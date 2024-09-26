ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤ÎÝ¯ºä46¡¢¿·¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½¤Ç·ã¤·¤¤ÁªÈ´Áè¤¤¤â¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ìÂÎ´¶¤Ë»à³Ñ¤Ê¤·
9·î22Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î´§ÈÖÁÈ¡Ø¤½¤³¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Ý¯ºä¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Û¤«¡Ë¤Ç¡¢10·î23Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÝ¯ºä46¤Î10th¥·¥ó¥°¥ë¡ØI want tomorrow to come¡Ù¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡ÛÝ¯ºä46¡¦ÅÄÂ¼ÊÝÇµ 2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤«¤éÀè¹Ô¥«¥Ã¥È
Ý¯ºä46¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à2¸ø±é¤Ç11Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡¢Æ±·îÈ¯Çä¤Î9th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¼«¶È¼«ÆÀ¡Ù¤Ç¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂ¿Çä¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢8·î³«ºÅ¤ÎÆ±ºîBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡ØBACKS LIVE!!¡Ù¡¢9·î³«ºÅ¤Î¡Ø»°´üÀ¸¥é¥¤¥Ö¡Ù¤¬¸«ÀÚ¤ìÀÊÅù´Þ¤áÁ´´°Çä¡£8·î¤È9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¼¡¡¹¤ÈÎº¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢11·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñµÚ¤Ó¹á¹Á¤ÇÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤â¹µ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
½çÉ÷ËþÈÁ¤ÎÃæ¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤10th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Á°ºî¤ËÂ³¤»°´üÀ¸¤Î»³²¼Æ··î¤À¡£É½Âê2ºîÏ¢Â³¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢Ý¯ºä46¥¨¡¼¥¹³Ê¤ÎÆó´üÀ¸¡¦¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤ËÂ³¤2¿ÍÌÜ¤Ç¡¢»³²¼¤Ø¤Î´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤¬»Ç¤¨¤ë¡£¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¿ï°ì¤Ç¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à5Ëü5Àé¿Í¤ò°ÛÎã¤ÎÄÀÌÛ¤ËÍ¶¤Ã¤¿»°´üÀ¸¶Ê¡ØÀÅ¼ä¤ÎË½ÎÏ¡Ù¤Ç¤â¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¾ì¤òÀ©¤¹ÎÏ¤ò½½ÆóÊ¬¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¿°ïºà¤À¡£
½é¤á¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»°´üÀ¸¡¦ÅªÌîÈþÀÄ¡£»³²¼¤éÂ¾¤Î»°´üÀ¸¤¬¡¢²ÃÆþ¸å½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿7th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¾µÇ§Íßµá¡Ù¤Ç¤ÏBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢8th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø²¿ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤ÇÁªÈ´¤Î3ÎóÌÜ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢9th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç2ÎóÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢10th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤ÈÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇÇ¯¾¯¡¦17ºÐ¤Ê¤¬¤é¡¢167Ñ¤Î¹â¿ÈÄ¹¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢´§ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ë²¹¸ü¤ÇÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢°ÛÍÍ¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÅ»¤¤¡¢¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£Äã²»¥ô¥©¥¤¥¹¤Î¥¤¥±¥á¥óÃ´Åö¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î»Ù»ý¤â¸ü¤¤¡£9·î¤Î¡ØROCK IN¡Ý¡½¡Ù¤Ç¤Ï¡¢5th¥·¥ó¥°¥ë¡Øºù·î¡ÙÈäÏª»þ¡¢Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë°ì´üÀ¸¡¦¾®ÎÓÍ³°Í¡Êº£Ç¯2·îÂ´¶È¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÂå¤ï¤ê¤ËÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤Ö¤ê¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¾Íè¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¸õÊä¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÅªÌî¤È¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»³²¼¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤¦1¿Í¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¿¹ÅÄ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£É½ÂêÁ´10ºîÃæºÇÂ¿¤Î3ºî¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤â¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ä2ÎóÌÜÃæ±û¤Ê¤É¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¶á¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¿¹ÅÄ¡£Ý¯ºä46³èÆ°½é´ü¤Ë¼«¿È¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿º¢¤Ï¡¢Î¾Íã¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¾®ÎÓ¡¢ÅÏîµÍýº´¡Ê2022Ç¯Â´¶È¡Ë¤é°ì´üÀ¸¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢»³²¼¤äÅªÌî¤éÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î6¿Í¤¬ÁªÈ´Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿»°´üÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Æ³¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤À¤í¤¦¡£
º£²óÍ£°ì½éÁªÈ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»°´üÀ¸¡¦¸þ°æ½ãÍÕ¤À¡£Ý¯ºä46²ÃÆþÅö½é¤Î»°´üÀ¸¹ç½É¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê»²²Ã½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥À¥ó¥¹±ÇÁü¤Ç¼«¼çÎý¤òÀÑ¤ß¡¢²ÝÂê¶ÊÈäÏª¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÅØÎÏ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿»°´üÀ¸¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¡¢Èà½÷¤¬ÉÔºß¤Î¹ç½É¥·¡¼¥ó¤ò¼ç¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»°´üÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤ä½ÐÃÙ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤á¤¤á¤¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢9th¥·¥ó¥°¥ë»°´üÀ¸³Ú¶Ê¡Ø°ú¤¤³¤â¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢7th¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é»°ºîÏ¢Â³¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿»°´üÀ¸¡¦Â¼°æÍ¥¤Ï¡¢½é¤á¤ÆBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½¸å¤ËÂ¼°æ¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤ÎÝ¯ºä46¤Î¡ØBACKS LIVE!!¡Ù¤Ï¡ÖÊªÀ¨¤¤Ç®ÎÌ¡×¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¼°æÆ±ÍÍ¡¢È´·²¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ï¢Â³É½Âê¶Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿Æó´üÀ¸¡¦Éð¸µÍ£°á¤Ï¡¢8th¥·¥ó¥°¥ë¤ÎBACKS¶Ê¡ØÌý¤òÃí¤»¡ª¡Ù¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç°µ´¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ºî¡ØBACKS LIVE!!¡Ù¤ÎºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢BACKS¤òÁªÈ´¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤Ç®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¡¢º£ºî¤ÇºÆ¤ÓÁªÈ´¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë²áµî¤òÁÌ¤ë¤È¡¢1stµÚ¤Ó2nd¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÁ´ÂÎ¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ£µÈ²ÆÎë¤â¡¢°ìÅÙ¡ØBACKS LIVE!!¡Ù¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢6th¥·¥ó¥°¥ë¡ØStart over¡ª¡Ù¤Ç½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Ý¯ºä46¤¬Âç¤¤¤ËÈôÌö¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ÂÎÏ¼Ô¤ÎÂ¼°æ¤À¤±¤Ë¡¢BACKS¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æ£µÈ¤ÈÆ±¤¸·Ð°Þ¤òÃ©¤ë²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ËÊÑ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Çµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ý¯ºä46¤ÎBACKS¤Ï¡¢ÁªÈ´·Ð¸³¼Ô¤ä¤³¤ì¤«¤éÁªÈ´Æþ¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢Ã¯¤¬ÁªÈ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£BACKS¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±Ý¯ºä46¤ÎÁªÈ´Áè¤¤¤¬·ã¤·¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢ÀèÆüYouTube¡ØÝ¯ºä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø9th Single BACKS LIVE!!¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¡¢BACKSÆâ¤Ç¤Î°ì´üÀ¸¡Á»°´üÀ¸¤Î³Àº¬¤Î¤Ê¤¤¸òÎ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¥é¥¤¥Ö¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª¸ß¤¤¤ò¾Î¤¨¹ç¤¦»Ñ¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉ÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤µ¤ä°ìÂÎ´¶¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÎÀÚâøÂöËá¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ´°Á´¤Ë°ìËç´ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÝ¯ºä46¤Î»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢10th¥·¥ó¥°¥ë¤Î³èÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÝ¯ºä46¤Î10th¥·¥ó¥°¥ë¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡¢É½Âê¶Ê¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¡õMV¸ø³«¤â·èÄê
