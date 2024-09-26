Ïª¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡Ö³Ë¥É¥¯¥È¥ê¥ó¡×¤òÊÑ¹¹¡¢³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¡È°ú¤²¼¤²¡É¡¡ÊÆ¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¶¯¤¯¤±¤óÀ©
¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¡¢³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤Î´ðËÜÊý¿Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë³Ë¥É¥¯¥È¥ê¥ó¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò»ö¼Â¾å¡¢°ú¤²¼¤²¤¿·Á¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ò¶¯¤¯¤±¤óÀ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï25Æü¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¤Ç¡¢³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤Î´ðËÜÊý¿Ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë³Ë¥É¥¯¥È¥ê¥ó¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ËÊÝÍ¹ñ¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¹ñ¤Î¹¶·â¤â¥í¥·¥¢¤Ø¤Î¶¦Æ±¹¶·â¤È¤ß¤Ê¤¹¤È¤·¤Æ¡¢³Ë¤ÎÊóÉü¤ò¼¨º¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃÆÆ»¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò´Þ¤àÍÍ¡¹¤ÊÄÌ¾ïÊ¼´ï¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤ÊÈ¯¼Í¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢³Ë»ÈÍÑ¤Î²ÄÇ½À¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ËÊ¼´ï»ÈÍÑ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò»ö¼Â¾å¡¢°ú¤²¼¤²¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤òË¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï26Æü¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤È²ñÃÌ¤·¡¢²¤ÊÆ¤¬¶¡Í¿¤·¤¿Ä¹µ÷Î¥Ê¼´ï¤Ë¤è¤ë¥í¥·¥¢ÎÎ¤Ø¤Î¹¶·â¤òÍÆÇ§¤¹¤ë¤è¤¦Ä¾ÁÊ¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï³Ë¤Î°Ò³Å¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ò²þ¤á¤Æ¤±¤óÀ©¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£