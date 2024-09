英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

possibly

壁)ひょっとしたら

◆壁)(依頼に丁寧さを加えて)〜していただけませんか

(副)(否定を強調して)とてもじゃないが〜できない

ぁ壁)(驚きを示して)どうして〜できようか

ァ壁)できる限り

canと結びつくパターンが多い

possible(可能な)の副詞形possiblyは、様々な文脈で使われるので注意が必要だ。

possiblyには「ひょっとしたら」という意味がある。これは、maybeやperhapsよりも確信度が低い場合に使うことが多い。

また、◆銑イ琉嫐では、基本的にcan/can't/could/couldn'tとセットで用いられる。

Could you possibly do 〜?は「〜していただけませんか」という丁寧な依頼を表し、can't possibly do 〜?は「とてもじゃないが〜できない」と否定を強調する。

How could you possibly do 〜?のようにHow could S do 〜?(どうして〜できようか)という驚き・ショックを表す表現と共に使われると、この意味を強める働きがある。

この他、as soon as I possibly canのように使うことで、as soon as I can(できるだけ早く)よりも「できるだけ」という意味を強めることができる。

壁)ひょっとしたら

This will possibly be the last time we see each other.

私たちが会うのは、ひょっとしたらこれが最後だろう。

This process will take very long, possibly several days.

このプロセスは時間がかかります。ひょっとしたら数日。

This is quite possibly the best ramen I've ever had.

これはおそらく今までの人生で一番のラーメンだ。

◆ quite possiblyのように、quiteで強調することが多い

"Was it an accident?" "Possibly."

「それは事故だったのか?」「たぶんね」

◆ 質問に対する応答として使うこともある

◆壁)(依頼に丁寧さを加えて)〜していただけませんか

Could you possibly send me the file?

そのファイルを私に送っていただけないでしょうか?

Derek, could I possibly ask you to help me with something?

デレク、ちょっと手伝っていただけませんか?

(副)(否定を強調して)とてもじゃないが〜できない

You can't possibly ask him to do it.

彼にそれをするよう頼むなんて無理だよ。

I can't possibly let you risk your life.

君の命を危険にさらすようなまねはさせられないね。

"Let me pay for this." "That's very nice of you, but I couldn't possibly."

「私が支払いましょう」「ありがとうございます、でもそういうわけにはいきません」

◆ 文脈から明らかな場合は後ろの動詞を省略することもある。ちなみに、ここでcouldn'tを使っているのは丁寧なニュアンスを出すため

ぁ壁)(驚きを示して)どうして〜できようか

How could anyone possibly say such a thing?

どうしてそんなことが言えるんだ?⇒信じられない

How could you possibly fail five times in a row?

どうやったら5回も連続で失敗できるんだよ?

ァ壁)できる限り

Believe me. I've tried everything I possibly can think of.

信じてよ。考えられることはすべて試したんだ

◆ 後ろに続く動詞に「できる限り、限界まで」という意味を加える。イ琉嫐ではpossibly can/couldの語順をとることが多い(can/could possiblyも使われる)

I will do it as soon as I possibly can.

できる限り早くやります

◆ 〈ミス防止〉同様の意味をas soon as possibleと表現することもできるが、両者を混同したas soon as possiblyは誤り

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)