¿¼¤á¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥Í¥Ã¥¯¤Ç¡¢Âç¿Í¤Î²Ä°¦¤µ¤È²Ú¤ä¤®¤ò¡£¾¾²¬çýÍ¥¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹½é½©¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹
É½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ò¤ª¼êËÜ¤Ë¡¢¡ÖÅì¥«¥ì½÷»Ò¤Îºî¤êÊý¡×¤ò»ØÆî¤¹¤ëËÜÏ¢ºÜ¡£
º£²ó¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿´Å¿ÉMIX¥³¡¼¥Ç¤¬¥Æ¡¼¥Þ¡£Î®¹Ô¤ê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ÎÁõ¤¤¤ò¡¢¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¡£
¡Ú¾¾²¬çýÍ¥¤Î¾ì¹ç¡Û
Õ»¤Ó¤Ê¤¤Âç¿Í¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹´Å¤á¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¶õµ¤¤òºî¤ë
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÈÂç¿Í¤Î¾åÉÊ¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÇÐÍ¥¡¦¾¾²¬çýÍ¥¤µ¤ó¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ÞÏÃÂê¤Î´Ú¹ñÎÁÍýÅ¹¡£
¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ï¡¢N.Y.¤Ë´ú´ÏÅ¹¤¬¤¢¤ë¡ÖSANDY LIANG¡×¤Î¤â¤Î¡£À¤³¦Åª¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢BLACKPINK¤Î¥¸¥§¥Ë¡¼°¦ÍÑ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤À¡£
¿¼¤á¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¥ë¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢¼ó¸µ¤Ë²Ú¤ä¤®¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¶»¸µ¤«¤é¹ø¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾ÝÅª¤Ê¥®¥ã¥¶¡¼¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î²Ä°¦¤µ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ò¤ÈÌòÇã¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ñ¥Õ¥¹¥ê¡¼¥Ö¤«¤éÂçÃÀ¤Ë¹¤¬¤ëÂµÀè¥Õ¥ì¥¢¤¬ÌÜÀþ¤ò½¸¤á¡¢È¤¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¥°¥é¥¹¤ò·¹¤±¤ë¼ê¸µ¤¹¤é¤â¡¢³¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Á´Êý°Ì¥¬¡¼¥ê¡¼¤æ¤¨Âç¿Í¤Ë¤Ï´Å²á¤®¤ë¡©¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Ê¤«¤ì¡£¾¾²¬¤µ¤ó¤â¤·¤«¤ê¡¢°Õ»×¤Î¤¢¤ë¼«Î©¤·¤¿Âç¿Í¤¬Ãå¤³¤Ê¤¹¡È´Å¡É¤Ï¡¢Õ»¤Ó¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼Â¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡½ Close up¡ª¡½
¥·¥ã¡¼¥×¤Ê°õ¾Ý¤ÎÂ¸µ¤Ç¡¢´Å¤µ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë
¥¬¡¼¥ê¡¼¤ÊÁõ¤¤¤Î»Å¾å¤²¤Ï¡¢¥â¡¼¥É¤Ç¿É¸ý¤ÊÉ½¾ð¤Î¥Ý¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥É¥È¥¥¤ÇÂ¸µ¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤Î¤¬¡¢Õ»¤Ó¤Ê¤¤Ãå¤³¤Ê¤·¤ÎÈë·í¡£
¥ª¡¼¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¹ç¤ï¤»¤¬¡¢½Ü¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤µ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¡£
¢¡
³Ú¤·¤¤Ìë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ç¡¢½é½©¤ÎË¬¤ì¤òËþµÊ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
¢£°áÁõ
¥É¥ì¥¹¡ï120,825¡Ò¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥ê¥¢¥ó¥°¡¿¥ê¥Ç¥£¥¢ TEL¡§03-3797-3200¡Ó¡¢¥Ð¥Ã¥°¡ï42,900¡Ò¥í¡¼ ¥½¥¦¥ë URL¡§https://rohseoul.jp¡Ó¡¢¤½¤ÎÂ¾¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È»äÊª