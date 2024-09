YouTubeチャンネル『Lulu the Cat【ルル ザ キャット】』に投稿されたのは、ご飯を食べる子猫達の動画です。動画は27万再生を突破し、お皿に残っているご飯をぬぐって食べさせようとする飼い主さんの指を思わず勢いよく噛んでしまう子猫の姿に「My favorite is watching them eating happily together so sweet.(私のお気に入りは、彼らが一緒に幸せに食べているのを見るのがとても甘いです。)」「みんな元気に成長して何よりです」とコメントが寄せられました。

ご飯を待ちわびる猫達

飼い主さんがご飯を置いてある棚へ向かうと、猫達は待ち構えていたかのように棚の下でスタンバイ!棚の中にご飯があることを学習している猫達は棚の扉を自分で開けて、中に入ったりと思い思いに過ごしていたんだとか。

みんなで横並びになってご飯

「まだ食べたりないニャ…」

飼い主さんがご飯をそれぞれのお皿に盛りつけて猫達の前へ。猫達はお皿の前でお行儀よく食べ始めたんだそう。フワフワした猫達が横並びになって一生懸命ご飯を食べる姿は見ているだけでとっても幸せになってしまいますね…。

お皿に残った食べ残しを食べたい子猫

猫達が完食した後のお皿に残ってしまったご飯を指で拭う飼い主さん。そのご飯を狙う子猫は前足をお皿のふちに乗せて前のめりになってしまったんだとか。後ろ足で立ちながら目はひたすらご飯を追ってしまうのでした。

指に乗ったご飯を見つめる子猫

指までガブリ!

指に乗ったご飯をガブガブしながら食べる子猫、勢い余って飼い主さの指までガブリ!少し痛かったのか手を引いてしまう飼い主さんにも構わず、まだ残っているご飯を食べたそうにしていたんだとか。

指をペロペロ…

少しだけ飼い主さんの仕返し…

名残惜しそうに飼い主さんの指をペロペロしてくる子猫に仕返しとばかりに飼い主さん、まだまだ小さい頭を大きな手で包んで「ガブっ」。少しひるんだような表情の子猫でしたが、全然怖がるような素振りも見せずに離れようとしなかったんだとか。

仕返しに…

ガブリ!

でもまだご飯食べたい…

座っている飼い主さんの足に前足をちょいちょいしながら構ってほしそうにする子猫。大好きな飼い主さんにナデナデしてもらいながら楽しそうに遊ぶ子猫なのでした。

満足したのかペロペロ

飼い主さんにべったりな子猫なのでした

子猫が飼い主さんの指に噛みつきながらご飯を食べる姿や、優しく反撃されても大好きな飼い主さんから離れようとしない姿に「親が可愛いと子も可愛い、目鼻立ち凄く似てて遺伝だなぁ。」「私もベルちゃんに ペロペロガブッ ってされたい」「the most adorable line up you will ever see!(これまでに見たことのないほど愛らしいラインナップです!)」「Beautiful Scottish Folds!(美しいスコティッシュフォールド!)」と海外からのコメントも多く寄せられました。

YouTubeチャンネル『Lulu the Cat【ルル ザ キャット】』では、猫の『ルル』ちゃんと可愛らしいたくさんの子猫達との見るだけで癒される日常の様子が投稿されており、子猫達の近況がご覧いただけます。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル『Lulu the Cat【ルル ザ キャット】』さま

執筆:明

編集:ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。