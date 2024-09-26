[9.25 ELリーグフェーズ第1節](オールド トラフォード)

※28:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 24 アンドレ・オナナ

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 20 ディオゴ・ダロト

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マーカス・ラッシュフォード

MF 14 クリスティアン・エリクセン

MF 16 アマド・ディアロ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

GK 22 トム・ヒートン

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 35 ジョニー・エバンス

MF 7 メイソン・マウント

MF 18 カゼミーロ

MF 37 コビー・メイヌー

MF 43 T. Collyer

FW 9 ラスムス・ホイルンド

FW 17 アレハンドロ・ガルナチョ

FW 21 アントニー

監督

エリック・テン・ハフ

[トゥエンテ]

先発

GK 1 ラース・ウンナーシュタル

DF 2 M. Hilgers

DF 28 B. van Rooij

DF 34 A. Salah-Eddine

DF 38 M. Bruns

MF 7 ミッチェル ファン ベルヘン

MF 8 Y. Regeer

MF 9 リッキー・ファン・ウォルフスウィンケル

MF 14 セム・スタイン

MF 18 ミヘル・フラップ

FW 10 サム・ランメルス

控え

GK 16 I. El Maach

GK 22 プジェミスワフ ティトン

DF 3 G. Lagerbielke

DF 5 B. Kuipers

DF 17 アレック ヴァン ホーレンベーク

DF 24 J. Mesbahi

DF 39 M. Rots

MF 4 M. Kjølø

MF 6 カレル エイティング

MF 30 S. Ltaief

MF 41 G. Besselink

FW 11 D. Rots

監督

Joseph Oosting

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります