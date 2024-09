東京ドームにてLUNA SEAとGLAYによる対バンイベント『The Millennium Eve 2025』が2025年2月22日に開催されることが発表になった。両者とも30年以上のキャリアを持ち、いくつもの大きな記録を打ち立て、独自の道を切り拓いてきたバンドである。その共演となれば“伝説”が約束されたも同然だろう。

この2組が東京ドームで対バンを行うのは、1999年12月23日に開催された『The Millennium Eve A Christmas present for the people who love live a lot』以来約25年ぶり。このライブは映像や音源が一切残されておらず、幻の一夜として語り継がれているという(※1)。今回、LUNA SEAが未来と過去を行き来する究極のタイムリープの旅『ERA TO ERA』と名付けた全国ツアーの一環として、GLAYを誘ったことで実現したこのライブ。当時の再現となるのか、さらに成熟した音楽性をぶつけ合うライブとなるのかーーその内容に期待が膨らむ。

キャリアも人気も桁違いなバンドたちが、このようにして時に対バンという形で一堂に会することがある。本稿ではJ-POP史に残る夢の共演を振り返ってみたい。

2018年3月18日にさいたまスーパーアリーナで開催されたのは、エレファントカシマシのデビュー30周年の締め括りとなるスペシャルライブ『エレファントカシマシ 30th ANNIVERSARY TOUR “THE FIGHTING MAN”SPECIAL ド・ド・ドーンと集結!!~夢の競演~』。このライブではエレファントカシマシ、スピッツ、Mr.Childrenの3組による豪華な対バンが繰り広げられた。

この日はスピッツがトップバッターを務め、「チェリー」や「涙がキラリ☆」といった代表曲とともに、エレファントカシマシ「浮雲男」のカバーも披露。2番手のMr.Childrenも「HANABI」「innocent world」といったヒット曲を連打する中で「太陽ギラギラ」という通な選曲でエレファントカシマシをカバーし、2組から惜しみないリスペクトが表明される夜となった。

エレファントカシマシもオールタイムベストな選曲で2組を迎え撃ち、アンコールではスピッツとMr.Childrenとともに「ファイティングマン」を演奏し、宮本浩次、草野マサムネ、桜井和寿が3人で歌うというレアな光景も。長きにわたって最前線を突っ走ってきた3組にしかできない、それぞれの軌跡を讃え合うようなイベントだったと言える。

B'zは自身がオーガナイザーとなる初のロックプロジェクト『B'z presents UNITE #01』を大阪城ホールと横浜アリーナにて開催した。大阪公演にはMr.Children、横浜公演にはGLAYを迎えてそれぞれツーマンライブを敢行。これはコロナ禍によって大きな打撃を受けた音楽業界の復興を目指し計画されたもの(※2)で、有観客のみならず配信ライブも併せて試みた公演となった。

大阪公演ではMr.Childrenが「Everything(it's you)」をB'zとともに披露。そしてアンコールではB'z「さまよえる蒼い弾丸」を桜井とともにパフォーマンスし、強烈な個性を持つボーカリスト同士のアンサンブルを堪能できる機会となった。また横浜公演では、GLAY「彼女の“Modern…”」とB'z「ultra soul」をそれぞれのステージでコラボレーションし、祝祭感溢れるライブとなった。

コロナ禍という危機的状況に、長年シーンを牽引してきた3組が集結してエンターテインメントを届ける。ヒロイックなロックスター像を体現し続けるB'zだからこそ成し得たプロジェクトだと言えるだろう。『UNITE #02』以降の開催にも期待が高まる。

またB'zは個人としてもビッグミュージシャンとして名を馳せており、今年は対バンや共演ライブを開催。稲葉浩志は、8月25日に『テレビ朝日ドリームフェスティバル2024』でVaundyとのツーマンライブに出演。35歳以上も差のある後輩とのツーマンながら、ともにスケールの大きなスタジアムロックを志向する同志でもあり、異色ながらも共鳴する部分の多い共演だったはずだ。

そして松本孝弘はTM NETWORKのデビュー40周年ツアーのファイナル公演にスペシャルゲストとして出演。松本はB'z結成前にTM NETWORKのサポートギタリストを担当していた過去もあり、長く続く縁を感じるサプライズだ。この日は20年ぶりの共演となり、「Be Together」「Get Wild」をともに披露した。

こうした豪華な共演は、いわばアーティストたちの歩んできた長い歴史の奇跡的な交差であり、活動が続いていることを強く肯定するかけがえなさがある。来年果たされるLUNA SEAとGLAYの再会も、LUNA SEAの活動再開がなければありえなかったこと。これからもいくつもの伝説が生まれ続けることを願うばかりだ。

(文=月の人)