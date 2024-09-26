ºØÆ£ÃÎ»ö¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âºÆÁª²ÄÇ½¡×¤È¤¤¤¦¼«¸ÊÇ§¼±¤Îº¬µò¤Ï¡¡¡ÖÂÐ¹³ÇÏ¤¬¼å¤±¤ì¤Ð¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¼«Ê¬¤¬¡×
4¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª
¡¡Ê¼¸Ë¸©¤ÎºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬19Æü¡¢²Ä·è¤µ¤ì¤¿¡£ÃÎ»ö¤Ï29Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö²ò»¶¡×¡Ö¼º¿¦¡×¤Ê¤É¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¤ß¤ë¡Û¡È¤ªÅÚ»º¡É¤ò¡Ö²¶¤¬¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÆ²¡¹¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¡¡¹âµé¥¬¥Ë¤ò¼ê¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤ë¡È¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¡É¤ÎºØÆ£ÃÎ»ö
¡ÖºØÆ£ÃÎ»ö¤¬¼è¤ê¤¦¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¼ç¤È¤·¤Æ4¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤È¡¢Ã´Åöµ¼Ô¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ê1¡ËºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¼¿¦¡¢¡Ê2¡ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤»¤º¤Ë¼º¿¦¡¢¡Ê3¡ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Æ¼«¤é¼¿¦¡¢¡Ê4¡ËµÄ²ñ¤ò²ò»¶¤·¤Æ¼«¤é¤Ï¸©À¯±¿±Ä¤ò·ÑÂ³¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¡Ê1¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºØÆ£ÃÎ»ö¤¬½ÐÄ¾¤·Áª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¤ÎÇ¤´ü¤Ï¼¿¦Á°¤Î¤â¤Î¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢»Ä¤ê1Ç¯¼å¤ÎÍèÇ¯7·î¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê2¡Ë¤Ï50Æü°ÊÆâ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ²ÄÇ½¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÅöÁª¤¹¤ì¤ÐÇ¤´ü¤Ï¿·¤¿¤Ë4Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê3¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¸©µÄÁª¤ÈÃÎ»öÁª¤Î¥À¥Ö¥ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ç¤´ü¤Ï¡Ê1¡Ë¤ÈÆ±¤¸¤ÇÍèÇ¯7·î¤Þ¤Ç¡£¤½¤·¤Æ¡Ê4¡Ë¤Ï¸©µÄÁª¸å¤ÎµÄ²ñ¤ÇºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎÉÔ¿®Ç¤¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤È¡¢º£ÅÙ¤Ï¼º¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ê2¡Ë¤Î¾ì¹ç¤ÈÆ±¤¸¤Ç50Æü°ÊÆâ¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ²ÄÇ½¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÅöÁª¤¹¤ì¤ÐÇ¤´ü¤Ï4Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
»Ä¤êÇ¤´ü¤ÎÌäÂê
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï3·î¤Î¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥éÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¼«»¦¼Ô¤â½Ð¤¿¡£°ìÊý¤ÇÃÎ»ö¤Ï¸©À¯º®Íð¤ÎÀÕÇ¤¤ò°ìÉôÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡¢ºß¿¦¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀÕÌ³¤È°ì´Ó¤·¤Æ¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤ËÇ¤´ü¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤´ü¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¤Ê¤é½ÐÄ¾¤·Áª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¤ÇµÄ²ñ¤Î²ò»¶¤âÈÝÄê¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸©µÄÁª¤ÈÃÎ»öÁª¤Î¥À¥Ö¥ëÁª¤Î²ÄÇ½À¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤³¤ì¤Ï¾åµ¡Ê3¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢ÃÎ»öÁª¤ËÅöÁª¤·¤Æ¤â»Ä¤êÇ¤´ü¤ÏÍèÇ¯7·î¤Þ¤Ç¡£
¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¤Î´Ö¤Ë2ÅÙ¤âÃÎ»öÁª¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬Åö½é¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ç¡¢ÃÎ»öÁª1²ó¤Ç18²¯±ß¤È¤µ¤ì¤ëÀÇ¶â»Ù½Ð¤ÎÅÀ¤«¤é¤â¡¢¸©Ì±¤Ø¤ÎÀâÌÀ¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬ÁêÅö¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¤½¤ì¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡ÊÆ±¡Ë
¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÉôÊ¬¤ò
¡¡¸©µÄ²ñ¤Î²ò»¶¤ÈÅöÁª¸å¤ÎÇ¤´ü¤¬4Ç¯¤ò¶¦¤ËËþ¤¿¤¹¾ò·ï¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ê4¡Ë¤Î¥±¡¼¥¹¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â¼«¿È¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬ºÆ¤Ó²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÈÃãÈÖ¤À¡É¤È¤«¡ÈÊÝ¿ÈÀïÎ¬¡É¤Ê¤É¤ÈÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤¬¼«¤é¿È¤òÂà¤¤¤ÆÃÎ»öÁª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¤Ê¤¤¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬°ìÉô¤Þ¤º¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¡¢¤È¤ê¤ï¤±¼«¿È¤Î¸©À¯±¿±Ä¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤äÀ¤ÏÀ¤È¼«¸ÊÇ§¼±¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê³Ö¤¿¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÎ»öÁª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÍÎÏ¤ÊÂÐ¹³ÇÏ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤È¤â¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Å·²¼¤ê¤äºÆ½¢¿¦¡¢¤·¤¬¤é¤ß¤Ê¤É¸©Æâ¤ÇÄ¹¤¯Â³¤¯¥À¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÊÉôÊ¬¤ò¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë°ìÁÝ¤Ç¤¤¿¤Èº£¤Ç¤â¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¼«¿È¤Ø¤Î»Ù»ý¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÆ±¡Ë
ÂÐ¹³ÇÏ¤È¤·¤ÆÍ£°ìÍÎÏ¤Ê¤Î¤Ï
¡¡ÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢²þ³×¤Î¼ÂÀÓ¤òÎ¾¼ê¤ËÊú¤¨¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢ÍÎÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Í£°ì¡¢ÀôË¼Êæ¸µÌÀÀÐ»ÔÄ¹¤¬½ÐÇÏ¤¹¤ì¤Ð¶¯¤¤¤È¸«¤ë¥à¥¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¤à¤í¤óËÜ¿Í¤Î°Õ»×¼¡Âè¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Àô»á¤ÏÊÛ¸î»Î¤Ç¹ñÀ¯¤â·Ð¸³¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼çµÁ¼çÄ¥¤ò¤¢¤ëÄøÅÙ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢ÃÎ»öÁª¤ËÂÇ¤Ã¤Æ½Ð¤ëÆ°µ¡¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢Àô»á¤â¤Þ¤¿»ÔÄ¹»þÂå¡¢Ë½¸À¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬ÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¼Ç¤¤·¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä¡£¤¿¤À¤·Èà¤Î¾ì¹ç¤Ï°µÅÝÅª¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ÆºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤ÇºØÆ£ÃÎ»ö¤¬ÁÀ¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎÁ°Ç¤¼Ô¡¢°æ¸ÍÉÒ»°ÃÎ»ö¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅìµþÅÔ¤ò¡Ö½ô°¤Îº¬¸»¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¤ê¡¢NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÊ¿À¶À¹¡×¤ò¹óÉ¾¤·¤¿¤³¤È¤ÇÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¤ê¤È¡¢Àå²Ò¤Î²áµî¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£Ë½¸À¤äÊü¸À¤Ï·è¤·¤Æ¼óÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¾ò·ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤¬¡½¡½¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô