´ØÅì¤â¿¿²ÆÆüÌá¤ë¡¡ÆüÃæ¤Ï¹¤¯È¾ÂµÆüÏÂ¤Ë¡¡ËÌÆüËÜ¤ÏÅ·µ¤µÞÊÑ¤Î¤ª¤½¤ì
¤¤ç¤¦ÆüÃæ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤Î¤¦¤Ï6·î28Æü°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½3¤«·î¤Ö¤ê¤Ë25¡î¤ò²¼²ó¤Ã¤¿Åìµþ¤â30¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤Ç¤â¿¿²ÆÆü¤ÎÌá¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤ÏÀ²Å· ¡Û
ÅìÆüËÜ¤ÈÀ¾ÆüËÜ¤Ï¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀöÂõ¤â¤Ï¤«¤É¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È´ØÅì¤äÅì³¤¤Ç¤Ï°ìÉô¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£µ¢¤ê¤¬ÃÙ¤¤Êý¤ÏÇ°¤Î¤¿¤áÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
¡Ú ËÌÆüËÜ¤ÏÅ·µ¤µÞÊÑ ¡Û
ËÌÆüËÜ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢µÞ¤Ê±«¤äÍë±«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À²¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÅ·µ¤¤¬µÞÊÑ¤·¤Æ¡¢¤¶¤Ã¤È¶¯¤¤±«¤Î¹ß¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÍîÍë¤äÆÍÉ÷¤Ë¤âÃí°Õ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú ¿¿²ÆÆüÂ³½Ð ¡Û
ÆüÃæ¤ÏÅì³¤¤äÀ¾ÆüËÜ¤Çµ¨Àá³°¤ì¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶õµ¤¤Ï´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤Æ¥«¥é¤Ã¤È¤·¤¿ÍÛµ¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¤²¹¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢½ë¤µÂÐºö¤ÏËüÁ´¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´ØÅì¤äËÌÎ¦¤â30¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ËÌÆüËÜ¤â´À¤Ð¤àÍÛµ¤¤Ç¡¢Ãë´Ö¤ÏÈ¾Âµ¤Ç²á¤´¤»¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú ÂæÉ÷16¹æ ¡Û
ÂæÉ÷16¹æ¤Ï¤¢¤Þ¤êÈ¯Ã£¤»¤º¤Ë¡¢¤¢¤¹¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÌýÃÇ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤¹¤«¤é´ØÅì¤äÅì³¤¤Ë¤ÏÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Î±«±À¤¬¤«¤«¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÚÍËÆü¤Ë¤«¤±¤Æ½©±«Á°Àþ¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÂç±«¤ò¹ß¤é¤»¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¾ðÊó¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú ¤³¤ÎÀè¤â½ë¤µ¼ý¤Þ¤é¤º ¡Û
¤¢¤¹¤äÅÚÍËÆü¤Ï¤µ¤é¤Ë½ë¤¯¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¤òÃæ¿´¤ËÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Íè½µ¤Ë¤Ï10·î¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À²Æ¤ÎÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¿·¤¿¤ÊÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤ÎÈ¯À¸¤Ë¤â¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£