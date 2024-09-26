µð¿Í¡¡¥Á¥§¥³ÂåÉ½³°Ìî¼ê¤È°éÀ®·ÀÌó¡¡¥Õ¥ë¥×¡ÖÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹Äº¤¤¤¿¡×ÇØÈÖ¹æ¤Ï037¤Ë
¡¡µð¿Í¤Ï25Æü¡¢¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥Þ¥ì¥¯¡¦¥Õ¥ë¥×³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤È°éÀ®·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¤Ï037¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡ÖÆüËÜ¤Ç¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Ì´¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÌ´¤¬¤«¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄº¤¤¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡1¥á¡¼¥È¥ë93¡¢99¥¥í¤Î±¦¤ÎÂçË¤¤Ç¡¢23Ç¯WBC¤Ç¥Á¥§¥³ÂåÉ½¤È¤·¤ÆÆüËÜÀï¤Çº´¡¹ÌÚ¡Ê¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤«¤éÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤ÏÊÆÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖWBC¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¤Î·Ê¿§¤òÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤ê¡¢»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£