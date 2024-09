先週末、アイハートラジオ・ミュージック・フェスティバルに出演したカミラ・カベロ。パフォーマンス中にサブリナ・カーペンターをディスった疑いが浮上、ファンを騒がせている。

事件が起きたのはカミラが元恋人のショーン・メンデスとリリースしたデュエット曲「Señorita」を単独で歌っているとき。この楽曲には「あなたは、“僕らはただの友達だ”という。でも友達ならあなたがどんな味なのか知らない(You say we’re just friends/ But friends don’t know the way you taste)」という意味深な歌詞がある。カミラはこの部分で最後の「Taste」の部分を発音せず、唇に指を当てると“わかるでしょ?”というような表情で観客席に視線を送った。

これを見たファンやマスコミからはカミラがサブリナ・カーペンターを嫌っているという意見が浮上。なぜならサブリナが今年8月に「Taste」というタイトルのシングルをリリースしているから。この単語を飛ばしたのはサブリナへのメッセージだと見られている。

しかもこれがカミラの元カレ、ショーン・メンデスが原因である可能性も浮上している。カミラとショーンはこの「Señorita」でコラボした2019年頃から交際を始めた。2021年11月に破局を発表したが、その後もことあるごとに復縁の噂が浮上。2023年4月にはコーチェラフェスティバルの会場でキスしているところを目撃され、よりを戻したことが明らかになった。この直前にショーンとの交際が報じられ、マスコミを賑わせていたのがサブリナ。2月にショーンとデートしているところをパパラッチにキャッチされ交際が報じられた。

カミラが本当にサブリナをディスっているとしたら、「Taste」という単語を使ったことにも深い意味がありそう。サブリナの「Taste」は自分の元恋人と付き合っている女性に向けた歌で、元恋人はショーン、女性はカミラなのではないかとファンは憶測している。例えば「あなたたちが復縁したって聞いた。もしそれが本当なら、あなたは彼とキスしたときに私の味を感じることになる(I heard you're back together/ And if that's true/ You'll just have to taste me/ When he's kissin' you)」という歌詞。コーチェラでのカミラとショーンのキスを意識していると見る人も多い。カミラがこの歌詞に不快感を抱いたとしても不思議ではないという意見も。

サブリナは2023年末から俳優のバリー・コーガンと交際をスタート、破局報道が浮上したこともあったが現在も順調そう。カミラとショーンはコーチェラでキスシーンを披露したにもかかわらず、結局破局。2人とも現在シングルであると見られている。改めてカミラとショーン、サブリナが三角関係を繰り広げる見込みは低いが、サブリナとカミラが全面バトルになる可能性はまだあり。2人がどのような動きを見せるのか、注目が集まっている。