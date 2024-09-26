¤Ê¤¼Ä«¥É¥é¤ÎÆÒ»Ò¤Ï»ö¼Âº§¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡ÄµÓËÜ²È¤ÏŽ¢½÷À¤ÏÁê¼ê¤ÎÀ«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤â¤ÎŽ£¤ÈÉÁ¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È³ëÆ£¤·¤¿
¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¢¡¡Âè19½µ¡Ö°½÷¤Î¸¼Ô¤Ö¤ê¡©¡×¤è¤ê
ÆÒ»Ò¡Öº£¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤ÏÀ±¤µ¤ó¡£¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÀ±¤µ¤ó¡Ä¡Ä°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Î¤ÏÀ±¤µ¤ó¤Ç¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤Ê¤ê¤¿¤¤»ä¤È¤É¤ó¤É¤ó¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¹Ò°ì¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤¤¼«Ê¬¤È¤«¤±Î¥¤ì¤¿¡¢ÉÔ¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤À¤é¤·¤¬¤Ê¤¤°¦¤À¤È¤·¤Æ¤â¡Ä¡ÄËÍ¤Ïº´ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÀþ¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤Æ¡¢³¸¤ò³°¤·¤Æ¡¢¹Â¤òËä¤á¤¿¤¤¡Ä¡ÄÂÌÌÜ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
ÆÒ»Ò¡Ö±Ê±ó¤òÀÀ¤ï¤Ê¤¤¡¢¤À¤é¤·¤¬¤Ê¤¤°¦¡Ä¡Ä¡Ä¤Ê¤ë¤Û¤É¡×
µÈÅÄ·ÃÎ¤¹á¡ØNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¸×¤ËÍã¡×¥·¥Ê¥ê¥ªÂè19½µ¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë
¢£²¬ÅÄ¾À¸¤¬±é¤¸¤¿ÆÒ»Ò¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢À±¹Ò°ì¤Î¿ÍÊªÁü
ÆÒ»Ò¤¬»ö¼Âº§¤ò¤¹¤ëÁê¼ê¡¦¹Ò°ì¤Ï¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿»°Ê¥´¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤è¤ê¤â¾¯¤·¼ã¤¤ÀßÄê¤Ç¤¹¡£²¬ÅÄ¾À¸¤µ¤ó¤¬ÁÇÅ¨¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ò°ì¤Ï»°Ê¥´¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢30Âå¤Ç»Ò¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÃËÀ¤Î´¶³Ð¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ºÊ¡¦¾È»Ò¤µ¤ó¤ä¤ªÉã¤µ¤ó¤äµÁÊì¤ÎÉ´¹ç¤µ¤ó¤Ë»Ò¶¡¤òÇ¤¤»¡¢¼«Ê¬¤Ï»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢ºÛÈ½´±¤È¤·¤Æ¤Ï°ì¿ÍÁ°¤À¤±¤ì¤É¡¢Éã¤äÉ×¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Ã¤Ý¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¥ÂÀÏº¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½éÂåºÇ¹âºÛÈ½½êÄ¹´±¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢ÆüÊÆ³«Àï¤ËÆÍ¤¿Ê¤à¤Î¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ºá¤Î°Õ¼±¤âÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾È»Ò¤µ¤ó¤¬ÉÂµ¤¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç³¸¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ò°ì¤Ï¤â¤È¤â¤È¼«¸ÊÉ¾²Á¤¬Èó¾ï¤ËÄã¤¯¡¢»Ò°é¤Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¶â¤Î¤³¤È°Ê³°¡¢¼«Ê¬¤Ï²¿¤ÎÌò¤Ë¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¢£¹Ò°ì¤¬É×¤äÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍê¤ê¤Ê¤¯¸«¤¨¤¿¥ï¥±
»Ò°é¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉã¤äÉ´¹ç¤µ¤ó¤ËÇ¤¤»¤¿Êý¤¬»Ò¶¡¤Ë¤È¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Î¤³¤È¤ä²ÈÄí¤Î¤³¤È¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤Î³Ì¤ËÊÄ¤¸¤³¤â¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢À®Ä¹¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌµÀÕÇ¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ÎÄã¤µ¤¬¤½¤¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹Ò°ì¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£²¡¤·ÉÕ¤±¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÊýÅª¤Ê°¦¤ò»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°¦¤Î°ìÊýÄÌ¹Ô¤Ö¤ê¤â¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Í¥½¨¤Ê¼«Ê¬¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÉ´¹ç¤µ¤ó¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç°¦¾ð¤Ë³¸¤ò¤·¡¢¾¡¼ê¤Ë·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤«¤é¡¢ÆÒ»Ò¤È½ä¤ê¹ç¤¤¡¢ºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÎø¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¼«Ê¬¤ò½