ベルメゾンが、組み立てながら学べて、木のぬくもりあふれる「学べるおもちゃ E5系新幹線はやぶさセット」を新たに発売。

現役運転士たちと作った「はやぶさのひみつ」ガイドも付いた鉄道おもちゃです!

ベルメゾン「学べるおもちゃ E5系新幹線はやぶさセット」

発売日:2024年9月26日(金)

価格:先頭車両セット 21,800円(税込)、中間車両セット 9,990円(税込)

対象年齢:3歳以上

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」、ベルメゾン JRE MALL店

ベルメゾンから、人気の新幹線をテーマにした「学べるおもちゃ E5系新幹線はやぶさセット」がが登場。

東日本旅客鉄道の協力のもと、安全性や環境に配慮した木製玩具ブランド「IKONIH(アイコニー)」とベルメゾンがコラボレーションした木製のおもちゃです。

「学べるおもちゃ E5系新幹線はやぶさセット」には、子どもたちが楽しみながら新幹線について学べる工夫が施されています!

子どもたちが親しみやすいおもちゃらしさは残しつつ、E5系新幹線はやぶさの洗練されたフォルムと迫力を忠実に再現。

先頭車両セットと

中間車両セットがあり

車両の連結が可能です。

さらに、「東京」「新青森」の行き先表示の付け替えもでき、想像力を育む機能も搭載されています。

E5系新幹線はやぶさの特徴的な色彩を再現するため、塗装にこだわり、

付属の木製きっぷや

ドライバーで、より本格的な遊びが可能です。

素材は厳選された木材を使用し、開封時には爽やかな木の香りが広がる、手馴染みのいい木製のおもちゃです。

子どもの知育玩具としてはもちろん、本物志向の大人の鉄道ファンが楽しむコレクションとしてもおすすめ。

また、子どもたちが楽しみながら新幹線の仕組みや特徴を学べる、イラスト付きの「はやぶさのひみつ」付きの組み立てガイドも付属しています。

組み立てガイド掲載の写真や「はやぶさのひみつ」は、JR東日本の仙台新幹線運輸区・盛岡新幹線運輸区・新幹線総合車両センターより提供されたものを使用。

現役の新幹線乗務員や検査係が監修した内容は、大人でも「知らなかった」と驚くようなマニアックな新幹線の秘密や豆知識が満載です。

はやぶさデザインの巾着プレゼントキャンペーン

応募期間:2024年9月26日(木)〜12月16日(月)

10月14日の「鉄道の日」を記念して、「はやぶさデザインの巾着プレゼントキャンペーン」を実施。

先頭車両と中間車両をセットで購入すると、はやぶさセットのお片付け収納にも使える「はやぶさデザインの巾着」がもらえます!

はやぶさセットのお片付け収納にも使える巾着を1つ、先着でもらえるキャンペーンです☆

※一度の注文でセット購入した人限定、予告なく終了する場合があります

組み立てながら学べて大人も心躍る、新幹線はやぶさの木製おもちゃ。

「学べるおもちゃ E5系新幹線はやぶさセット」は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」などにて発売中です!

