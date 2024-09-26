¡Ö¿¯¹¶¤Ø¤Î½àÈ÷¡×¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¢¥Ï¥ì¥Ó»²ËÅÁíÄ¹¤¬¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤Ë¸ÀµÚ
¡¡¥¤¥¹¥é¥à¶µ¥·¡¼¥¢ÇÉÁÈ¿¥¡Ö¥Ò¥º¥Ü¥é¡×¤È¤Î´Ö¤Ç¹¶·â¤Î±þ½·¤¬·ã²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¥Ï¥ì¥Ó»²ËÅÁíÄ¹¤¬¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ì¥Ó»²ËÅÁíÄ¹¤Ï25Æü¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ëËÌÉô¤Ç·³»ö±é½¬¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ââ°÷¤é¤òÁ°¤Ë¥Ï¥ì¥Ó»²ËÅÁíÄ¹¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï1ÆüÃæ¶õÇú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¿¯¹¶¤ËÈ÷¤¨¤¿ÃÏ¤Ê¤é¤·¤È¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é¤ò¼åÂÎ²½¤µ¤»Â³¤±¤ë¤¿¤á¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸½ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Å¨¤òÌÇ¤Ü¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÌÉô¤Î½»Ì±¤ò°ÂÁ´¤Ëµ¢´Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÏËÌÉô¤ËÍ½È÷Ìò¤Î2¤Ä¤ÎÎ¹ÃÄ¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥ì¥Ó»²ËÅÁíÄ¹¤Ï25Æü¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ëËÌÉô¤Ç·³»ö±é½¬¤ò»ë»¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ââ°÷¤é¤òÁ°¤Ë¥Ï¥ì¥Ó»²ËÅÁíÄ¹¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï1ÆüÃæ¶õÇú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¿¯¹¶¤ËÈ÷¤¨¤¿ÃÏ¤Ê¤é¤·¤È¡¢¥Ò¥º¥Ü¥é¤ò¼åÂÎ²½¤µ¤»Â³¤±¤ë¤¿¤á¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¸½ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Å¨¤òÌÇ¤Ü¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é¤òÅ°ÄìÅª¤ËÇË²õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÌÉô¤Î½»Ì±¤ò°ÂÁ´¤Ëµ¢´Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤ÏËÌÉô¤ËÍ½È÷Ìò¤Î2¤Ä¤ÎÎ¹ÃÄ¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤Î·üÇ°¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£