ù¡¹¤Ë·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¹Ò°ì¤Ë»×¤¤¤ò¹ð¤²¤¿ÆÒ»Ò¤ËÂÐ¤·¡¢¹Ò°ì¤¬¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤È¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤³¸¤¬³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Á´¤ÆÄü¤á¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢¤Ä¤¤¤¢¤Ê¤¿¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤¬·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤È½Ð²ñ¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÁ°½Ð¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ËÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿·³ã¤ÇÆÒ»Ò¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿¹Ò°ì¤Ï¥Þ¥ê¥ª¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÌµÅ¨¾õÂÖ¡×¤Ë
¹Ò°ì¤Ï¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î¶¯¤¤ÆÒ»Ò¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤òÍá¤Ó¤Æ¡¢ËâË¡¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¿·³ã¤Ç3Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¸À¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢ÆÒ»Ò¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥ê¥ª¡Ê¥²¡¼¥à¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ª¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡Ù¡Ë¤Î¥¹¥¿¡¼¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÌµÅ¨¾õÂÖ¤ÇÅìµþ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¹Ò°ì¤ÎÊÑ²½¤ËÀ±²È¤Î¿Í¡¹¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢ÆÒ»Ò¤È¤Î´Ø·¸À¤ËÆâ¿´¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤¦Âç¿ÍÆ±»Î¤À¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¸À¤ï¤ì¡¢µöÍÆ¤µ¤ì¤¿¡£
¹Ò°ì¤Ï»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¿¿°Õ¤òÍý²ò¤»¤º¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¡¢¤À¤Ã¤¿¤é·ëº§¤â¤·¤¿¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î°¦¤¹¤ë¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ²¡¹¤È°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆÒ»Ò¤È¡Ö²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ÎÆÒ»Ò¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¤Þ¤ÞÌµÅ¨¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È»×¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°ì¼ï¤Î¥Ï¥¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶ÆÒ»Ò¤¿¤Á¤ÈÆ±µï¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤½¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ÏÆÃ¤Ë¼«Ê¬¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÁ´Á³¸úÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¿Í¤È´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢Í¾·×¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¼þ¤ê¤¬¾¡¼ê¤Ë¹¥°ÕÅª¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¡¢É¾²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤·¤«¤â¡¢¹Ò°ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë»Å»ö¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤éÍ¥½¨¤Ê¿Í¤À¤«¤é¡¢¤¿¤Ö¤óÆÒ»Ò¤â¹Ò°ì¤ò¤â¤Ã¤ÈÂç¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½ºÇ½é¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡×¤ÈÊÖ¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Á´¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤¤Èà¤Ë¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£Ì¼¤È¤Î´Ö¤Ë¹Â¤¬¤Ç¤¤¿ÆÒ»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö´Ö°ã¤¨¤ë¡×¿Í¤òÉÁ¤¤¿¤¤
¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¿Í¤¬¼«Ê¬¤È°ì½ï¤Ë¤ªº×¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ã¥¥ã¤ÈÁû¤°¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò²Ä°¦¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹Ò°ì¤¬ÀïÁè¤ò»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë³¸¤ò¤·¤Æ²ÈÂ²¤È¤â¹Â¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¹Ò°ì¤Î»Ñ¤Ë¡¢¿·³ã¤ËÉëÇ¤¤¹¤ëÁ°¤Î¼«Ê¬¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÆÒ»Ò¤ÏÌ¼¡¦Í¥Ì¤¤È¤Î¹Â¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿·³ã¤Ç¤Ï2¿Í¤ÇÊë¤é¤¹Ãæ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¹Â¤òËä¤á¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ÆÒ»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö²ÈÂ²¤È¤Î¹Â¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ï¤³¤ì¤Ç2ÅÙÌÜ¤À¤«¤é¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢À±²È¤ÎÃæ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÈÍ¥Ì¤¤ÏÉô³°¼Ô¤À¤«¤é¤È¡¢¤½¤³¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤óÂà¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
»ä¤ÏÆÒ»Ò¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤êÍ¥½¨¤Ç´°àú¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡Ö´Ö°ã¤¨¤Ê¤¤¿Í¡×¤ò½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÒ»Ò¤â¹Ò°ì¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ìºÇ½é¤Î·ëº§¤Ç¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¼º¤¤¡¢¸å¤í¤á¤¿¤µ¤â¸å²ù¤â¤¢¤ëÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ï¤â¤¦Ìá¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¼¡¤Ï¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬2¿Í¤È¤â¶¯¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Âç¤Ã¤Ô¤é¤Ë¤¤¤Á¤ã¤Ä¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¥â¥Ç¥ë¤Î»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡Ö»ö¼Âº§¡×¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³
»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤Î»Ë¼Â¤È°Û¤Ê¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Ç»ö¼Âº§¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ë¼Â¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢ÆÒ»Ò¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¡Öº´ÅÄÆÒ»Ò¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤ò´î¤Ù¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÒ»Ò¤Î¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃË½÷Ê¿Åù¤Î¼Â¸½¤ò¶¯¤¯´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤Ç¡¢Åö»þ¡¢½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Á¡¢¤½¤Î»×¤¤¤òÂ¿¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°Ê¥¤µ¤ó¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃË½÷Ê¿Åù¤ä½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢º£¤Î¿Í¤Ë¶Á¤¯¤â¤Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·àÃæ¤ÎÆÒ»Ò¤¬²þÀ«¤ËÄñ¹³¤Î¤Ê¤¤½÷À¤À¤È¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿
»°Ê¥¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¤ª¤½¤é¤¯ºÆº§¤ÇÀ«¤òºÆ¤ÓÊÑ¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤à¤·¤íÀÑ¶ËÅª¤Ë¡Ö»°Ê¥¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»Ë¼ÂÄÌ¤ê¤Ë¡¢ÆÒ»Ò¤âÀ«¤ÎÌäÂê¤ÇÇº¤Þ¤º¤Ë·ëº§¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤â¥¢¥ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢º£¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ËÃË½÷Ê¿Åù¤òÌä¤¤¡¢¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò°·¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Î°ÕÌ£¼ñ»Ý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£²þÀ«¤ÎÌäÂê¤Ë¿¨¤ì¤º¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ·ëº§¤òÉÁ¤¯¤³¤È¼«ÂÎ¡¢ÃË½÷Ê¿Åù¤ä½÷À¤Î¼Ò²ñ¿Ê½Ð¤òµÔ¤²¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ï»ä¤âËÜÅö¤ËÇº¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Âè21½µ¤Ç¤ÏÌ´¤ÎÃæ¤Ç·ëº§Á°¤Î¡ÖÃöÄÞÆÒ»Ò¡×¤äºÇ½é¤Î·ëº§¤ò¤·¤ÆË¡Î§²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Öº´ÅÄÆÒ»Ò¡×¡¢¤½¤·¤ÆºÆº§¤·¤Æ²þÀ«¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¡ÖÀ±ÆÒ»Ò¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢À«¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤«¤É¤¦¤«µÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾ìÌÌ¤Ê¤É¤Ï¡¢¤¼¤Òe-book¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿ÆÒ»Ò¤¬²¿¤â¹Í¤¨¤º¡¢¡Ö»ä¤¬À±À«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤«¡Ö¤à¤·¤íÀ±À«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£»Ë¼ÂÄÌ¤ê¤Ç¤Ï¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¡á½÷À¤ÏÁê¼ê¤ÎÉÄ»ú¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»Ë¼Â¤È¤Ï°ã¤¦»ö¼Âº§¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤Îº£¡¢ÉÁ¤¯°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÈãÈ½¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢³Ð¸ç¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»°Ê¥¤µ¤ó¤Î°äÂ²¤ÎÊý¤È¤Ï¡¢À©ºîÅý³ç¤ÎÈøºêÍµÏÂ¤µ¤ó¤ä¼èºàË¡Î§¹Í¾Ú¤ÎÀ¶±ÊÁï¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿·Á¤Ç¤¹¡£
