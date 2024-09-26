マンチェスター・Uvsトゥエンテ スタメン発表
[9.25 ELリーグフェーズ第1節](オールド トラフォード)
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 20 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 16 アマド・ディアロ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 7 メイソン・マウント
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 43 T. Collyer
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
エリック・テン・ハフ
[トゥエンテ]
先発
GK 1 ラース・ウンナーシュタル
DF 2 M. Hilgers
DF 28 B. van Rooij
DF 34 A. Salah-Eddine
DF 38 M. Bruns
MF 7 ミッチェル ファン ベルヘン
MF 8 Y. Regeer
MF 9 リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル
MF 14 セム・スタイン
MF 18 ミヘル・フラップ
FW 10 サム・ランメルス
控え
GK 16 I. El Maach
GK 22 プジェミスワフ ティトン
DF 3 G. Lagerbielke
DF 5 B. Kuipers
DF 17 アレック ヴァン ホーレンベーク
DF 24 J. Mesbahi
DF 39 M. Rots
MF 4 M. Kjølø
MF 6 カレル エイティング
MF 30 S. Ltaief
MF 41 G. Besselink
FW 11 D. Rots
監督
Joseph Oosting
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 20 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マーカス・ラッシュフォード
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 16 アマド・ディアロ
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
GK 22 トム・ヒートン
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 35 ジョニー・エバンス
MF 7 メイソン・マウント
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
MF 43 T. Collyer
FW 9 ラスムス・ホイルンド
FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ
FW 21 アントニー
監督
エリック・テン・ハフ
[トゥエンテ]
先発
GK 1 ラース・ウンナーシュタル
DF 2 M. Hilgers
DF 28 B. van Rooij
DF 34 A. Salah-Eddine
DF 38 M. Bruns
MF 7 ミッチェル ファン ベルヘン
MF 8 Y. Regeer
MF 9 リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル
MF 14 セム・スタイン
MF 18 ミヘル・フラップ
FW 10 サム・ランメルス
控え
GK 16 I. El Maach
GK 22 プジェミスワフ ティトン
DF 3 G. Lagerbielke
DF 5 B. Kuipers
DF 17 アレック ヴァン ホーレンベーク
DF 24 J. Mesbahi
DF 39 M. Rots
MF 4 M. Kjølø
MF 6 カレル エイティング
MF 30 S. Ltaief
MF 41 G. Besselink
FW 11 D. Rots
監督
Joseph Oosting
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります