¡ÚÃæ¹ñ¡¦ÆüËÜ¿Í³Ø¹»10ºÍ»ù»É»¦»ö·ï¡ÛÃæ¹ñ¤Ç½¼Ëþ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉÔËþ¡¢Ãæ¹ñ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿Èï³²¼ÔÉã¿Æ¤Î¡ÈÈáÄË¥³¥á¥ó¥È¡É¤ËÅö¶É¤Ë¤è¤ë¹©ºîÀâ¤â
¡¡Ãæ¹ñ¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»´·à¡£¤Ê¤¼¡¢ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ÏÉ¸Åª¤Ë¤µ¤ì¡¢¾¯Ç¯¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÉÔËþ¤¬±²´¬¤¯ÎÙ¹ñ¤Î¶á¶·¤ä¡¢¸½¾ì¤ËÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¿´íµ¡´¶¡¢°äÂ²¥³¥á¥ó¥È¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Ææ¤Ê¤É¡¢»ö·ï¤ÎÇØ·Ê¤òÁíÎÏ¼èºà¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÃæ¹ñÆîÅìÉô¤ÎÂçÅÔ»Ô¡¦¿¼¥»¥ó¤Î½»Âð³¹¡£Â¾¡¢ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¸¥²Ö¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ëµ®ÅçÁ±»Ò¹½£ÁíÎÎ»ö
¡¡9·î18Æü¤ÎÄ«8»þº¢¡¢Ãæ¹ñÆîÅìÉô¤ÎÂçÅÔ»Ô¡¦¿¼¥»¥ó¤Î½»Âð³¹¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦ÃË»ù¤¬Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÃË¤Ë¿ÏÊª¤Ç½±¤ï¤ì¡¢»É»¦¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£ÈÈ¹Ô¸½¾ì¤Ï³Ø¹»¤«¤é¤ï¤º¤«200m¤Û¤É¤ÎÏ©¾å¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈï³²ÃË»ù¤ÏºßÎ±Ë®¿Í¤¬Â¿¤¯½»¤à¼«Âð¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤é¡¢²ÈÂ²¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤¿ÊÌ¤Î»ùÆ¸¤äÊÝ¸î¼Ô¤È°ì½ï¤ËÅÌÊâ¤Ç³Ø¹»¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÜ·â¼Ô¤Ë¤è¤ì¤ÐÃË¤Î»Ò¤ÎÊ¢Éô¤¬Âç¤¤¯Îö¤«¤ì¡¢ÆâÂ¡¤Î°ìÉô¤¬Ïª½Ð¤¹¤ë¤Û¤ÉÂçÎÌ¤Ë½Ð·ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£·ì¤À¤Þ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Â©»Ò¤òÊú¤¨¤¿¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Ãæ¹ñ¸ì¤Ç¶«¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÃæ¹ñºß½»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÉã¤ÈÃæ¹ñ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä10ºÍ¤ÎÃË¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¡£Æ°Êª¤È¥É¥Ã¥¸¥Ü¡¼¥ë¤¬¹¥¤¤Ê³èÈ¯¤Ê¾¯Ç¯¤Ç¡¢¸µµ¤¤ÇÌÀ¤ë¤¯¡¢ÁÇÄ¾¤ÊÀ³Ê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÃË»ù¤ÎÉã¤Ï¡¢¾å³¤¤ÎÂç³Ø¤ËÎ±³Ø·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¾å³¤¤ÎÂç³Ø¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤ÎºÊ¤È·ëº§¡£¸½ºß¤ÏËÇ°×´Ø·¸¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÈÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ä¡¢Ãæ¹ñÀìÌç¤Î¾¦¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ë¥¨¥ê¡¼¥È¼Ò°÷¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¿¼¥»¥ó¤ÎÃóºß°÷¡Ë
¡¡Ìµíã¤Î¾¯Ç¯¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄË¤Þ¤·¤¤¤³¤Î»ö·ï¡£ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤â¤³¤¾¤Ã¤ÆÊó¤¸¤¿¤¬¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Î¾Ã¶ËÅª¤Ê¹Êó»ÑÀª¤â¤¢¤ê¡¢¾ðÊó¤Ï¶ËÃ¼¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·»ö·ï¤«¤é2Æü¸å¡¢Ãæ¹ñ·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Èï³²¼Ô¤ÎÉã¿Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÂ©»Ò¤Ïº«Ãî¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¾®¤µ¤ÊÀ¸¤Êª¤ò¸«¤Ä¤±¤ëÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ã¤¿»Ò¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¸½ÃÏ¤Î¿©»ö¤ËÅ¬±þ¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤ÏÃæ¹ñÎÁÍý¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¸ì¤ÈÃæ¹ñ¸ì¤òÎ®¤Á¤ç¤¦¤Ë»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤¬ÆÍÁ³»ä¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤òµî¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½ÁÛ³°¤Ç¡¢»ä¤Î¿´¤Ïº®Íð¤ÈÌµ¸Â¤ÎÈá¤·¤ß¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢°äÂ²¤Î¶»Ãæ¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Éã¿Æ¤ÎÈáÄË¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ë¶¦´¶¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÊý¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿44ºÍ¤ÎÈÈ¿Í¤¬¡¢Á°²ÊÆóÈÈ¤Î¤¤¤ï¤¯ÉÕ¤¤Î¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎÆ±¾ð¤ò¿¼¤á¤¿¡£
¡Ö·Ù»¡Åö¶É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2015Ç¯¤Ë¤ÏÄÌ¿®ÀßÈ÷¤òÇË²õ¤·¤¿ÍÆµ¿¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï¥Ç¥Þ¤òÎ®ÉÛ¤·¤¿ÍÆµ¿¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤ÏÌµ¿¦¤Ç¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾Ü¤·¤¤Æ°µ¡¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Ãæ¹ñºß½»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¿Í¸ýÌó1800Ëü¿Í¤Î¿¼¥»¥ó¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤â½Ð²Ô¤®Ï«Æ¯¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ËÌµþ¤ä¾å³¤¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼£°Â¤Ï¤ä¤äÉÔ°ÂÄê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢Èï³²¼Ô²ÈÂ²¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÆî»³ÃÏ¶è¤ÏÈæ³ÓÅª¡¢ÉÙÍµÁØ¤¬½»¤à¥¨¥ê¥¢¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÈï³²¼Ô²ÈÂ²¤Ï²ÈÄÂ50Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÃóºß°÷¸þ¤±¤Î¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤Ç¡¢·ÙÈ÷°÷¤¬¾ïÃó¤·¡¢·Ù»¡´±¤âËèÆü½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤¿¡£³Ø¹»¤Ë¤ÏÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò»ý¤ÄÌó250¿Í¤Î»ùÆ¸¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÙÈ÷¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¿¼¥»¥ó¤ÎÃóºß°÷¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î»Ò½÷¤¬ÄÌ¤¦³Ø¹»¤Î¤¹¤°ÌÜ¤ÎÁ°¤Çµ¯¤¤¿»´·à¡£¤·¤«¤·¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Èá·à¤ò¾·¤¯Ê·°Ïµ¤¤¬½¼Ëþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
SNS¾å¤Ç¡È½±·â·×²è¡É
¡¡µ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯6·î¤ËÃæ¹ñÅìÉô¤ÎÁÉ½£¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿»ö·ï¡£ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Æ»Ò¤¬½±·â¤µ¤ì¡¢¥Ð¥¹¤ËÆ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¥¬¥¤¥É¤Î½÷À¤¬ÈÈ¿Í¤òÀ©»ß¤·¤è¤¦¤È¤·¤ÆÌ¿¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿½±·â»ö·ï¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÆüËÜ¿Í¤¬Èï³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¤¤¤Á¤¤¤ÁÊóÆ»¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢³¹Ãæ¤Ç¿ÏÊª¤ò¤Õ¤ë¤Ã¤¿¤ê¡¢¿Íº®¤ß¤Ë¼Ö¤ÇÆÍÆþ¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÄÌ¤êËâÅª¤ÊÈÈ¹Ô¤Ï¡¢Ãæ¹ñÁ´ÅÚ¤Ç¸«¤ë¤ÈËè·î¤Î¤è¤¦¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¤¬Æß²½¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ËÉÔËþ¤òÊú¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¡£º£²ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Î°¦¹ñ¶µ°é¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾úÀ®¤µ¤ì¤¿È¿Æü´¶¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÔËþ¤Î¤Ï¤±¸ý¤È¤·¤