°û¤ß¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Éü³è¤·¤¿º£¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ª¡¡¥³¥ß¥å¾ã¡¦²¼¸Í¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¼ÒÆâ°û¤ß²ñ¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñ¿©É¬¾¡Ë¡
³ô¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ë´´»ö½Ñ¤È¤Ï¡©¡¡±ã²ñ¤Ç¤ÎÍÍø¤ÊÀÊ¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ã¤Æ¡©¡¡ÀÜÂÔÃæ¤Ë»Å»ö¤ÎÏÃ¤Ï¤¹¤Ù¤¡©
ºòÇ¯5·î¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¤¬5Îà¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢°ÊÁ°¤Û¤É¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¼è°úÀè¤È¤Î²ñ¿©¤ä¼ÒÆâ°û¤ß²ñ¤¬Éü³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤³¤½Æß¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤ò¼è¤êÌá¤»¡ª¡¡ÌÂ¤¨¤ë¼Ò²ñ¿Í¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò¤Õ¤¿¤ê¤Î°û¤ß²ñ¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¡ª
¡Ú¥¤¥é¥¹¥È¡Û°û¤ß²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëºÂÀÊ¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Û¤«
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£¡ã¼ÒÆâ°û¤ß²ñÊÔ¡äÅ¹Áª¤Ó¤Ç½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó¸ò´¹¤ò¤·¤¿¤ê¿ÍÌ®¤ò¹¤²¤ë¤Î¤Ë¤âÍ¸ú¤Ê¼ÒÆâ°û¤ß²ñ¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤éÌÌÅÝ¤Ê´´»ö¤òÎ¨Àè¤·¤Æ°ú¤¼õ¤±¡¢à´´»ö¥Þ¥¹¥¿¡¼á¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¥Á¥§¡¦¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤µ¤ó¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£
Q¡¡¼ÒÆâ°û¤ß¤Î´´»ö¤òÇ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©¡Ê26ºÐ¡¦¥á¡¼¥«¡¼¡Ë
A¡¡ÀÊ¤òµ¤·Ú¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ÎÅ¹¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢ÏÃÂê¤¬¿Ô¤¤Æ¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢Æ°Àþ³ÎÊÝ¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
Î©¿©¼°¤Ê¤é¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§Âæ¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÀßÃÖ¤·¤Æ¹Ô¤Íè¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÃåÀÊ·¿¤Ê¤éÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤·¡¤ê¤´¤¿¤Ä¤ÏÈò¤±¤ë¡£´´»ö¤¬À¹¤ê¾å¤²¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»²²Ã¼Ô¤¬³èÈ¯¤Ë¸òÎ®¤Ç¤¤ëÀß·×¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Q¡¡¼«Ê¬¤¬´´»ö¤Î°û¤ß²ñ¤ÇÀÅ¼ä¤¬Ë¬¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£°û¤ß²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÊýË¡¤Ï¡©¡Ê30ºÐ¡¦°åÎÅ´Ø·¸¡Ë
A¡¡Äê´üÅª¤ËÀÊÂØ¤¨¤¹¤ë¤È²ò·è¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î°û¤ß²ñ¤â¡¢ºÇ½é¤Î30Ê¬¤Ï´¥ÇÕ¤À¤Ã¤¿¤êÎÁÍý¤¬Íè¤¿¤ê¤Ç´Ö¤¬»ý¤Ä¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£1»þ´Ö¸å¤¯¤é¤¤¤¬Ê¬¤«¤ìÌÜ¤Ç¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂî¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Âî¤¬¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤ÇÀÊÂØ¤¨¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤éÄÌÏ©Â¦¤Î¿Í¤¿¤Á¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤Ê¤ª¡¢¤¯¤¸°ú¤¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
Q¡¡Æ±´ü¤Î°û¤ß²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ³ô¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê28ºÐ¡¦IT¡Ë
A¡¡¤³¤ì¤â´´»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤Á¤ã¤¦¤Î¤¬ºÇ¤â¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¶¼Õ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñÏÃ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢´´»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È°û¤ß²ñÃæ¤Ë¼þ¤ê¤«¤éÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£°û¤ß²ñ¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¡¢Æâ¸þÅª¤Ê¿Í¤Ë¤³¤½´«¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
Q¡¡¼ÒÆâ¤ËÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¶á¤¤´Ø·¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é°û¤ß¤Ë¹Ô¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê36ºÐ¡¦¥á¡¼¥«¡¼¡Ë
