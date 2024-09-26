»à·ºÀ©ÅÙ½ä¤ëÆüËÜ¤Î¸½¾õ¡¢»¿ÈÝÊ¹¤¯À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡Ö¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¡×¤ÏËÜÅö?
¡¡¤¤¤Ã¤¿¤ó¤Ï»à·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¸å¤Ë¡ÖÌµºá¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¤Ù¤ÌÀ¤é¤«¤Ê¿·¾Úµò¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆºÆ¿³¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¡Ê88¡Ë¡£
¡¡¤ä¤êÄ¾¤·¤ÎºÛÈ½¤ÎÈ½·è¤¬26Æü¡¢ÀÅ²¬ÃÏºÛ¤Ç¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¡£»à·ºÀ©ÅÙ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¸í¤Ã¤Æ¼¹¹Ô¤¹¤ì¤Ð¼è¤êÊÖ¤·¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¿¤Ó¤¿¤ÓµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«À¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¡£ÇØ·Ê¤Î°ì¤Ä¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÀ¤ÏÀ¡×¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªÁ°¤ÏÈÈ¿Í¤À¡×¡¡ÀÕ¤áÎ©¤Æ¤ë·º»ö¡¢¿ÍÊªÁü¤«¤éµ¿¤ï¤ì¤¿¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï1950¡Á60Ç¯Âå¤Ë2ÅÙ¡¢»à·ºÀ©ÅÙ¤Î¡ÖÇÑ»ßË¡°Æ¡×¤¬½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¤³¤ì¤é¤¬ÇÑ°Æ¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢À¯ÉÜ¤Ï¹ñÏ¢¤Î¿Í¸¢µ¡´Ø¤Ê¤É¤«¤éÅÙ½Å¤Ê¤ëÇÑ»ß´«¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¡¢Â¸ÇÑ¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤é¤º¤Ë¤¤¿¡£
¢£8³ä¤¬¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¡¢¶áÇ¯¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº
¡¡ÎòÂåË¡Áê¤é¤¬ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡Ö¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¡×¤À¡£Æâ³ÕÉÜ¤¬5Ç¯¤´¤È¤Ë¹Ô¤¦À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡¢À©ÅÙ¤ò¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤¬8³ä¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£Ä¾¶á¤Î»à·º¼¹¹Ô¤È¤Ê¤ë2022Ç¯7·î¤Ë¤â¡¢Åö»þ¤Î¸ÅÀîÄ÷µ×Ë¡Áê¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö¹ñÌ±¤ÎÂ¿¿ô¡×¤Î»Ù»ý¤òµó¤²¡¢À©ÅÙ¤Ï»Ä¤¹¤Ù¤¤À¤È¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÊÛ¸î»ÎÏ¢¹ç²ñ¤Ï°ìÀÐ¤òÅê¤¸¤è¤¦¤È16Ç¯¡¢½é¤á¤Æ¡Ö»à·ºÇÑ»ßÀë¸À¡×¤ò·Ç¤²¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡Ö¼Ò²ñÅª¤ÊµÄÏÀ¡×¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢14Ç¯¤Ë¸ÓÅÄ´à¤µ¤ó¤ÎºÆ¿³¤òÇ§¤á¤ë»ÊË¡È½ÃÇ¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤ä¡¢»à·ºÇÑ»ß¤Î¹ñºÝÅªÄ¬Î®¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡£
¡¡¸íÈ½¤äÑÍºá¡Ê¤¨¤ó¤¶¤¤¡Ë¤Î¤ª¤½¤ì¤ò»ØÅ¦¤·¡¢±þÊó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¹¹À¸¤³¤½¤¬¼Ò²ñ¤Î°ÂÁ´¤Ë»ñ¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¡£»à·º¤ËÂå¤ï¤ëºÇ¹â·º¤È¤·¤Æ½ª¿È·º¤ÎÆ³Æþ¤âµá¤á¡¢20Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬µÄÏÀ¤Ï¿¼¤Þ¤é¤º¡¢Ä¾¶á¤Î19Ç¯¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤â¡Ö8³ä¡×¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÍýÍ³¤Ï¡ÖÈï³²¼Ô°äÂ²¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤¡£ÆüÊÛÏ¢»à·ºÇÑ»ß¼Â¸½ËÜÉô¤Î¾®Àî¸¶Í¥Ç·¡Ê¤æ¤¦¤¸¡Ë»öÌ³¶ÉÄ¹¤Ï¡Ö°äÂ²¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤óµÄÏÀ¤·¡¢ÇÑ»ß¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡º£Ç¯2·î¡¢ÆüÊÛÏ¢¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ç¡¢À©ÅÙ¤ò¹Í¤¨¤ë¡Öº©ÏÃ²ñ¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£°Ñ°÷¤Ë¤Ï¸µ¸¡»öÁíÄ¹¤äÈï³²¼Ô°äÂ²¤é¤â´Þ¤Þ¤ì¡¢10·î¤Ë¤â¹ñ¤ËÄó¸À½ñ¤ò½Ð¤¹¡£¾®Àî¸¶ÊÛ¸î»Î¤Ï¡Ö¹ñÌ±ÅªµÄÏÀ¤Ë¸þ¤±¤¿Âè°ìÊâ¡£¸ÓÅÄ¤µ¤ó¤ÎÈ½·è¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¹ñ²ñ¤äÀ¯ÉÜ¤â²Ã¤ï¤Ã¤¿¡Ø¸øÏÀ¡Ù¤Î¾ì¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¢£¡ÖÇÑ»ß¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×¸¡¾Ú·ë²Ì¤â
¡¡À¤ÏÀÄ´ºº¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£²óÅú¤òºÙ¤«¤¯¤ß¤ì¤Ð¡Ö½ª¿È·º¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤âÇÑ»ß¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ë¶¯¸Ç¤ÊÂ¸ÃÖÇÉ¤Ï19Ç¯Ä´ºº¤Ç52¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Î¤Ë¡¢À¯ÉÜ¤Ï¾Ã¶ËÅª»¿À®¤òÂ¿¤¯¼è¤ê¹þ¤à¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÁªÂò»è¤òÀß¤±¡¢¡Ö¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¡×¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤À¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥â¥Ê¥Ã¥·¥åÂç¤Îº´Æ£Éñ½Ú¶µ¼ø¡ÊÈÈºá³Ø¡Ë¤Ï15Ç¯¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤È¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¤äÀßÌä¡¢ÁªÂò»è¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÀßÌä¤ò²Ã¤¨¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ë²Ì¡¢À©ÅÙ¤ò¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤ÏÀ¤ÏÀÄ´ºº¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸83¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢¤¦¤Á71¡ó¤Ï¡ÖÀ¯ÉÜ¤¬ÇÑ»ß¤ò·è¤á¤ì¤Ð¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡º´Æ£½Ú¶µ¼ø¤Ï¡Ö¡ØÀÇ¶â¤òÊ§¤¤¤¿¤¤¤«¡Ù¤ÈÃ±½ã¤ËÊ¹¤¤¤Æ¥¤¥¨¥¹¤ÈÅú¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£Æ±¤¸¥¤¥¨¥¹¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤äµöÍÆÈÏ°Ï¤Ï²óÅú¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£Ä´ºº¤Î²òÁüÅÙ¤ò¹â¤á¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë»à·ºÇÑ»ß¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÃÏÈ×¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ê»³ËÜ°ïÀ¸¡Ë