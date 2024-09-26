¡Ú¼¡Áö¡Û¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¤ÏÃ»´üÊüËÒ¤ò¶´¤ó¤ÇJBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯Í½Äê
¡¡¥ª¡¼¥ë¥«¥Þ¡¼1Ãå¥ì¡¼¥Ù¥ó¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ê²´4¡áÅÄÃæÇî¡Ë¤Ï¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥àÅ·±É¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò¿Þ¤ê¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê10·î27Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤ò´Þ¤á¤¿º£¸å¤Î¥×¥é¥ó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¥¥ã¥í¥Ã¥È¥Õ¥¡¡¼¥à¤¬È¯É½¡£
¡¡Çò»³Âç¾ÞÅµ1Ãå¥Ç¥£¥¯¥Æ¥ª¥ó¡Ê¥»¥ó6¡áµÈ²¬¡Ë¤ÏÃ»´üÊüËÒ¤ò¶´¤ß¡¢JBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê11·î4Æü¡¢º´²ì¡Ë¤òÍ½Äê¡£
¡¡°ÂÅÄµÇ°5Ãå¥»¥ê¥Õ¥©¥¹¡Ê²´5¡áÃæÆâÅÄ¡Ë¤ÏÆ£²¬¤È¤ÎºÆ¥³¥ó¥Ó¤ÇÉÙ»ÎS¡Ê10·î19Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤Ø¡£¤È¤â¤ËG1¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Í§Æ»±¹¼Ë¤Î¿À¸Í¿·Ê¹ÇÕ4Ãå¥ª¡¼¥ë¥»¥¤¥ó¥Ä¡Ê²´3¡Ë¤ÏµÆ²Ö¾Þ¡Ê10·î20Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤Ë¸þ¤«¤ï¤º¼«¸Ê¾ò·ï¡Ê3¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¡£
¡¡Æ±5Ãå¥á¥ê¥ª¡¼¥ì¥à¡Ê²´3¡Ë¡¢Ãã±±»³¹â¸¶ÆÃÊÌ1Ãå¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¡Ê²´3¡Ë¤ÏµÆ²Ö¾Þ¤Ø¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¼·Í¼¾Þ1Ãå¥»¥¤¥¦¥ó¥Ï¡¼¥Ç¥¹¡Ê²´5¡á¶¶¸ý¡Ë¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸C¡Ê11·î30Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤ÇÉüµ¢Í½Äê¡£
¡¡¡Ú2ºÐ¼¡Áö¡Û
¡¡ÌîÏ©µÆS2Ãå¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡Ê²´¡á¿ù»³À²¡Ë¤ÏµþÅÔ2ºÐS¡Ê11·î23Æü¡Ë¤Ø¡£
¡¡Ãæµþ¿·ÇÏ¾¡¤Á¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¡Ê²´¡á¶¶¸ý¡Ë¤Ïµþ²¦ÇÕ2ºÐS¡Ê11·î2Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤Ø¡£
¡¡¿·³ã¿·ÇÏ¾¡¤Á¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê²´¡á¼êÄÍ¡Ë¤Ï¥¢¥¤¥Ó¡¼S¡Ê10·î19Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤ò»ëÌî¡£¼ÒÂæ¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¤¬È¯É½¤·¤¿¡£