A¡¡¤³¤ì¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë°ÛÀ¤Î¾ì¹ç¤ÏÃí°Õ¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬¤è¤¯°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È¤«¡¢Ãç¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ê¿Í¤ÈÀÜ¿¨¤ò»î¤ß¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤Þ¤º¤Ï3¿Í°Ê¾å¤Ç¤Î¥é¥ó¥Á¤ËÍ¶¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
°û¤ß¤À¤È¡¢»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÈè¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç»þ´Ö¤È¤ª¶â¤ò³ä¤¤¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£¤Þ¤º¤Ï¥é¥ó¥Á¤È¤¤¤¦Äã¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤«¤é½ù¡¹¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯ÀïÎ¬¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢£¸åÇÚ¤È°û¤à¤È¤¤ÎÅ´ÈÄ¤ÎÏÃÂê¤Ï¡©
Q¡¡¾å»Ê¤äÆ±Î½¤«¤é¤Î°û¤ß²ñ¤ÎÍ¶¤¤¤ò¡¢³Ñ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃÇ¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê32ºÐ¡¦IT¡Ë
A¡¡¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸À¤¤Ìõ¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤«ÀáÌó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Á´Á³¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤Þ¤»¤ó¡£ÆÃ¤Ë²ñ¼Ò¤Î°û¤ß²ñ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ª¼ò¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¤¤¤Ê¤¤¿Í¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢°¸ý¤ËÈ¯Å¸¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¹Ô¤«¤Ê¤¤¤»¤¤¤Ç¼«Ê¬¤Î³ô¤¬²¼¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¾¯¤·ÏÃ¤¬¤½¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÒÆâ°û¤ß¤Ë¤ÏÂç¤¤¯¡Ö¾ðÊó¼ý½¸¡×¡Ö¥Õ¥é¥°Î©¤Æ¡×¡ÖÀ¯¼£¡×¤Î3¤Ä¤ÎÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ðÊó¼ý½¸¤Ï¡¢¥é¥ó¥Á¤ä¶ÈÌ³»þ´ÖÃæ¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡¢¼ò¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¾ðÊó¤ò»ÅÆþ¤ì¤ë¤³¤È¡£¥Õ¥é¥°Î©¤Æ¤Ï¡¢¿Ê¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤ò·Ú¤¯ÂÇ¿Ç¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿Í¤«¤é»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ä¤ê¤¿¤±¤ì¤Ð¸åÆü¼çÂÎÅª¤ËÆ°¤¯¡¢¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤ÐÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Æ°¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢À¯¼£¤ÏºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¡¢°û¤ß²ñ¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ç¶¦ÄÌ¤ÎÅ¨¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò²óÈò¤¹¤ëÌò³ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÌò³ä¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢²¼¸Í¤À¤Ã¤¿¤ê¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¤Ç¤â¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤äÁ÷ÊÌ²ñ¤Ê¤É¡¢Âç»ö¤Ê¤È¤¤À¤±¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ÒÆâ°û¤ß²ñ¤ÎÌò³ä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥°Î©¤Æ¡×¡£ÂÇ¿Ç¤·¤¿È¿±þ¤ò¸«¤Æ¼¡¤ÎÆ°¤¤ò¹Í¤¨¤è¤¦
Q¡¡¶ì¼ê¤ÊÀèÇÚ¤Î¶á¤¯¤ä¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤ÀÊ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Á³¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê27ºÐ¡¦¶âÍ»¡Ë
A¡¡°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤ª¼ò¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸ò´¹¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¡¢¶á¤¯¤Î¿Í¤¬¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¡Ö¡»¡»¤µ¤ó¤Ë°§»¢¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ò¤È¸ÀÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤é¼«Á³¡£¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¼òÎÌ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¤ªËº¤ì¤Ê¤¯¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢ºÇ½é¤ÎºÂÀÊÁª¤Ó¤Î»þÅÀ¤ÇÌ¿±¿¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤ËºÇ¤âÁª¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÏÊÉºÝ¤ÎÃ¼¤ÎÀÊ¡£°ìÈÖ°ÜÆ°¤·¤Å¤é¤¯¡¢ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ë¼þ¤ê¤ò¸Ç¤á¤é¤ì¤¿¤éºÇ¸å¤Ç¤¹¡£¥Ù¥¹¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢´´»ö¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¡£´