazaki cuisine française住所 : 大阪府大阪市都島区都島本通4-22-19 アヴェルラ都島 1FTEL : 050-8885-3383

2024年4月、愛知県みよし市で多くのかき氷ファンを魅了していたかき氷専門店「のんてぃ」が、日本大通り駅から徒歩8分ほどの場所に移転オープンしました。

のんてぃ 出典:haruchan216さん

<店舗情報>◆のんてぃ住所 : 神奈川県横浜市中区山下町74-6 ロクマルビル 1FTEL : 045-900-0566

