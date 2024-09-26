¡Ö±èÆ»¤Ç¤Î¸«Á÷¤ê¤Ï¹µ¤¨¤Æ¡× ¥ê¡¼¥ê¡¼¡õ¥·¥ó¥·¥óµ¢¹ñ¤Ë¤¢¤ï¤»¾åÌîÆ°Êª±à¤¬¸Æ¤Ó¤«¤± 29Æü¤ËÃæ¹ñ¤Ø
Ä¹¤é¤¯±à¤Î¿Íµ¤¼Ô¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
ºÇ½ª¸ø³«¤Ï9·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þÈ¾
¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¥Ñ¥ó¥À¡Ê²èÁü¡§¼Ì¿¿AC¡Ë¡£
¡¡¾åÌîÆ°Êª±à¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢Íè¤¿¤ë2024Ç¯9·î29Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÃæ¹ñ¤ØÊÖ´Ô¤µ¤ì¤ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡Ö¥ê¡¼¥ê¡¼¡×¤È¡Ö¥·¥ó¥·¥ó¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
ÅöÆü¤Ï¡¢Æ°Êª¤òºÜ¤»¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¡¢¾åÌîÆ°Êª±à¤ò³«±àÁ°¤Ë½ÐÈ¯¤·¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´¤ÊÍ¢Á÷Ï©¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢±èÆ»¤Ç¤Î¤ª¸«Á÷¤ê¤Ê¤É¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡2Æ¬¤Ï2005¡ÊÊ¿À®17¡ËÇ¯²Æ¡¢Ãæ¹ñ»ÍÀî¾Ê¤Î²éÎ¶ÊÝ¸î¥»¥ó¥¿¡¼¤ÇÃÂÀ¸¤·¡¢2011¡ÊÊ¿À®23¡ËÇ¯2·î21Æü¤ËÍè±à¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤ÈÃæ¹ñÌîÀ¸Æ°ÊªÊÝ¸î¶¨²ñ¤È¤Î¶¨Äê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤Ï2026Ç¯2·î20Æü¤Þ¤Ç¾åÌîÆ°Êª±à¤Ç»ô°é´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ò´Õ¤ß¤Æ¡¢2Æ¬¤È¤â¹âÎð´ü¡Ê¤ª¤ª¤à¤Í20ºÐ¡Ë¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ëÁ°¤ËÃæ¹ñ¤Ëµ¢¹ñ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2Æ¬¤Î¸ø³«¤Ï9·î28Æü¡ÊÅÚ¡Ë15»þÈ¾¤Þ¤Ç¡£¤Ê¤ª±à¤Ï¡¢ÅöÆü¤Îº®»¨¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï´ÑÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£