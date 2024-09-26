ÀÍß¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿ÁÎ¤Î²Ì¤Æ¡Ä½¤¹ÔÁÎ¤¬¶ì¤·¤ó¤À¡ÉÃÏ¹ö¤ÎµîÀªÉ÷½¬¡É¡ÖÍåÀÚ¡Ê¤é¤»¤Ä¡Ë¡×¤È¤Ï¡©
µîÀª¤È¤Ï¡¢À¸Êª¤ÎÀ¸¿£´ï¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Æ°Êª¤Î¾ì¹ç¤Ï²á¾ê¤ÊÈË¿£¤òËÉ¤°ÌÜÅª¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¿Í´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï·ºÈ³¤ä½¡¶µÅªÉ÷½¬¡¢·Ý½ÑÊ¸²½¤Î¤¿¤á¹Ô¤ï¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÂ¸ºß¤·¤¿µîÀª¤ÎÉ÷½¬¡ÖÍåÀÚ¡Ê¤é¤»¤Ä¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤
¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¤ÏÊ©¶µÁÎ¤¬¸µÁÄ¡©»û±¡¤ÏÃË¤ÎÌ¼Ê¸²½¤ÎÈ¯¿®¸»¡§Ê¿°Â»þÂå¤Î»¨³Ø¡Ú£¸¡Û
ÍåÀÚ¤È¤Ï
ÍåÀÚ¤È¤Ï¡¢ÃËÀ¤Î³°ÉôÀ¸¿£´ï¤òÅ¦½Ð¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Î¤³¤È¡£
½¤¹Ô¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡¢Ê©¶µ¤ÎÁÎ¤¬ÍåÀÚ¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ì¸»¤Ï¡¢Ê©¶µ¤Îµ¯¸»¤Ç¤¢¤ë¥¤¥ó¥É¤Î°Ëâ¡ÖËâÍå¡Ê¥Þ¡¼¥é¡Ë¡×¤Ë°ø¤ó¤ÇÃËÀ´ï¤ò¡Ö¥Þ¥é¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËâÍå¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡ÖÍåÀÚ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
µ¶ÍåÀÚÁÎ
¤È¤¤ÏÊ¿°Â»þÂå¡£
½¤¹Ô¤Î²áÄø¤Ç±¢·Ô¡ÊÃËÀ´ï¡Ë¤òÀÚÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿½¤¹ÔÁÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤é¤Î¤Ê¤«¤Ë¤ÏÍåÀÚ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¤ä¤ê²á¤´¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤ë¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤ÎÍåÀÚ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¼±¤Î¤¢¤ë¼Ô¤¬¿Ç»¡¤¹¤ì¤Ðµ¶Êª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬´ÊÃ±¤Ë¸«ÇË¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
±³¤¬¥Ð¥ì¤¿½¤¹ÔÁÎ¤Ï¡¢µ¶ÍåÀÚÁÎ¤È¤·¤ÆÓÞ¾Ð¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿Åö»þ¡¢¾ôÅÚ½¡¡¦½åÀ¾¡Ê¤¸¤å¤ó¤µ¤¤¡Ë¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤¿¸åÄ»±©¾å¹Ä¤Î½÷Ë¼¤¿¤Á¤¬»Ñ¤ò¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ½Ð²È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ö·ï¤¬È¯À¸¡£
·ãÅÜ¤·¤¿¸åÄ»±©¾å¹Ä¤ÏÀÕÇ¤¤ò½åÀ¾¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¡¢ÍåÀÚ¤È»Â¼ó¤Î·º¤Ë½è¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ê¿°Â»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÍåÀÚ¤Ï½è·º¤Ë¤âÍÑ¤¤¤ì¤ë²á¹ó¤Ê¹Ô°Ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ì¾ÁÎ¤ÎÍåÀÚ
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÌ¾ÁÎ¡¦Î»²§Æ»³Ð¤ÏÀÍß¤ÈÃÇÀä¤¹¤ë°Ù¡¢¾®Åá¤Ç¼«¿È¤Î±¢·Ô¤òÀÚ½ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ33ºÐ¤À¤Ã¤¿Î»²§Æ»³Ð¤ÏÍåÀÚ¤«¤é2Ç¯´Ö¤â½ý¸ý¤¬Ìþ¤¨¤º¡¢¶ì¤·¤ß¤òÊú¤¨¤ÆÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢¼«¤éÇÛ¹ç¤·¤¿¼£ÎÅÌô¡ÊÄË¤ß»ß¤á¡Ë¤Ë¡Ö¶ÓÂÞ±ß¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤ÆÈÎÇä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¹¾¸ÍÌ¾Êª¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Ê¹ß¡¢ÀÍß¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿Î»²§Æ»³Ð¤Ï¸½Âå¤Ç¤âÂº·É¤µ¤ì¤ëÌ¾ÁÎ¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ´ï¤ÎÀÚ½ü¤ÏÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¾ÍÎ¡¦Ãæ¹ñ¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¹Ô°Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
ÆùÂÎ¤Î¶ìÄË¤äÍßË¾¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¤¦°Õ»×¤Ç¾ôÅÚ»×ÁÛ¤òµá¤á¤¿ÁÎ¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¡ÖÍåÀÚ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤È¤âÈéÆù¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£