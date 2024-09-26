¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥á¥¿¼Ò ½é¤ÎAR¥°¥é¥¹¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¡×¤òÈ¯É½¡¡¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¼¡¤°¼¡À¤ÂåÃ¼Ëö¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎITÂç¼ê¡Ö¥á¥¿¡×¤Ï¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ðÊó¤ò½Å¤Í¹ç¤ï¤»¤ëAR¡á³ÈÄ¥¸½¼Â¤òÅëºÜ¤·¤¿½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë´ã¶À·¿Ã¼Ëö¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥¿¤Ï25Æü¡¢¿·¤¿¤ÊAR¥°¥é¥¹¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¡×¤Î³«È¯´ü´Ö¤Ï¤ª¤è¤½10Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢´ã¶À·¿¤ÎÃ¼Ëö¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¾®·¿¥ì¥ó¥º¤ä¥»¥ó¥µ¡¼¤¬ÆâÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ë³¦¤ËÄÌÏÃÁê¼ê¤ä¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤Î±ÇÁü¤ò±Ç¤·½Ð¤»¤ë¤Û¤«¡¢AI¡á¿Í¹©ÃÎÇ½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ë³¦¤Ë¤¢¤ë¿©ºà¤òAI¤¬Ç§¼±¤·¡¢¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡Ö¥ª¥ê¥ª¥ó¡×¤Ï»îºîÃÊ³¬¤Ç¡¢º£¸å¡¢²þÎÉ¤äÀ½Â¤¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥á¥¿¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âVR¡á²¾ÁÛ¸½¼Â¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥´¡¼¥°¥ë·¿Ã¼Ëö¤ä¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢AR¥°¥é¥¹¤ò¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¼¡¤°¼¡À¤Âå¤Î¾ðÊóÄÌ¿®µ¡´ï¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢³«È¯¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£