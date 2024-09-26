¤â¤á¤´¤È¤Î»ö¾ðÊ¹¤¯ºÝ¤Ë·Ù»¡´±¤Î¶»ÁÒ¤òÄÏ¤ó¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ë ¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá ËÌ³¤Æ»Æü¹âÄ®
ËÌ³¤Æ»¡¦ÌçÊÌ·Ù»¡½ð¤Ï2024Ç¯9·î25Æü¡¢Æü¹âÄ®¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¡Ê66¡Ë¤ò¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï25Æü¸á¸å9»þ43Ê¬º¢¡¢Æü¹âÄ®ÉÙÀîÅì2ÃúÌÜ¤Î¼«Âð¤Ç¡¢110ÈÖÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤Æ¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¡Ê38¡Ë¤Î¶»ÁÒ¤òÄÏ¤ó¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¿¦Ì³¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¼«Âð¤Ç¤â¤á¤´¤È¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±¤¬»ö¾ð¤òÊ¹¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤Ï·Ù»¡´±¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¤â¤á¤´¤È¤Î¸¶°ø¤äÆ°µ¡¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
»×¤¤¤ä¤ê,
½»Âð,
À¸²Ö,
Ë¬Ìä²ð¸î,
Ë¡Í×,
¥À¥¤¥¹,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Í¥¸,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