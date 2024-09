ディズニー初の長編映画であり、世界初のカラー長編アニメーションでもある『白雪姫』が全世界待望の実写映画化!

『美女と野獣』『アラジン』をはじめ、数々のアニメーション映画の実写化を成功させてきたディズニーが、ついにその“原点”に魔法をかけます。

ディズニー実写映画『白雪姫』

公開日:2025年3月20日(木・祝)全国劇場にて公開

原題:SNOW WHITE

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

1937年に発表されてから今日に至るまで、“世界で最も長く”愛され続けているディズニープリンセスである「白雪姫」

時を超えてさらに輝きを増す、純粋で美しい心を持つ「白雪姫」が、実写映画としてスクリーンに蘇ります!

2023年に100周年を迎えたディズニーを象徴する映画こそ、アニメーション版『白雪姫』です。

世界初の長編アニメーション映画として映画史に残るこの作品の空前の大ヒットは、経営難によるウォルト・ディズニー・スタジオ存亡の危機を救ったことでも知られています。

それによって建てられた新しいビルは“7人のこびと”が屋根を支えるデザインとなっており、ディズニー本社ビルは今も『白雪姫』の彼らによって支えられています。

そして9月26日は、アニメーション版『白雪姫』が日本で公開された日。

その記念すべき日に、特報映像とポスタービジュアルが初解禁となりました!

キラキラとした陽射しの中で佇む白雪姫の姿が印象的なポスターの背景には「白雪姫」の住む小屋、まわりには森の動物たちが集まっており、柔らかな日差しが差し込む幻想的な世界観に思わず引き込まれます。

今回解禁された特報は、「白雪姫」が動物たちに連れられ、森の奥深くにある小屋へと足を踏み入れる様子から始まります。

「白雪姫」が小屋の階段を上る様子が映し出された後、アニメーション版でも登場する楽曲「口笛ふいて働こう」とともに、おなじみの青と黄色のドレスに身を包んだ白雪姫が軽快なダンスを踊るミュージカルシーンの一部がお披露目。

その後も、「白雪姫」が井戸を眺めながら歌を歌う様子や、ディズニーヴィランズである「女王」が魔法の鏡に「魔法の鏡よ、教えておくれ──世界で一番美しいのは誰?」と問いかける様子、魔女が毒リンゴを作る様子など、誰もが知る印象的なシーンの数々が登場します。

そして最後には、「白雪姫」が魔女からリンゴを受け取るあの場面も―。

時を超えて描かれる新たな『白雪姫』の物語にどんなワクワクが待っているか、期待せずにはいられません!

ディズニーで最も長く愛され続ける物語を、ハリウッドの豪華キャスト&スタッフが映画化

監督:マーク・ウェブ

脚本:グレタ・ガーウィグ

音楽:パセク&ポール

キャスト:レイチェル・ゼグラー/ガル・ガドット

オリジナル・サウンドトラック:ウォルト・ディズニー・レコード

ディズニーにとってあまりにも“特別な”映画を実写化するという夢のプロジェクトのために、ハリウッドが誇る豪華スタッフ&キャストが集結。

「白雪姫」役に選ばれたのは、『ウエスト・サイド・ストーリー』でゴールデングローブ賞主演女優賞に輝き、抜群の歌唱力を誇るレイチェル・ゼグラー氏です。

ディズニーヴィランズの中でも人気を誇る「女王」は、『ワイルド・スピード』シリーズや『ワンダーウーマン』シリーズのガル・ガドット氏。

また、監督を『アメイジング・スパイダーマン』『(500)日のサマー』のマーク・ウェブ氏、脚本を『バービー』の監督であるグレタ・ガーウィグ氏が務め、まさに今のハリウッドを牽引する才能の最強タッグが実現しました!

さらに、ディズニー・マジックに欠かせないのが、心に残る音楽の数々。

アニメーション版の珠玉の楽曲に加え、『ラ・ラ・ランド』『グレイテスト・ショーマン』のパセク&ポールによる新曲が、驚きと感動に満ちたディズニー・ミュージカルを誕生させます。

ディズニー・マジックの原点であり、今なお世界中から愛され続けている『白雪姫』を実写映画化。

ディズニー実写映画『白雪姫』は、2024年3月20日より公開です☆

