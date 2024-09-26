¥«¥ß¥é¡¦¥«¥Ù¥í¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤ò¥Ç¥£¥¹¤ë¡©¡¡¸µÎø¿Í¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤Î¡ÉÌ£¡É¤ò½ä¤Ã¤Æ¥Ð¥È¥ëËÖÈ¯¤«
Àè½µËö¡¢¥¢¥¤¥Ï¡¼¥È¥é¥¸¥ª¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥«¥ß¥é¡¦¥«¥Ù¥í¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤ò¥Ç¥£¥¹¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬Éâ¾å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÁû¤¬¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¥«¥ß¥é¤¬¸µÎø¿Í¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤È¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ç¥å¥¨¥Ã¥È¶Ê¡ÖSeñorita¡×¤òÃ±ÆÈ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¡ÈËÍ¤é¤Ï¤¿¤À¤ÎÍ§Ã£¤À¡É¤È¤¤¤¦¡£¤Ç¤âÍ§Ã£¤Ê¤é¤¢¤Ê¤¿¤¬¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÊYou say we¡Çre just friends/ But friends don¡Çt know the way you taste¡Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤Ê²Î»ì¤¬¤¢¤ë¡£¥«¥ß¥é¤Ï¤³¤ÎÉôÊ¬¤ÇºÇ¸å¤Î¡ÖTaste¡×¤ÎÉôÊ¬¤òÈ¯²»¤»¤º¡¢¿°¤Ë»Ø¤òÅö¤Æ¤ë¤È¡È¤ï¤«¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡É¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç´ÑµÒÀÊ¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Þ¥¹¥³¥ß¤«¤é¤Ï¥«¥ß¥é¤¬¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤ò·ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Éâ¾å¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤¬º£Ç¯8·î¤Ë¡ÖTaste¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¤³¤ÎÃ±¸ì¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤À¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤â¤³¤ì¤¬¥«¥ß¥é¤Î¸µ¥«¥ì¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥ß¥é¤È¥·¥ç¡¼¥ó¤Ï¤³¤Î¡ÖSeñorita¡×¤Ç¥³¥é¥Ü¤·¤¿2019Ç¯º¢¤«¤é¸òºÝ¤ò»Ï¤á¤¿¡£2021Ç¯11·î¤ËÇË¶É¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤ËÉü±ï¤Î±½¤¬Éâ¾å¡£2023Ç¯4·î¤Ë¤Ï¥³¡¼¥Á¥§¥é¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î²ñ¾ì¤Ç¥¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÌÜ·â¤µ¤ì¡¢¤è¤ê¤òÌá¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÄ¾Á°¤Ë¥·¥ç¡¼¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤òÆø¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥µ¥Ö¥ê¥Ê¡£2·î¤Ë¥·¥ç¡¼¥ó¤È¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¥Ñ¥Ñ¥é¥Ã¥Á¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¥«¥ß¥é¤¬ËÜÅö¤Ë¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤ò¥Ç¥£¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¡ÖTaste¡×¤È¤¤¤¦Ã±¸ì¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤â¿¼¤¤°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡£¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Î¡ÖTaste¡×¤Ï¼«Ê¬¤Î¸µÎø¿Í¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Ë¸þ¤±¤¿²Î¤Ç¡¢¸µÎø¿Í¤Ï¥·¥ç¡¼¥ó¡¢½÷À¤Ï¥«¥ß¥é¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï²±Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤¬Éü±ï¤·¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£¤â¤·¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÈà¤È¥¥¹¤·¤¿¤È¤¤Ë»ä¤ÎÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ÊI heard you're back together/ And if that's true/ You'll just have to taste me/ When he's kissin' you¡Ë¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¡£¥³¡¼¥Á¥§¥é¤Ç¤Î¥«¥ß¥é¤È¥·¥ç¡¼¥ó¤Î¥¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¥«¥ß¥é¤¬¤³¤Î²Î»ì¤ËÉÔ²÷´¶¤òÊú¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¡£
¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤Ï2023Ç¯Ëö¤«¤éÇÐÍ¥¤Î¥Ð¥ê¡¼¡¦¥³¡¼¥¬¥ó¤È¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡¢ÇË¶ÉÊóÆ»¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¸½ºß¤â½çÄ´¤½¤¦¡£¥«¥ß¥é¤È¥·¥ç¡¼¥ó¤Ï¥³¡¼¥Á¥§¥é¤Ç¥¥¹¥·¡¼¥ó¤òÈäÏª¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢·ë¶ÉÇË¶É¡£2¿Í¤È¤â¸½ºß¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¢¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²þ¤á¤Æ¥«¥ß¥é¤È¥·¥ç¡¼¥ó¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤¬»°³Ñ´Ø·¸¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¸«¹þ¤ß¤ÏÄã¤¤¤¬¡¢¥µ¥Ö¥ê¥Ê¤È¥«¥ß¥é¤¬Á´ÌÌ¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Þ¤À¤¢¤ê¡£2¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£