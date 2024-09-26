ÆüËÜµå³¦ºÇÂ¿£³£°£¸£µ°ÂÂÇ¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô£·²ó¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤ÈÊÂ¤ÖºÇÂ¿µÏ¿¡¡²¦Äç¼£¤ÎÀ¤³¦°ìÃÆ¤ò¶Ã¤¬¤¯¥¸¥ã¥ó¥×¤Ç½ËÊ¡¤¹¤ë¼Ì¿¿¤âÍÌ¾
¡¡ÁÏÎ©£¹£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µð¿Í¡£µð¿Í¤Ç¤Î½Ð¾ì»î¹ç¤¬Â¿¤¤Ìî¼ê¡¢Åê¼ê¤òÃæ¿´¤ËµÏ¿¤Ë¤âµ²±¤Ë¤â»Ä¤ëÎòÂå¤Î¡Ö°Î¿Í¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Âè£±£°£°²ó¤ÏÄ¥ËÜ·®¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡ÆüËÜµå³¦ºÇÂ¿¡¢£³£°£¸£µ°ÂÂÇ¤ÏÄ¥ËÜ·®¤À¡£
¡¡£±£¹£´£°Ç¯£¶·î£±£¹Æü¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¡£Ï²²Ú¾¦¤«¤é£µ£¹Ç¯¡¢Åì±Ç¤ËÆþÃÄ¡££±£³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¿·¿Í²¦¡££³Ç¯ÌÜ¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢£¶£·Ç¯¤«¤é¤Ï£´Ç¯Ï¢Â³¡££·£²¡¢£·£´Ç¯¤â´Þ¤á¼ó°ÌÂÇ¼Ô£·²ó¤Ï¥¤¥Á¥í¡¼¤ÈÊÂ¤ÖºÇÂ¿µÏ¿¡£
¡¡Ä¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢µð¿Í¤¬µåÃÄ»Ë¾å½é¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À£·£µÇ¯¥ª¥Õ¡¢¹â¶¶°ì»°¡¢ÉÙÅÄ¾¡¤È¤Î¥È¥ì¡¼¥É¤Çµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë£·ÀïÌÜ¤Î£·£¶Ç¯£´·î£±£±Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¸å³Ú±à¡Ë¤Ç°ÜÀÒ½é¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤½¤³¤«¤é£³»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¤Î£··î£²£³Æü¤Ë²¦Äç¼£¤¬ÄÌ»»£·£°£°¹æ¡££±£°·î£±£±Æü¤Ë¤Ï¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¤òÈ´¤¯£·£±£µ¹æ¤È¡¢¼¡¡¹¤ËµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë²¦°Ê¾å¤Ë¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤äÂÖÅÙ¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤¬¡Ö£Ï£ÈË¤¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Ä¥ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£¶Ë¤á¤Ä¤¤ÏÍâ£·£·Ç¯£¹·î£³Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¸å³Ú±à¡Ë¡£¥Ï¥ó¥¯¡¦¥¢¡¼¥í¥ó¤òÈ´¤¯£·£µ£¶¹æ¤¬½Ð¤¿»þ¡¢°ìÎÝ¤Ø¸þ¤«¤¦²¦¤Î¸å¤í¤ÇÂç¤¤¯¼Ð¤á¤ËÄ·¤Ó¤Ï¤Í¤Æ¤¤¤ëÄ¥ËÜ¤Î¼Ì¿¿¤ÏÍÌ¾¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£·£¸Ç¯¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿£±£¶ÅÙ¤Î£³³ä¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¡¢£¸£°Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ°ÜÀÒ¡£»Ë¾å½é¤Î£³£°£°£°°ÂÂÇ¤Ë²Ã¤¨¡¢£³¿ÍÌÜ¤Î£µ£°£°ËÜÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·£¸£±Ç¯¤Ë°úÂà¡££¹£°Ç¯¡¢ÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¡£