´»ö¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¨¤ÐÏÃ¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë´´»ö¤Ï¤À¤¤¤¿¤¤Ãæ±ûÄÌÏ©Â¦¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÃæ±ûÉÕ¶á¤ËºÂ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢º¸±¦¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤«¤éÌÌÇò¤¤ÏÃ¤òÁª¤ó¤Ç»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤±¤Ë¤Ê¤«¤Ê¤«ºÂ¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤ÀÊ¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£Áá¤¯Íè¤¹¤®¤ë¤È±ü¤ØµÍ¤á¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í¡£ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¤ÄÌÏ©Â¦¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£
ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤ÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÎÙ¤Î¿Í¤¬¥È¥¤¥ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¾è¤¸¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¤Î¤¬µÈ
¼ÒÆâ°û¤ß²ñ¤Ç¤Ï¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤¬À®¸ù¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¡Ö°ÜÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¾ì½ê¡×¤ò¿Ø¼è¤ë¤Î¤¬¥»¥ª¥ê¡¼¤À
Q¡¡¸åÇÚ¤È¤Î°û¤ß²ñ¤Ç¤Ï²¿¤òÏÃ¤»¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê38ºÐ¡¦¹¹ð¡Ë
A¡¡¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤òÊ¬¤±¤ë¼ã¤¤À¤Âå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î¼ñÌ£¤ÎÏÃÂê¤â¤¢¤Þ¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌµÆñ¤ÊÏÃÂê¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î²á¤´¤·Êý¡£Èà¤é¤Î³ØÀ¸À¸³è¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¤ÃÎ¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤ê¾ã¤ê¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢·¡¤ê²¼¤²¤ä¤¹¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡ã¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñ¿©ÊÔ¡ä¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿²ñ¿©¤Î¿·¾ï¼±
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼è°úÀè¤Ë¤â¾å»Ê¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤¦¤¬¤æ¤¨¡¢Â¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òÇº¤Þ¤»¤ë²ñ¿©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñ¿©¡¡´°Á´¹¶Î¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡¦yuuu¤µ¤ó¤¬Åú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Q¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼è°úÀè¤È¤Î²ñ¿©¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÎáÏÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥Þ¥Ê¡¼¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤½¤¦¤À¤·¡¢½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤«¤é¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê30ºÐ¡¦¥á¡¼¥«¡¼¡Ë
A¡¡ºÇ¶áÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»þ´Ö¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤Ç¤¹¡£18»þ³«»Ï20»þ²ò»¶¤Ê¤ó¤Æ¥¶¥é¤Ç¡¢Ë¿Âç¼ê¾¦¼Ò¤Ï¼Ò³°¤Î²ñ¿©¤Ç¤â22»þ¤Ë´°Á´²ò»¶¥ë¡¼¥ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¼¡²ñ¤Ë¹Ô¤¯µ¡²ñ¤â¸º¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î²ñ¼Ò¤Ë»þ´Ö¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´´»ö¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤ÇºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÌÜÅª¤ò¾å»Ê¤È¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ª¥¹¥¹¥á¤Ï¡Ö²ñ¿©ÁªÄê´ð½à½ñ¡×¤òºîÀ®¤·¤Æ¡¢¾å»Ê¤ËOK¤ò¤â¤é¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Í½»»¤äÌÜÅª¡¢»²²Ã¼Ô¤Î¿Í¿ô¡¢´õË¾¥¨¥ê¥¢¡¢´õË¾ÎÁÍý¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¤ªÅ¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¡¢¸Ä¼¼¤ÎÍÌµ¡¢¶ì¼ê¤Ê¿©¤ÙÊª¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤ÎÍÌµ¤Ê¤É¤òµºÜ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢´´»ö¤Î»Å»ö¤Ï8³ä½ª¤ï¤Ã¤¿¤âÆ±Á³¤Ç¤¹¡£
