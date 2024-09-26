ニースvsソシエダ スタメン発表
[9.25 ELリーグフェーズ第1節](アリアンツ リヴィエラ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[ニース]
先発
GK 1 マルシン ブウカ
DF 4 ダンテ
DF 55 Y. Ndayishimiye
DF 64 モイーズ ボンビト
MF 8 パブロ ロサリオ
MF 20 T. Louchet
MF 26 メルヴィン バルド
MF 92 ジョナタン・クラウス
FW 15 ユスファ・ムココ
FW 19 B. Bouanani
FW 29 エヴァン ゲサンド
控え
GK 31 マキシム デュペ
GK 77 テディ ブレンディ
DF 2 アリ アブディ
DF 5 Mohamed Abdelmonem
DF 33 A. Mendy
MF 6 ヒシャーム ブダウィ
MF 10 ソフィアーヌ ディオップ
MF 22 タンギ・エンドンベレ
MF 36 I. Camara
FW 45 V. Orakpo
監督
フランク ハイセ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 23 ブライス・メンデス
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 12 ハビ・ロペス
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 25 ジョン・マグナセライア
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 14 久保建英
監督
イマノル・アルグアシル
※28:00開始
<出場メンバー>
[ニース]
先発
GK 1 マルシン ブウカ
DF 4 ダンテ
DF 55 Y. Ndayishimiye
DF 64 モイーズ ボンビト
MF 8 パブロ ロサリオ
MF 20 T. Louchet
MF 26 メルヴィン バルド
MF 92 ジョナタン・クラウス
FW 15 ユスファ・ムココ
FW 19 B. Bouanani
FW 29 エヴァン ゲサンド
GK 31 マキシム デュペ
GK 77 テディ ブレンディ
DF 2 アリ アブディ
DF 5 Mohamed Abdelmonem
DF 33 A. Mendy
MF 6 ヒシャーム ブダウィ
MF 10 ソフィアーヌ ディオップ
MF 22 タンギ・エンドンベレ
MF 36 I. Camara
FW 45 V. Orakpo
監督
フランク ハイセ
[ソシエダ]
先発
GK 1 アレックス・レミロ
DF 2 アルバロ・オドリオソラ
DF 3 アイエン・ムニョス
DF 5 イゴール・スベルディア
DF 20 ジョン・パチェコ
DF 31 ジョン・マルティン
MF 4 マルティン・スビメンディ
MF 23 ブライス・メンデス
MF 28 パブロ・マリン
FW 7 アンデル・バレネチェア
FW 10 ミケル・オヤルサバル
控え
GK 13 ウナイ・マレーロ
DF 6 アリツ・エルストンド
DF 12 ハビ・ロペス
DF 17 セルヒオ・ゴメス
DF 21 ナイフ・アゲルド
DF 27 ジョン・アランブル
MF 22 ベニャト・トゥリエンテス
MF 24 ルカ・スチッチ
MF 25 ジョン・マグナセライア
FW 9 オーリ・オスカールソン
FW 11 シェラルド・ベッカー
FW 14 久保建英
監督
イマノル・アルグアシル
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります