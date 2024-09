「ラブライブ!シリーズ」初の実写ドラマ『ラブライブ!スクールアイドルミュージカル the DRAMA』が、11月21日よりMBSほかにて放送開始することが決定。元日向坂46・渡邉美穂、≠ME・冨田菜々風、元AKB48・浅井七海、私立恵比寿中学・安本彩花らが出演することが明らかになった。「ラブライブ!シリーズ」は、2010年よりプロジェクトがスタートし、『ラブライブ!』『ラブライブ!サンシャイン!!』『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』『ラブライブ!スーパースター!!』といった新たな作品を次々と展開。メンバーのストーリーを描いたテレビアニメの放送や、メンバーを担当するキャストによるライブイベントの開催など、多岐にわたる活動に取り組んでいる。

2022年より上演されている、完全オリジナルストーリーの「ラブライブ!シリーズ」新作ミュージカル『スクールアイドルミュージカル』は、新たに書き下ろされた楽曲と共に、フレッシュなキャストと経験豊富な実力派キャストが集結した青春学園ドラマ。夢を叶えていく女子高生たちの、輝きながら奮闘する姿を体現しており、好評による追加公演を重ね、2025年にも上演が決定している。この高い評価を受けて、同ミュージカルをベースにした実写ドラマ化が決定した。このたび、実写ドラマに出演するキャスト10名が一挙解禁された。椿ルリカ役には、2022年まで元日向坂46の渡邉美穂。ルリカが憧れる滝沢アンズ役には、女性アイドルグループ≠MEのメンバー・冨田菜々風。ルリカの幼なじみでよき理解者・皇ユズハ役には、元AKB48・浅井七海。滝桜女学院芸能コースアイドル部部長・若槻ミスズ役には、アイドルグループ・私立恵比寿中学(通称:えびちゅう)の安本彩花。ルリカに懐いており、いつか役に立ちたいと思っている北条ユキノ役には、超ときめき・宣伝部のメンバーとして活動中の杏ジュリア。アンズに憧れて滝桜女学院高等学校に入学、晴れて芸能コースアイドル部のメンバーとなった来栖トア役には、私立恵比寿中学の仲村悠菜。バスケットボール部に所属し、まっすぐで豪快な性格の天草ヒカル役には、AKB48の山内瑞葵。芸能コースアイドル部メンバー鈴賀レナ役には、2024年より浪江女子発組合に加入した里菜。椿咲花メンバーの中で特にアニメやアイドルなどの知識が豊富な三笠マーヤ役には、2018年にSTU48に加入し、グループ卒業後は声優、タレントとして活躍している由良朱合。滝桜女学院芸能コースアイドル部メンバー・晴風サヤカ役には、2022年5月末までラストアイドルとして活動し、現在は舞台発のオリジナルIPを展開する×純文学少女歌劇団の迷宮アリスとしても活動をしている山本愛梨。渡邉は「自分が元々アイドルだったことや、偶然にも昨年の夏に『スクールアイドルミュージカル』を観劇させていただいたこともあり、今回の作品には運命を感じました」とコメント。冨田は「この物語は、夢と自分の気持ちに真っ直ぐ正直でありたい、と改めて思わせてくれます。仲間と出会って大切な気持ちに気付き、大きく成長していくみんなの姿には、きっと勇気や希望が湧いてくると思いますので、優しく見守っていただけたらとても嬉しいです」としている。ドラマ『ラブライブ!スクールアイドルミュージカル the DRAMA』は、MBSにて11月21日より毎週木曜25時29分、テレビ神奈川にて同日より毎週木曜25時、テレビ埼玉にて同日より毎週月曜24時、群馬テレビにて同日より毎週火曜24時30分、とちぎテレビにて同日より毎週水曜25時、チバテレビにて同日より毎週木曜23時放送。キャストのコメント全文は以下の通り。<コメント全文>■渡邉美穂/椿ルリカ役(椿咲花女子高等学校)自分が元々アイドルだったことや、偶然にも昨年の夏に『スクールアイドルミュージカル』を観劇させていただいたこともあり、今回の作品には運命を感じました。ミュージカルを観た時、楽曲もお話もすごく素敵だなと思っていたので、自分もこの世界に飛び込むことができるというのが素直に嬉しかったです。この作品を通して、夢を追いかける素晴らしさや仲間という存在の大切さを改めて感じていただけるかと思います。お楽しみに!■冨田菜々風/滝沢アンズ役(滝桜女学院高等学校)滝沢アンズ役を務めさせていただく≠MEの冨田菜々風です。この作品に出演する機会をいただき、とても嬉しく思います。