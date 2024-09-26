Âç¤ÎÎ¤¡¡à¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²Âç´Øá¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸ý¾å¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÎÏ»Î¡×¡¡ºÇÂ®²£¹Ë¾º¿Ê¤Ø¡ÖÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ë¡×
¡¡ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ï£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤ÇÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Ê£±£±·î£±£°Æü½éÆü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤ÎÈÖÉÕÊÔÀ®²ñµÄ¤ÈÎ×»þÍý»ö²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢´ØÏÆÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£´¡Ë¡áÆó½ê¥Î´Ø¡á¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤òËþ¾ì°ìÃ×¤Ç·è¤á¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï¸ý¾å¤Ç¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤ÎÎÏ»Î¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤ÈÀë¸À¡£Éã¡¦ÃæÂ¼ÃÎ¹¬¤µ¤ó¡Ê£´£¸¡Ë¤Î´ê¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¹þ¤á¡¢ÈæÎà¤Ê¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¶Ã°ÛÅª¤ÊÂ®¤µ¤ÇÎò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨Â³¤±¤ë¡È¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²Âç´Ø¡É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¸ý¾å¤À¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¤ÎÌÌ»ý¤Á¤Ç¡¢Âç¤ÎÎ¤¤Ï¥Ï¥Ã¥¥ê¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£¡ÖÂç´Ø¤ÎÃÏ°Ì¤ò±ø¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÎÏ»Î¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÁêËÐÆ»¤ËÀº¿Ê¤·¤Þ¤¹¡×¡£»×¤¤ÉÁ¤¯Ì¤Íè¤Ï¡¢Ã¯¤È¤âÈæ¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤ºÇ¶¯¤ÎÂ¸ºß¡£ÁÔÂç¤ÊÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÅÚÂæ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤Î»×¤¤¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤ÏÊì¹»¤Î¿·³ã¡¦³¤ÍÎ¹â¤Î²¸»Õ¤ËÁêÃÌ¡£Éã¡¦ÃÎ¹¬¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¤â¤¦¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡Ø´°àú¤À¡¢¤³¤ì¤À¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¡£ÌÂ¤ï¤º»È¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ¨·è¡£Éã»Ò¤Îå«¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿£´Ê¸»ú¤¬¡¢À²¤ìÉñÂæ¤òºÌ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÂÀ×¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÈæÎà¤Ê¤ÍýÁÛ¤â¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¡£½éÅÚÉ¶¤«¤é½êÍ×£·¾ì½êÌÜ¤Î½éÍ¥¾¡¡¢Æ±£¹¾ì½ê¤Ç¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤È¡¢ºÇÂ®¤ò¹¹¿·¡£¿·ÆþËë¤«¤éÆ±£µ¾ì½ê¤Î¾º¿Ê¤â¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÂç²£¹Ë¡¦ÂçË²¤Î£¶¾ì½ê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£»Õ¾¢¤ÎÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ëµ©Àª¤ÎÎ¤¡Ë¤â¡ÖËÍ¤â·ë¹½¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡£Âç¤ÎÎ¤¤ÎÁêËÐ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤È»×¤¦¡×¤È¾Ð´é¤ÇÇ§¤á¡Ö¤³¤Î¸ÄÀ¤ò¤É¤ó¤É¤ó°é¤Æ¤Æ¡¢ÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤·Á¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ÁêËÐ¤Î¾ï¼±¤òÊø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ÀÆþÌç¤«¤é£±Ç¯È¾¡£Áá¤¯¤â´ÇÈÄÎÏ»Î¤Î½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦¡£¿·¤¿¤ÊÃÏ°Ì¤ò¡Ö¶¨²ñ¤Î´é¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿£²£´ºÐ¤Î¿·Âç´Ø¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¶»Ãæ¤âÌÀ¤«¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤ÎÈÖÉÕ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦¡£¤â¤Ã¤È¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¡£·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡×¤È³Ð¸ç¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï³Ñ³¦¤ÎÄºÅÀ¡£¶å½£¾ì½ê¤ÈÍèÇ¯½é¾ì½ê¤ÇÏ¢Â³Í¥¾¡¤ä¤½¤ì¤Ë½à¤º¤ëÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤ì¤Ð¡¢¾¼ÏÂ°Ê¹ß¤Ç¤Ï±©¹õ»³¡¢¾È¹ñ¤Î½êÍ×£±£¶¾ì½ê¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÆ±£±£±¾ì½ê¤Ç¤ÎºÇÂ®²£¹Ë¾º¿Ê¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¤Û¤«¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤Ï¸½¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤¯¤é¤¤¤Î¤ªÁêËÐ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£µ¬³Ê³°¤ÎÂç´ï¤Ï¡¢Ã¯¤â¤Þ¤Í¤Ç¤¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤ÎÊâ¤ß¤ÇÌ´¤ò¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£