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡ÛÝ¯ºä46¡¦ÅÄÂ¼ÊÝÇµ 2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤«¤éÀè¹Ô¥«¥Ã¥È
Ý¯ºä46¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à2¸ø±é¤Ç11Ëü¿Í¤òÆ°°÷¡¢Æ±·îÈ¯Çä¤Î9th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¼«¶È¼«ÆÀ¡Ù¤Ç¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÂ¿Çä¾å¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢8·î³«ºÅ¤ÎÆ±ºîBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¡ØBACKS LIVE!!¡Ù¡¢9·î³«ºÅ¤Î¡Ø»°´üÀ¸¥é¥¤¥Ö¡Ù¤¬¸«ÀÚ¤ìÀÊÅù´Þ¤áÁ´´°Çä¡£8·î¤È9·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØROCK IN JAPAN FESTIVAL 2024¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬¥Õ¥¡¥ó¤ò¼¡¡¹¤ÈÎº¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢11·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñµÚ¤Ó¹á¹Á¤ÇÂç·¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î»²²Ã¤â¹µ¤¨¤ë¤Ê¤ÉÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
½é¤á¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»°´üÀ¸¡¦ÅªÌîÈþÀÄ¡£»³²¼¤éÂ¾¤Î»°´üÀ¸¤¬¡¢²ÃÆþ¸å½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿7th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¾µÇ§Íßµá¡Ù¤Ç¤ÏBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢8th¥·¥ó¥°¥ë¡Ø²¿ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡Ù¤ÇÁªÈ´¤Î3ÎóÌÜ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢9th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç2ÎóÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢10th¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤ÈÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇÇ¯¾¯¡¦17ºÐ¤Ê¤¬¤é¡¢167Ñ¤Î¹â¿ÈÄ¹¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡¢´§ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤ë²¹¸ü¤ÇÍ¥¤·¤¤É½¾ð¤ÈÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢°ÛÍÍ¤Ê¥ª¡¼¥é¤òÅ»¤¤¡¢¿Í¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£Äã²»¥ô¥©¥¤¥¹¤Î¥¤¥±¥á¥óÃ´Åö¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î»Ù»ý¤â¸ü¤¤¡£9·î¤Î¡ØROCK IN¡Ý¡½¡Ù¤Ç¤Ï¡¢5th¥·¥ó¥°¥ë¡Øºù·î¡ÙÈäÏª»þ¡¢Æ´¤ì¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë°ì´üÀ¸¡¦¾®ÎÓÍ³°Í¡Êº£Ç¯2·îÂ´¶È¡Ë¤¬Ì³¤á¤¿¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÂå¤ï¤ê¤ËÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®Ä¹¤Ö¤ê¤Ç¡¢°ìµ¤¤Ë¾Íè¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¸õÊä¤ËÌö¤ê½Ð¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÅªÌî¤È¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»³²¼¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤¦1¿Í¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¿¹ÅÄ¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£É½ÂêÁ´10ºîÃæºÇÂ¿¤Î3ºî¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤â¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ä2ÎóÌÜÃæ±û¤Ê¤É¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¶á¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¿¹ÅÄ¡£Ý¯ºä46³èÆ°½é´ü¤Ë¼«¿È¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿º¢¤Ï¡¢Î¾Íã¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¾®ÎÓ¡¢ÅÏîµÍýº´¡Ê2022Ç¯Â´¶È¡Ë¤é°ì´üÀ¸¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë¡¢»³²¼¤äÅªÌî¤éÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î6¿Í¤¬ÁªÈ´Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿»°´üÀ¸¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Æ³¤¯¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ëÍê¤â¤·¤¤Â¸ºß¤À¤í¤¦¡£
