ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¡¡ÌÄÈøÉÍµå¾ì¤Ë»×¤¤¤Ï¤»¤ë¡¡¿·¿Í¤«¤é2Ç¯´Ö²á¤´¤·¤¿¸×É÷Áñ¤Ï¡Ö¤´ÈÓ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿»×¤¤½Ð¤¬¡×
¡¡ºå¿À¡¦º´Æ£µ±¤Ï¡¢30Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿ÌÄÈøÉÍµå¾ì¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤¿¡£
¡¡¿·¿Í¤«¤é¤Î2Ç¯´Ö¤ò¸×É÷Áñ¤ÇÀ¸³è¡£¡Ö¤´ÈÓ¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ë¡×¤È²û¤«¤·¤ß¡¢¡Ö¥·¥§¥Õ¤ÎÊý¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤È¤³¤í¡ÊÆôºê¡Ë¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©·ÑÂ³¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËµÕ¼ÁÌä¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£23Æü¤Îµð¿ÍÀï¤ÏÆÀÅÀ·÷¤Ç½ä¤Ã¤¿3ÂÇÀÊÁ´¤Æ¤ÇËÞÂà¤·¡¢0¡½1¤ÇÇÔÀï¡£µÕÅ¾Í¥¾¡¤¬·ü¤«¤ë»Ä¤ê5»î¹ç¤Ë¸þ¤±¡Ö¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Á¤¿¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£