ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡»Ë¾å½é¡Ö50¡½50¡×Ã£À®µå¤¬ÊÆ¤Ç¶¥Çä¤Ø¡¡Â¨·è²Á³Ê¤Ï6.5²¯±ß¡¡¼èÆÀÃËÀ¡ÖºÇÂç¤Î¶¥Çä¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬19Æü¤Î¥Þ¡¼¥ê¥ó¥ºÀï¤Ç»Ë¾å½é¤Î50ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤¿50¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¶¥Çä²ñ¼Ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¤Ï25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢50¹æËÜÎÝÂÇ¥Ü¡¼¥ë¤ò27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¤«¤é¶¥Çä¤Ë¤«¤±¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿50¹æ¥Ü¡¼¥ë¤Î¹ÔÊý¡£»Ë¾å½é¤Î¡Ö50¡½50¡×Ã£À®µå¤À¤±¤Ë²ÁÃÍ¤Ï¹â¤¤¡£FOX¶ÉÅÅ»ÒÈÇ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µåÃÄ¤¬30Ëü¥É¥ë¡ÊÌó4320Ëü±ß¡Ë¤ò¸ò´¹¾ò·ï¤ËÄó¼¨¤·¤¿¤¬¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤º¡¢ÁèÃ¥Àï¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÊá¤Ã¤¿ÃËÀ¤ÏÊÝ´É¤¹¤ë°Õ»×¤ò¼¨¤·¤Æµ¢Âð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¼Ò¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö28Æü¤Ë³«»Ï¡£Æþ»¥¤Ï50Ëü¥É¥ë¡ÊÌó7235Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤Ç¡¢450Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯5099Ëü±ß¡Ë¤ÇÆþ»¥¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÂ¨·è¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¼Ò¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¼èÆÀ¤·¤¿ÃËÀ¤¬Æ°²è¤ËÅÐ¾ì¡£´è¾æ¤½¤¦¤Ê¾®¤Ö¤ê¤Ê¶â¸Ë¤«¤éµÇ°µå¤òÂç»ö¤½¤¦¤Ë¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¤³¤ì¤¬¤ß¤ó¤Ê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤·¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ÂÇ¤Ã¤Æ50¡½50¤òÃ£À®¤·¤¿¼ÂºÝ¤Î50¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£3ËÜÎÝÂÇ¡¢10ÂÇÅÀ¤ÇÍ£°ì¤Î50¡½50¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤ÏÂç¥ê¡¼¥°¤ÎÇ§¾Ú¥Þ¡¼¥¯¤âÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡ÖU¡×¤È¡Ö3¡×¤Î¹ï°õ¤â¤¢¤ê¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÇºÇÂç¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó³«»Ï¤¬ÂÔ¤ÁÀÚ¤ì¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¸å¤Ê¤Î¤«¹õ¤¤À×¤â¤¢¤ê¡Ö¤³¤³¤¬¥Ð¥Ã¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢ÃËÀ¤ÎÇØ¾æ¤Û¤É¤Î¤¢¤ëÆÃÂç¤Î¶â¸Ë¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤âÆ°²è¤ÇÎ®¤µ¤ì¤¿¡£