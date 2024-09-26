[9.25 ラ・リーガ第7節](Estadi Olímpic Lluís Companys)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バルセロナ]

先発

GK 13 イニャキ・ペーニャ

DF 2 パウ・クバルシ

DF 3 アレックス・バルデ

DF 5 イニゴ・マルティネス

DF 23 ジュール・クンデ

MF 11 ラフィーニャ

MF 14 パブロ・トーレ

MF 17 マルク・カサド

MF 19 ラミネ・ヤマル

MF 24 エリック・ガルシア

FW 9 ロベルト・レバンドフスキ

控え

GK 26 Ander Astralaga

GK 40 Á. Yaakobishvili

DF 32 エクトル・フォルト

DF 35 ジェラール・マルティン

DF 36 Sergi Domínguez

DF 39 Andrés Cuenca

MF 8 ペドリ

MF 41 Guille Fernández

FW 7 フェラン・トーレス

FW 10 アンス・ファティ

FW 18 パウ・ビクトル

FW 42 Toni Fernández

監督

ハンジ・フリック

[ヘタフェ]

先発

GK 13 ダビド・ソリア

DF 2 ジェネ

DF 4 Juan Berrocal

DF 15 オマル・アルデレーテ

DF 21 フアン・イグレシアス

MF 5 ルイス・ミジャ

MF 7 アレックス・ソラ

MF 11 カルレス・アレニャ

MF 17 カルレス・ペレス

MF 20 ジェジュ・サンティアゴ

FW 6 クリスタンタス・ウチェ

控え

GK 1 イジー・レターチェク

GK 35 D. Medenica

DF 16 ディエゴ・リコ

DF 22 ドミンゴス・ドゥアルテ

DF 34 David Argüelles

MF 8 マウロ・アランバリ

MF 26 Alberto Risco

MF 36 Keita

FW 9 ボルハ・マジョラル

FW 10 ベルトゥ・ユルドゥルム

FW 19 ピーター・ゴンサレス

FW 29 Coba

監督

パトリ モレノ ルイス

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります