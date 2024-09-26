ÂçÃ«Áª¼ê¤Î50¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤¬¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë Æþ»¥¤Ï50Ëü¥É¥ë¤«¤é¡¡¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢Áª¼ê¤Î70¹æ305Ëü¥É¥ë¾å²ó¤ë¤«ÃíÌÜ
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î50¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤ÐÆüËÜ±ß¤Ç6²¯5000Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÇÂ¨·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼çºÅ²ñ¼Ò
¡Ö¤³¤ì¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤¬¼ÂºÝ¤ËÂÇ¤Ã¤¿50¹æ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¡×
º£·î19Æü¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë50¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢50ÅðÎÝ¤Î°Î¶È¤òÃ£À®¤·¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡£¤½¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤50¹æ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤Î28Æü¸áÁ°1»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Æþ»¥¤Ï50Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½7200Ëü±ß¤«¤é¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÄê¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤»¤Ð450Ëü¥É¥ë¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç6²¯5000Ëü±ß¤¢¤Þ¤ê¤ÇÂ¨·è¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖESPN¡×¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÌîµå¥Ü¡¼¥ë¤ÎºÇ¹âÍî»¥³Û¤Ï1999Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢Áª¼ê¤Î70¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤¿305Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î50¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤ì¤ò¾å²ó¤ë¶â³Û¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥À¥¤¥¹,
³ùÁÒ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
²£ÉÍ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¹©¾ì,
Ê©ÃÅ,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
¶âÂ°²Ã¹©,
¾²ÃÈË¼