º£²óÍ£°ì½éÁªÈ´¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï»°´üÀ¸¡¦¸þ°æ½ãÍÕ¤À¡£Ý¯ºä46²ÃÆþÅö½é¤Î»°´üÀ¸¹ç½É¤Ë¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê»²²Ã½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥À¥ó¥¹±ÇÁü¤Ç¼«¼çÎý¤òÀÑ¤ß¡¢²ÝÂê¶ÊÈäÏª¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÅØÎÏ²È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿»°´üÀ¸¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¡¢Èà½÷¤¬ÉÔºß¤Î¹ç½É¥·¡¼¥ó¤ò¼ç¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢»°´üÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤ä½ÐÃÙ¤ì¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤È¥»¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤á¤¤á¤¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢9th¥·¥ó¥°¥ë»°´üÀ¸³Ú¶Ê¡Ø°ú¤¤³¤â¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸«»ö¤ËÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢7th¥·¥ó¥°¥ë¤«¤é»°ºîÏ¢Â³¤ÇÁªÈ´Æþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿»°´üÀ¸¡¦Â¼°æÍ¥¤Ï¡¢½é¤á¤ÆBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥óÈ¯É½¸å¤ËÂ¼°æ¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ÇÄÖ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤ÎÝ¯ºä46¤Î¡ØBACKS LIVE!!¡Ù¤Ï¡ÖÊªÀ¨¤¤Ç®ÎÌ¡×¤òÈ¼¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Â¼°æÆ±ÍÍ¡¢È´·²¤Î¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ï¢Â³É½Âê¶Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤éBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò·Ð¸³¤·¤¿Æó´üÀ¸¡¦Éð¸µÍ£°á¤Ï¡¢8th¥·¥ó¥°¥ë¤ÎBACKS¶Ê¡ØÌý¤òÃí¤»¡ª¡Ù¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç°µ´¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±ºî¡ØBACKS LIVE!!¡Ù¤ÎºÂÄ¹¤È¤·¤Æ¡¢BACKS¤òÁªÈ´¤Ë¾¡¤ë¤È¤âÎô¤é¤Ê¤¤Ç®µ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Þ¤È¤á¾å¤²¡¢º£ºî¤ÇºÆ¤ÓÁªÈ´¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë²áµî¤òÁÌ¤ë¤È¡¢1stµÚ¤Ó2nd¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÁ´ÂÎ¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æ£µÈ²ÆÎë¤â¡¢°ìÅÙ¡ØBACKS LIVE!!¡Ù¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢6th¥·¥ó¥°¥ë¡ØStart over¡ª¡Ù¤Ç½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢Ý¯ºä46¤¬Âç¤¤¤ËÈôÌö¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ÂÎÏ¼Ô¤ÎÂ¼°æ¤À¤±¤Ë¡¢BACKS¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Æ£µÈ¤ÈÆ±¤¸·Ð°Þ¤òÃ©¤ë²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¤ËÊÑ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Çµ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Ý¯ºä46¤ÎBACKS¤Ï¡¢ÁªÈ´·Ð¸³¼Ô¤ä¤³¤ì¤«¤éÁªÈ´Æþ¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢Ã¯¤¬ÁªÈ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¡£BACKS¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±Ý¯ºä46¤ÎÁªÈ´Áè¤¤¤¬·ã¤·¤¤¤È¤â¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¡¢ÀèÆüYouTube¡ØÝ¯ºä¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø9th Single BACKS LIVE!!¡Ù¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï¡¢BACKSÆâ¤Ç¤Î°ì´üÀ¸¡Á»°´üÀ¸¤Î³Àº¬¤Î¤Ê¤¤¸òÎ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¥é¥¤¥Ö¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿ÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈBACKS¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤ª¸ß¤¤¤ò¾Î¤¨¹ç¤¦»Ñ¤âÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÉ÷ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤µ¤ä°ìÂÎ´¶¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤ÎÀÚâøÂöËá¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ´°Á´¤Ë°ìËç´ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÝ¯ºä46¤Î»ë³¦¤ÏÎÉ¹¥¤Ç¡¢10th¥·¥ó¥°¥ë¤Î³èÆ°¤Ë¤â´üÂÔ¤¬ËÄ¤é¤à¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÝ¯ºä46¤Î10th¥·¥ó¥°¥ë¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡¢É½Âê¶Ê¤ÎÀè¹ÔÇÛ¿®¡õMV¸ø³«¤â·èÄê