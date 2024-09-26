À¯ÉÜ¤Î²Ð»³Ä´ºº°Ñ°÷²ñ ºùÅç¤Ê¤É8²Ð»³¤ò½ÅÅÀÅª¤ËÉ¾²Á¤Ø
¡¡À¯ÉÜ¤Î²Ð»³Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï¹ñÆâ¤Î³è²Ð»³¤Î¸½¾õÉ¾²Á¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¡¢ºùÅç¤Ê¤É8¤Ä¤Î²Ð»³¤òº£¸å¡¢½ÅÅÀÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¯ÉÜ¤Î²Ð»³Ä´ºº°Ñ°÷²ñ¤Ï25Æü¡¢¹ñÆâ¤Ë¤¢¤ë111¤Î³è²Ð»³¤ËÂÐ¤¹¤ë¸½¾õ¤ÎÉ¾²Á¤ò½é¤á¤Æ¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤Á¡¢²Ð»³³èÆ°¤ËÊÑ²½¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÎ²²«Åç¡×¡Ö´ä¼ê»³¡×¡Ö¸ý±ÊÎÉÉôÅç¡×¡ÖºùÅç¡×¡Ö»§ËàÎ²²«Åç¡×¡Ö¿ÛË¬Ç·À¥Åç¡×¡ÖÈ¬È¨Ê¿¡×¡Ö¾Æ³Ù¡×¤Î8¤Ä¤Î²Ð»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢º£¸å½ÅÅÀÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÉºÒ¾å¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤äÊ®²Ð¤ÎÀÚÇ÷ÅÙ¤Î¹â¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÑÂ¬¤ä¸¦µæ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ê¤É¡¢²Ê³ØÅªÉ¾²Á¤ÎÉ¬Í×À¤ò¹ÍÎ¸¤·Áª¤ó¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë