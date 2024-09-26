Â³¿¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÊÆ¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä¤Ç¾å¤²°ìÉþ¡á£Î£Ù¶â³µ¶·
NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á2684.70¡Ê+7.70¡¡+0.29%¡Ë
¶â£±£²·î¸Â¤ÏÂ³¿¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë°Â¤äÃæ¹ñ¤Î·Êµ¤»É·ãºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤ò¼õ¤±¤ÆÃæ¿´¸Â·î¥Ùー¥¹¤Ç¤Î»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¬¡¢¥æー¥í°Â¤ò¼õ¤±¤Æ¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤¬²¼»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÊÆ¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä¤ò¼õ¤±¤Æ¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MINKABU PRESS
1¥ª¥ó¥¹¡á2684.70¡Ê+7.70¡¡+0.29%¡Ë
¶â£±£²·î¸Â¤ÏÂ³¿¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ë°Â¤äÃæ¹ñ¤Î·Êµ¤»É·ãºö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ´¶¤ò¼õ¤±¤ÆÃæ¿´¸Â·î¥Ùー¥¹¤Ç¤Î»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤¬¡¢¥æー¥í°Â¤ò¼õ¤±¤Æ¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢²¡¤·ÌÜÇã¤¤¤¬²¼»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÊÆ¿·ÃÛ½»ÂðÈÎÇä¤ò¼õ¤±¤Æ¾å¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
MINKABU PRESS