²ñ¿©¤Ï¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Î·ù¤¤¤Ê¤â¤Î¤ä¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¿©ÉÊ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È¤«¡¢Í½»»¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¤«¡£»öÁ°¤Ë¾å»Ê¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤Î¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤È¤·¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê»²²Ã¼ÔÁ´°÷¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¤²ñ¿©¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¶ÈÌ³¤ò¤³¤Ê¤·¤Ä¤Ä´´»ö¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤·¡¢·ù¤¬¤ë¼ã¼ê¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤±¤É¤¦¤Þ¤¯¤³¤Ê¤»¤ì¤ÐÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤·¡¢¤à¤·¤í³ä¤Ë¹ç¤Ã¤¿Ìò²ó¤ê¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Q¡¡²ñ¿©¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¡¢´´»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ê28ºÐ¡¦°åÎÅ´Ø·¸¡Ë
A¡¡´´»ö¤¬É¬¤º¤ä¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤ÏÍ½»»´ÉÍý¡£Áê¼ê¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÌò¿¦¤ÎÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÍ½»»µ¬ÌÏ¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¤½¤³¤½¤³¤¤¤¤¤ªÅ¹¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª¼ò¤ò°û¤à¤«¤¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¥ï¥¤¥ó¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¡¢¥Ü¥È¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃÍÃÊ¤Ï¥Ô¥ó¥¥ê¡£°û¤ß²ñ¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¾å»Ê¤¬Í½»»¤òËº¤ì¤Æ¹â¤¤¤ª¼ò¤òÍê¤à¤³¤È¤â¡£¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤¬¡¢¤ªÅ¹¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁá¤á¤Ë²¼¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢Í½»»Æâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤ª¼ò¤À¤±¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢»ä¤Ï¥Ó¡¼¥ë2ÇÕ¤Ç¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤ë¤Û¤É¤Î²¼¸Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÅ¹¤Ë»öÁ°¤Ë¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤òÇö¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥Ï¥¤¤ò¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼¥¨¡¼¥ë¤Ëº¹¤·ÂØ¤¨¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¹©É×¤â¡¢²ñ¿©¤òÀ®¸ù¤ËÆ³¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
²ñ¿©¤Ç¤ÏÃ´Åö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÈÆâÄÌ¤·¤Æ¤ª¤¯¡£Í½»»´ÉÍý¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ëÎÌ¤ÎÄ´À°¤Ê¤É¤ÇÍê¤ê¤Ë¤Ê¤ë
¢£²ñ¿©¤Ç¤ÎÄÞº¯¤Î»Ä¤·Êý
Q¡¡²ñ¿©Ãæ¤Ë¾¦ÃÌ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ÆÀèÊý¤«¤é·ù¤¬¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¥°¥¤¥°¥¤¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ê41ºÐ¡¦¥á¡¼¥«¡¼¡Ë
A¡¡·ëÏÀ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÃ¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¤¥¨¥¹¤«¥Î¡¼¤ÎÈ½ÃÇ¤òµá¤á¤ë¤Î¤ÏNG¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÌÜÅªÃ£À®¤Ï²ñ¿©¤ÎÍâÆü°Ê¹ß¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
²ñ¿©Ãæ¤Ë²¿¤«·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¼«¿È²¿ÅÙ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ª¼ò¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤··Ù²ü¤µ¤ì¤ë¤·¤Ç¡¢¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£´Ø·¸À¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤ËÅ°¤·¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
Q¡¡°à½Ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¾å¼ê¤ËÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¾å¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¥¦¥±¤ëÏÃÂê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê24ºÐ¡¦¶âÍ»¡Ë
A¡¡¼ã¼Ô¤é¤·¤¤¼ºÇÔÃÌ¤ÏÅ´ÈÄ¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÏÁê¼ê¤Î¥¥ã¥é¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¼ò¤¬Âç¹¥¤¤ÇÀÎ¥ä¥ó¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª¼ò¤Î¼ºÇÔÃÌ¤Ï¥¦¥±¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼ºÇÔÃÌ¤¯¤é¤¤¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ã¤¤¿Í¤¬¼ºÇÔÃÌ¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¾å¤ÎÀ¤Âå¤Ï¤½¤ì¤ò¾å²ó¤ë¼ºÇÔÃÌ¤òÈäÏª¤·¤¿¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬ÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¦¤Þ¤¯¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Q¡¡²ñ¿©¤Ç¤Ï¼ºÇÔ¤òÈò¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î°õ¾Ý¤ò»Ä¤»¤º¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¾å»Ê¤ä¼è°úÀè¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ò¾å¤²¤ë¥³¥Ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê30ºÐ¡¦¹¹ð¡Ë
