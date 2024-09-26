 

¡ãÂè96ÏÃ¤Ç¤¹¡£97ÏÃ¤Ï¤³¤Á¤é¡ä

¡ÚÂ³¤­¤òÆÉ¤à¡Û¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¾¦Çä¤Ï¹ñ»ö¤È¤Ê¤ë¡×ºäËÜÎµÇÏ¤È´äºêÌïÂÀÏº¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸¤È¤Ï

¡¡ºäËÜÎµÇÏ¤Î´ñÀ×¤ÎÀ¸³¶¤ò¡Ö¥³¥¦¥Î¥É¥ê¡×¤ÎÎë¥ÎÌÚ¥æ¥¦¤¬ÉÁ¤¯¡ÖÎµÇÏ¤¬¤æ¤¯¡×¡£

¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¤Ç¹¥É¾Ï¢ºÜÃæ¤ÎËÜºî¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÊ¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç¤âÏ¢ºÜÃæ¤Ç¤¹¡£

¡¡»î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¡Ê1ÏÃÌÜ¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¤Ç¤¹¡£

¡¡1´¬¡Á9´¬¤¬È¯ÇäÃæ¡£9´¬¤ÏÀè·îÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡º£²ó¤¬96ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£97ÏÃ¤âÂ³¤±¤ÆÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

¡¡¤½¤·¤Æº£ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©Ê¸½Õ10/3¹æ¡×¤Ë¤ÏÂ³¤­¤Î98ÏÃ¤¬·ÇºÜÃæ¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡Ô97ÏÃ¤ËÂ³¤¯¡Õ

¡¡´¶ÁÛ¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏTwitter¡§¡÷ryoma_bunshun¡¡MAIL¡§ryomagayuku@es.bunshun.co.jp¤Þ¤Ç¡£¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£

¡Ò¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î¾¦Çä¤Ï¹ñ»ö¤È¤Ê¤ë¡×ºäËÜÎµÇÏ¤È´äºêÌïÂÀÏº¤Î°Õ³°¤Ê´Ø·¸¤È¤Ï¡Ó¤ØÂ³¤¯

¡Ê»ÊÇÏÎËÂÀÏº,Îë¥ÎÌÚ ¥æ¥¦¡¿Ê¸½Õ¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ë