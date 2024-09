【Nintendo Switch版「ウィザードリィ外伝 五つの試練」】2025年1月30日 発売予定価格: パッケージ通常版4,980円 コレクターズエディションパッケージ9,980円 ダウンロード版3,980円

イードは、同社の運営するゲームメディア「Game*Spark」のゲームパブリッシングブランド「Game*Spark Publishing」において、3DダンジョンRPG「ウィザードリィ外伝 五つの試練」のNintendo Switch パッケージ/ダウンロード版を2025年1月30日に発売する。価格はパッケージ通常版が4,980円、オリジナル特典付きのコレクターズエディションパッケージが9,980円。ダウンロード版は3,980円。

9月26日より全国のゲーム取扱店やオンラインショップにて通常版パッケージおよびコレクターズエディションパッケージの予約受付が開始される。

「ウィザードリィ外伝 五つの試練」は、RPG「ウィザードリィ」シリーズの完全に独立した外伝作品のひとつであり、2006年にWindows向けに発売された作品の大幅なバージョンアップ版。「ウィザードリィ外伝 戦闘の監獄」を下敷きとしたベースシステムの基、シンプルかつハードコアな3DダンジョンRPGあるいは「ウィザードリィ」シリーズの魅力を、それぞれに独立したつくりのRPGが「シナリオ」として1本のソフト上で複数本楽しめるのが特徴となっている。

「五つの試練」Nintendo Switch版では、Steam正式版で実装されたデフォルトシナリオ「偽りの代償」のほか、中級者~上級者向けの「旅人の財産」、「満月王の子供達」、「欠けた大地」、「ガルヴァンの酢漬け男」、「灼熱の車輪」の、いずれも10時間~数10時間プレイ可能なシナリオ計6本を収録。また、Steam版同様にユーザーが各々に制作した「ユーザーシナリオ」もダウンロード・プレイが可能となっている(※ ユーザーシナリオのプレイ機能はDay1アップデートにて対応予定)。

「ウィザードリィ外伝 五つの試練」パッケージ封入特典

【「ウィザードリィ外伝 五つの試練」トレーラー】【「ウィザードリィ外伝 五つの試練」スクリーンショット】

・「五つの試練」モンスターカード(全20種 ランダム2枚封入)

「ウィザードリィ外伝 五つの試練」に登場するモンスターグラフィックスを使用したコレクティブルカードがランダムで封入される。

コレクターズエディションパッケージ同梱内容

1.ゲームソフト本編(パッケージ版)

2.DLC「慈悲の不在」ダウンロードコード

3.「五つの試練」&「慈悲の不在」オリジナルサウンドトラックCD(1枚)

「慈悲の不在」リメイク版の新曲も初収録のサウンドトラック

4.アクリルスタンド

コレクターズエディションパッケージだけのオリジナル特典。

5.「五つの試練」モンスターカード全20種+バインダーセット

コレクターズエディションにはモンスターカード全種がセットで付属

【注意事項】

内容・仕様は予告無く一部変更になる場合がございます。

数に限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきますので予めご了承ください。

DLCシナリオも同時発売

かつてPS2などで発売されていた作品のリメイク「ウィザードリィ外伝 戦闘の監獄」、家庭用機初登場となる「慈悲の不在」のリメイク版も、同時発売のDLCシナリオとして用意されている。価格は「戦闘の監獄」が2,480円、「慈悲の不在」が1,480円。

東京ゲームショウ2024にて「ウィザードリィ外伝 五つの試練」Switch版試遊展示

【DLCシナリオ「戦闘の監獄」】【DLCシナリオ「慈悲の不在」】

Nintendo Switch版発表に合わせ、千葉・幕張メッセにて9月26日から29日まで開催中の東京ゲームショウ2024のハピネットブース(メインブース Hall6 06-N03)にて、イベント展示専用のショートシナリオを用いたSwitch版の試遊展示が実施される。試遊すると、「五つの試練」、「戦闘の監獄」特製コレクションカードがもらえる。

※特製コレクションカードは数に限りございますので予めご了承ください。

(C)Basiscape.

(C)IID, Inc.

(C)59 Studio.

Original Monster Design by Suemi Jun.

Wizardry TM is a trademark of Drecom Co., Ltd.