A¡¡Á°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Í½»»¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡¢µ¤¤¬»È¤¨¤ë¡¢Áê¼ê¤ÎÏÃ¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¹¤±¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£¼ã¼ê¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¥®¥ã¥°¤ä±£¤··Ý¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²Ô¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌµÆñ¤Ë²ñ¤ò¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤«¤Ê¤ê¹¥°õ¾Ý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
²¿¤«¤·¤éÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²ñ¿©¤Ï½ªÈ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ê¤¼¤«Ç®¤¤»Å»öÏÃ¤ò¤¹¤ë»þ´ÖÂÓ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¸ì¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤Ê»×¤¤¤ä¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Ï¥¢¥Ä¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ä¤Ä¤À¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¤¢¤È¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥·¡¼¥È¤ò»öÁ°¤ËÀèÊý¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£¡ÖÊÀ¼Ò¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¿Í´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò»öÁ°¤Ë¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢¶¦ÄÌ¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¿¶¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅº¤¨¤ÆÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀèÊý¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ¿©¤Î½øÈ×¤«¤é²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤ß¤ä¤¹¤¤¤·¡¢»öÁ°½àÈ÷¤ÏÌÌÅÝ¤Ç¤â¤«¤¨¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
»öÁ°¤Ë»²²Ã¼Ô¤Î¾ðÊó¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥·¡¼¥È¤òÀèÊý¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢²ñÏÃ¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¶µ¤¨¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¡¢°û¤ß²ñ¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤è¤¦¡ª
¡ü¥Á¥§¡¦¥Ö¥ó¥Ö¥ó¡¡
±Ç²è¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥Ö¥í¥°¡Ø¥Á¥§¡¦¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤Î¥Æ¥£¡¼¥Þ¡Ù±¿±Ä¡£µ»ö¤Î´ó¹Æ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÅÐÃÅ¡¢ÇÛµë²ñ¼Ò¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É±Ç²è¶È³¦¤Ç³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤ë¡£±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤È¤Î²ñ¿©¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ç´´»ö¤òÎ¨Àè¤·¤Æ¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤«¤éü¥´´»ö¥Þ¥¹¥¿¡¼ü¥¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¡£note¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡Ø¿·¼Ò²ñ¿Í¤Î¤¿¤á¤Î°û¤ß²ñ¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥¬¥¤¥É¡Ù¤Ç¤ÏÆÈ¼«¤ÎÀÚ¤ê¸ý¤Ç°û¤ß²ñ¤òÊ¬ÀÏ¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡üyuuu¡¡
²ñ¿©ÀìÌç²È¡£¿·Â´¤ÇÂç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¤ËÆþ¼Ò¡£Æþ¼ÒÅö»þ¤Ïü¥¶¥¹ç¤Î²ó¤·¼Ôü¥¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÍî¤Á¤³¤Ü¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢²ñ¿©¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼ÒÆâ³°¤Î¿®Íê¤ò³ÍÆÀ¡£·î¤Ë28²ó¤Î²ñ¿©¤ò¤³¤Ê¤¹Ãæ¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿ÂÎ·ÏÅª¤Ê²ñ¿©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ãø½ñ¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹²ñ¿© ´°Á´¹¶Î¬¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ïº£Ç¯2·î´©¹Ô°ÊÍèÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿½ÅÃ«Èþ·î¡Ê¤«¤¯¤·¤´¤È¡Ë¡¡¥¤¥é¥¹¥È¡¿ÉþÉô¸µ¿®