アンズの置かれる状況や心境が、どこか自分自身と重なる部分もあり、自分なりにアンズと向き合って大切に演じさせていただきました。この物語は、夢と自分の気持ちに真っ直ぐ正直でありたい、と改めて思わせてくれます。仲間と出会って大切な気持ちに気付き、大きく成長していくみんなの姿には、きっと勇気や希望が湧いてくると思いますので、優しく見守っていただけたらとても嬉しいです。沢山の皆さんの心に届きますように! ぜひご覧ください。■浅井七海/皇ユズハ役(椿咲花女子高等学校)この度、『ラブライブ!スクールアイドルミュージカル the DRAMA』にて皇ユズハ役を務めさせていただきます、浅井七海です。大好きな作品の、ドラマ化に参加することが出来て大変光栄です。スクミュの魅力をさらに多くの方にお伝えできるよう、全身全霊で向き合っていきます。すでにミュージカルを観劇してくださっている皆さんにも、まだ観たことのない皆さんにもスクールアイドルのはじまりの物語をぜひドラマでもご覧になっていただきたいです!■安本彩花/若槻ミスズ役(滝桜女学院高等学校)若槻ミスズ役の安本彩花です。ミスズちゃんを演じさせていただくにあたり、私自身が人として、アイドルとしてすごく成長させてもらっています。この役に出会えたことにとても感謝しています。私は青春が大好きです。この作品を通して心の中で輝く宝物を、私たちと一緒にギュッと抱きしめましょう! みんなの汗も涙もキラキラ輝いています。■杏ジュリア/北条ユキノ役(椿咲花女子高等学校)『スクールアイドルミュージカル』をテレビドラマとして皆さんにお届けできること、そして2022年の舞台初演から、皆さんの応援のお陰でどんどん広がっていく大好きなスクミュの世界に関わらせていただけることが心から嬉しいです。“北条ユキノ”を大切に精一杯演じました。『スクールアイドルミュージカル』そして“北条ユキノ”の魅力を一人でも多くの方に届けたいです。青春のキラキラが沢山詰まったこの作品をぜひご覧ください!!■仲村悠菜/来栖トア役(滝桜女学院高等学校)来栖トア役の仲村悠菜です! 『ラブライブ!スクールアイドルミュージカル the DRAMA』に出演することができて嬉しい気持ちでいっぱいです! 先輩が大好きで何事も一生懸命なトアちゃんが、さらに大好きになりました! お芝居だけではなく、歌やダンスもキャストの皆さんとたくさん練習したので、注目していただきたいです! たくさんの方に観ていただけたら嬉しいです。■山内瑞葵/天草ヒカル役(椿咲花女子高等学校)昨年客席から見ていたこの作品に今回携わらせていただけてとても嬉しく思います! 天草ヒカルちゃんはツッコミ上手でサバサバしているのが印象的ですが、周りをしっかり見ていて仲間想いな一面もある所がすごく好きです! メンバー1人1人の個性に注目しながら、キラキラエネルギー溢れるこの作品を楽しんでいただけたらなと思います!■里菜/鈴賀レナ役(滝桜女学院高等学校)鈴賀レナ役を演じさせていただく里菜です。今回、歴史ある「ラブライブ!シリーズ」に携わることができて喜びと驚きで胸がいっぱいです。これまで紡がれてきたレナちゃんを大切に、感動で溢れるこの作品を楽しみながら、アイドル経験を生かして精一杯演じ切りたいと思います! ひとりじゃなくみんなで夢を追いかける姿は、この「ラブライブ!」の世界からしか伝えられない青春だと思います。今回初めて映像作品になったということで、迫力のあるダンスシーンにも注目して観ていただきたいです! 憧れるようなキラキラを感じるアイドル活動を通じて、楽しさだけでなく上を目指すからこその葛藤や悩み、覚悟など、胸が熱くなるこの作品をみなさんにお届けします。■由良朱合/三笠マーヤ役(椿咲花女子高等学校)皆様、初めまして! 三笠マーヤ役を演じさせていただきます、由良朱合です。「ラブライブ!」の世界に携わらせていただけること、本当に夢のようで、光栄に思います。ずっと愛され続けている「ラブライブ!シリーズ」の世界観を、そして、とにかく愛らしく「好き」に真っ直ぐなマーヤちゃんの魅力を伝えられるよう、作品へのリスペクトを込めて、愛をもって務めさせていただきました。沢山の方に観ていただけると嬉しいです! どうぞよろしくお願いいたします!■山本愛梨/晴風サヤカ役(滝桜女学院高等学校)晴風サヤカを演じさせて頂きます、山本愛梨です! たくさんの方に愛されているこの作品の中で、またこうしてサヤカちゃんとして生きられること、とっても嬉しくて幸せです! 観てくださる方に、笑顔や元気、夢や希望をお届けできる作品になっていると思います。沢山の方に観て頂きたいです! 放送を楽しみにしていてください!