¡Ú»²¹Íµ»ö¡Û¡Ö41ºÐ¤ÇºÆº§¤·¤Æ¡Ø³³¤Ã¤×¤Á¤Î¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬½Ð¤¿¡Ù¡ÄÄ«¥É¥é¤Î¥â¥Ç¥ë»°Ê¥²Å»Ò¤ÈºÛÈ½´±¤ÎÉ×¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥é¥Ö¥é¥Ö¤À¤Ã¤¿¡×
¢£ÆÒ»Ò¤¬»ö¼Âº§¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö»Å»ö¤ÇµìÀ«»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤«¤é¤«
ÆÒ»Ò¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î·ëº§¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö´ûº§½÷À¡×¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅªÃÏ°Ì¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤â¹Í¤¨¤º¤ËÁê¼ê¤Îº´ÅÄÀ«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢2²óÌÜ¤Î·ëº§¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦ÉÁ¼Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ëº£¤Î»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
ÆÒ»Ò¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ë¡Î§¤ÎÀ¤³¦¤Ë¤¤¤Æ¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÈ½·èÊ¸¤ä½ñµ´±¤¬½ñ¤¯Ê¸½ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸ÍÀÒÌ¾¤·¤«Ä¹Ç¯Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë»ö¼Âº§¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¡¢Îã¤¨¤Ð»ä¤Î¾ì¹ç¡¢µÈÅÄ¤ÏµìÀ«¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢»Å»ö¾å¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞµìÀ«¤ÇµïÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢·ëº§¤·ÉÄ»ú¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÄñ¹³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
µÕ¤ËµìÀ«¤ÎµÈÅÄ¤ò¤º¤Ã¤È»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤É¤ÇËÜÌ¾¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡ÖÃ¯¡©¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ©»Ò¤ÎÊÝ°é±à¤Ê¤É¤Ç¤ÏÂ©»Ò¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡Ö¡û¡û¤¯¤ó¥Þ¥Þ¡×¤È¤«¡Ö¡û¡û¤¯¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤«¤é¡¢ÉÄ»ú¤ò¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢´°Á´¤ËµìÀ«¤ò»È¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÄñ¹³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ«¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤ò¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢»ö¼Âº§¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢µìÀ«»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£º£¤ÎÆüËÜ¤Ç¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·ëº§¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤¬¤É¤Á¤é¤âÀ«¤ÏÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤Ë¤ÏÀ«¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤ÇºÑ¤à¡£¤½¤ó¤ÊÁªÂò»è¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
µÈÅÄ ·ÃÎ¤¹á¡Ê¤è¤·¤À¡¦¤¨¤ê¤«¡Ë
µÓËÜ²È¡¦ºî²È
1987Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¼ç¤ÊµÓËÜ¼¹É®ºî¤Ë±Ç²è¡Ø¥Ò¥í¥¤¥ó¼º³Ê¡Ù¡¢¥É¥é¥Þ¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¡Ø·¯¤Î²Ö¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¡ØÀ¸Íý¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤½¤ÎÌ¼¡Ù¤Ê¤É¡£¥É¥é¥Þ¡ØÎø¤»¤Ì¤Õ¤¿¤ê¡Ù¤ÇÂè40²ó¸þÅÄË®»Ò¾Þ¡¦Âè77²óÊ¸²½Ä£·Ý½Ñº×Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¤ÇÂè9²óANIME TRENDING AWARDS¡ÊATA¡ËºÇÍ¥½¨µÓ¿§¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¼¹É®¤·¤¿¾®Àâ¤Ë¡ØÎø¤»¤Ì¤Õ¤¿¤ê¡Ù¡ÊNHK½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡ÊµÓËÜ²È¡¦ºî²È µÈÅÄ ·ÃÎ¤¹á ¼èºà¡¦Ê¸¡áÅÄ¹¬ÏÂ²Î»Ò¡Ë