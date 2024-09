スパーズvsシティに、三笘vs遠藤！　EFLカップ4回戦の対戦カード決定

カラバオカップ(EFLカップ)4回戦の組み合わせ抽選が25日に行われた。プレミアリーグのUEFAコンペティション出場チームも参戦した3回戦ではフルアムがチャンピオンシップ(2部)のプレストンに敗れたものの、プレミアリーグのクラブが順当に勝ち抜けを決めた。なお、大雨による洪水の影響でスタジアムの一部が陥没し延期となったウィンブルドンvsニューカッスルは10月1日に開催予定だ。

今回の4回戦ではトッテナムvsマンチェスター・シティの対ビッグ6対決が実現。さらに、MF三笘薫を擁するブライトンとMF遠藤航を擁するディフェンディングチャンピオンのリバプールによる対戦も決定した。また、DF菅原由勢の所属するサウサンプトンと、MF瀬古樹の所属するストーク・シティの日本人対決も実現した。その他ではマンチェスター・ユナイテッドがレスター・シティと、DF冨安健洋を擁するアーセナルはプレストン、MF鎌田大地のクリスタル・パレスはアストン・ビラ。チェルシーはウィンブルドンvsニューカッスルの勝者との対戦が決定した。なお、4回戦は10月最終週のミッドウィークに開催予定だ。◆EFLカップ4回戦 対戦カードブレントフォード vs シェフィールド・ウェンズデイ(2)サウサンプトン vs ストーク・シティ(2)トッテナム vs マンチェスター・シティウィンブルドン(4)orニューカッスル vs チェルシーマンチェスター・ユナイテッド vs レスター・シティブライトン vs リバプールプレストン(2) vs アーセナルアストン・ビラ vs クリスタル・パレス※()内は所属カテゴリー