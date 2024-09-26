¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Û£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡¡Ö¥¨¥¹¥³¥ó³«ºÅ¡×¤Ê¤é³ÚÅ·¤ÏÈò¤±¤¿¤¤¡ª¡©
¡¡¥Ñ£²°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£²£µÆü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê¥¨¥¹¥³¥ó¡Ë¤Ë£±¡½£³¤ÇÇÔÀï¡£¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤Î£Ã£Ó¿Ê½Ð³ÎÄê¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¡¼¥Á¾õÂÖ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡££²°Ì³ÎÊÝ¤ÇËÜµòÃÏ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î£Ã£Ó³«ºÅ¤Ë´üÂÔ¤Ï¹â¤Þ¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢ÉÔµ¤Ì£¤ÊàÏÉ¤Î±Æá¤Ë·Ù²ü´¶¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï°úÂàÅÐÈÄ¤À¤Ã¤¿ÀèÈ¯¡¦¸°Ã«¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤¿£²ÈÖ¼ê¡¦¶âÂ¼¤¬½é²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢°ÂÅÄ¤ËÀèÀ©£³¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£ÂÇÀþ¤ÎÈ¿·â¤â·´»Ê¤Î£±£²¹æ¥½¥í¤À¤±¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Ë³ÎÄê¥é¥ó¥×¤òÅô¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£³°Ì¤Î¥í¥Ã¥Æ¤Ë¤Ï£µ¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¡££Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎËÜµòÃÏ³«ºÅ¤ÏÇ»¸ü¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£¤¿¤À¡¢£Ã£Ó¤ÎºÇ½é¤ÎÁê¼ê¤¬¥í¥Ã¥Æ¤«³ÚÅ·¤«¡Ä¤È¤Î¾õ¶·¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à´Ø·¸¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤Ï³ÚÅ·¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¼þÊÕ¤«¤é¤Ï¡Ö²¾¤ËËÜµòÃÏ³«ºÅ¤Ê¤é¥í¥Ã¥Æ¤è¤ê³ÚÅ·¤ÎÊý¤¬¼ê¤´¤ï¤¤Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸¤ÏÉ·³ÃÄ¤ÎµÕ½±¤Ë¶²ÉÝ¤òÊú¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÍýÍ³¤Ïº£µ¨¤Î³ÚÅ·¤¬¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¤Î»î¹ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤¼¤«ÂÇÀþ¤¬ÇúÈ¯¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤À¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Î»þÅÀ¤Ç¤â³ÚÅ·¤Ë¤Ï£±£±¾¡£¸ÇÔ£²Ê¬¤±¤È¾¡¤Á±Û¤·¡¢¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£¹ÎÒ¡¢£²£³ËÜÎÝÂÇ¡¢£¹£²ÆÀÅÀ¤ÈÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ë¸Â¤ë¤È£±£±»î¹ç¤ÇÆ±£²³ä£¶Ê¬£²ÎÒ¡¢£±£µËÜÎÝÂÇ¡¢£¶£°ÆÀÅÀ¤ÈµÞ·ã¤ËÀ®ÀÓ¤¬°²½¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÈÆÀÅÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Î£¶£µ¡ó°Ê¾å¤ò¥¨¥¹¥³¥ó¤ÇÃ¡¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤«¤é¤â³ÚÅ·¤¬¤¤¤«¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¤òÅ¨ÃÏ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éàÄíá¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¥í¥Ã¥Æ¤Ïº£µ¨¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤¬£²£´»î¹ç¤Ç£¶¾¡£±£·ÇÔ£±Ê¬¤±¡£¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¤â£±£²»î¹ç¤Ç£³¾¡£¹ÇÔ¤ÈÊ¬¤¬°¤¯¡¢¥Á¡¼¥àÂÇ·âÀ®ÀÓ¤âÂÇÎ¨£²³ä£³Ê¬£¹ÎÒ¡¢£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£³£´ÆÀÅÀ¤Ç¤É¤Î¿ô»ú¤â³ÚÅ·¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¤ÎÁêÀ¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£Ã£Ó¤Ç¤Ï¥í¥Ã¥Æ°Ê¾å¤Ë³ÚÅ·ÂÇÀþ¤ò¶²¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¤¢¤ëÆüËÜ¥Ï¥à´Ø·¸¼Ô¤â¤³¤¦ÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤ë¡£
¡Ö¥¦¥Á¤â¼éÈ÷ÎÏ¤¬²þÁ±¤·¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¥¨¥¹¥³¥ó¤ËÂÐ¤·¡¢ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ê¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢º£µ¨¤Î³ÚÅ·¤Ï¥¦¥Á°Ê¾å¤Ë¥¨¥¹¥³¥ó¤òÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼óÇ¾¿Ø¤äÁª¼ê¤¿¤Á¤â¤½¤ÎÉÝ¤µ¤ÏÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¼ÂºÝ¡¢¥¦¥Á¤È³ÚÅ·¤Ïº£µ¨¤¹¤Ç¤Ë£¶ÅÙ¤â±äÄ¹Àï¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ°Ê¾å¤ËÎÏ¤ÏÙÉ¹³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¾¤Ë³ÚÅ·¤¬£³°Ì¤Ç£Ã£Ó¿Ê½Ð¤·¥¨¥¹¥³¥ó¤Ç¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤ì¤Ð¡Ä¡£Éî¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡ËÜµòÃÏ³«ºÅ¤Ï¤Û¤Ü³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏàÃÏ¤ÎÍøá¤òÀ¸¤«¤»¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Ã»´ü·èÀï¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢»Ä¤ê¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç²¿¤é¤«¤ÎÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£