ÆÆüËÜ¿Í¤¬ÁÀ¤ï¤ì¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Ãæ¹ñºß½»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡¡¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡ÈÉ¸Åª¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡É¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¿â½¨É×Á°ÃóÃæ¹ñÂç»È¤â¡¢º£²ó¤Î»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡¢¤¤¤Äµ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤Ë´Ø¤¹¤ë°°Õ¤È¸í²ò¤ËËþ¤Á¤¿Æ°²è¤¬²¿É´ËÜ¤âÈÅÍô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ¡Ê¡ØÆÉÇä¿·Ê¹¡Ù2024Ç¯9·î20Æü¡Ë
¡¡Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡¢¿¼¥»¥ó¤È¤ÏÊÌ¤ÎÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤òÉ¸Åª¤È¤·¤¿¡È½±·â·×²è¡É¤âÎ®ÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ø¤ÎÊÐ¸«¤ËËþ¤Á¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»ö·ïÈ¯À¸°ÊÁ°¤«¤é¡Ø¡ÊÌø¾ò¸Ð»ö·ï¤ÎÍâÆü¤Ë¤¢¤¿¤ë¡Ë9·î19Æü¤Ë¹º½£¤ÎÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤Ë½¸·ë¤·¤è¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ùÆ¸¤¿¤Á¤Î¿È¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ö¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÎÎ»ö´Û¤Ç¤Ï·Ù²ü¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤¿ºÇÃæ¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î³°Ì³¾Ê¤ÏÃæ¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÆüËÜ¿Í³Ø¹»¤Î·ÙÈ÷ÈñÍÑ¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÍèÇ¯ÅÙÍ½»»¤ËÌó3²¯5000Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ë´íµ¡´¶¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡Ê³°Ì³¾Ê´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡»ö·ï¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤è¤ê¡¢²þ¤á¤Æº¬¿¼¤¤¶ÛÄ¥´Ø·¸¤¬¸²ºß²½¤·¤¿ÆüÃæÎ¾¹ñ¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢ÊÌ¤ÎÃæ¹ñºß½»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎÉã¿Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤¢¤ëÀ¯¼£Åª¤Ê»×ÏÇ¡É¤¬´ØÍ¿¤·¤¿²ÄÇ½À¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¼èºà¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢ÁíÎÎ»ö´Û¤Î¿Í´Ö¤Ï¡Ø°äÂ²¤ÏØÞØ¬¤·¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢Êó¤¸¤é¤ì¤¿Éã¿Æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡ØÎ¾¹ñ¤Î´Ø·¸¤¬²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¤«¡Ø±ß³ê¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂ¥¿Ê¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¸À¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿°ãÏÂ´¶¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Ø¤ÎÅ¨°Õ¤òÏÂ¤é¤²¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤¿Åö¶É¤ÎÁÏºîÀâ¤ä¡¢À¯ÉÜ¤È¤ÎÎÏ´Ø·¸¤Ç°äÂ²¤¬¡È½ñ¤«¤µ¤ì¤¿¡É²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¾¤Ë¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤Î¹©ºî¤Î°ìÉô¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤³¤½Èï³²¼Ô¤Ø¤ÎËÁÆÂ¤Ë¤Û¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡²¿¤Îºá¤â¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¿¤¤¤±¤Ê»Ò¶¡¤ÎÌ¿¤¬Ã¥¤ï¤ì¤¿¤³¤Î»ö·ï¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡Ö¶öÈ¯Åª¤Ê¸ÄÊÌ¤Î»ö°Æ¡×¤È¤ÎÎäÃ¸¤ÊÎ©¾ì¤ò´Ó¤¯¤¬¡¢°äÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤ÆºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Î¶¦ÄÌÇ§¼±¤À¤í¤¦¡£
¢¨½÷À¥»¥Ö¥ó2024Ç¯10·î10Æü¹æ