バルセロナvsヘタフェ スタメン発表
[9.25 ラ・リーガ第7節](Estadi Olímpic Lluís Companys)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 11 ラフィーニャ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
MF 24 エリック・ガルシア
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 26 Ander Astralaga
GK 40 Á. Yaakobishvili
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 Sergi Domínguez
DF 39 Andrés Cuenca
MF 8 ペドリ
MF 41 Guille Fernández
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
FW 42 Toni Fernández
監督
ハンジ・フリック
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 2 ジェネ
DF 4 Juan Berrocal
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 21 フアン・イグレシアス
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 7 アレックス・ソラ
MF 11 カルレス・アレニャ
MF 17 カルレス・ペレス
MF 20 ジェジュ・サンティアゴ
FW 6 クリスタンタス・ウチェ
控え
GK 1 イジー・レターチェク
GK 35 D. Medenica
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ
DF 34 David Argüelles
MF 8 マウロ・アランバリ
MF 26 Alberto Risco
MF 36 Keita
FW 9 ボルハ・マジョラル
FW 10 ベルトゥ・ユルドゥルム
FW 19 ピーター・ゴンサレス
FW 29 Coba
監督
パトリ モレノ ルイス
※28:00開始
<出場メンバー>
[バルセロナ]
先発
GK 13 イニャキ・ペーニャ
DF 2 パウ・クバルシ
DF 3 アレックス・バルデ
DF 5 イニゴ・マルティネス
DF 23 ジュール・クンデ
MF 11 ラフィーニャ
MF 14 パブロ・トーレ
MF 17 マルク・カサド
MF 19 ラミネ・ヤマル
FW 9 ロベルト・レバンドフスキ
控え
GK 26 Ander Astralaga
GK 40 Á. Yaakobishvili
DF 32 エクトル・フォルト
DF 35 ジェラール・マルティン
DF 36 Sergi Domínguez
DF 39 Andrés Cuenca
MF 8 ペドリ
MF 41 Guille Fernández
FW 7 フェラン・トーレス
FW 10 アンス・ファティ
FW 18 パウ・ビクトル
FW 42 Toni Fernández
監督
ハンジ・フリック
[ヘタフェ]
先発
GK 13 ダビド・ソリア
DF 2 ジェネ
DF 4 Juan Berrocal
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 21 フアン・イグレシアス
MF 5 ルイス・ミジャ
MF 7 アレックス・ソラ
MF 11 カルレス・アレニャ
MF 17 カルレス・ペレス
MF 20 ジェジュ・サンティアゴ
FW 6 クリスタンタス・ウチェ
控え
GK 1 イジー・レターチェク
GK 35 D. Medenica
DF 16 ディエゴ・リコ
DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ
DF 34 David Argüelles
MF 8 マウロ・アランバリ
MF 26 Alberto Risco
MF 36 Keita
FW 9 ボルハ・マジョラル
FW 10 ベルトゥ・ユルドゥルム
FW 19 ピーター・ゴンサレス
FW 29 Coba
監督
パトリ モレノ ルイス
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります