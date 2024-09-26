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ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®    25 m/s (50 kt)
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    75 km (40 NM)

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Ãæ¿´µ¤°µ    1004 hPa
Í½Êó±ß¤ÎÈ¾·Â    105 km (57 NM)