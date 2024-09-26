[9.25 ELリーグフェーズ第1節](アリアンツ リヴィエラ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[ニース]

先発

GK 1 マルシン ブウカ

DF 4 ダンテ

DF 55 Y. Ndayishimiye

DF 64 モイーズ ボンビト

MF 8 パブロ ロサリオ

MF 20 T. Louchet

MF 26 メルヴィン バルド

MF 92 ジョナタン・クラウス

FW 15 ユスファ・ムココ

FW 19 B. Bouanani

FW 29 エヴァン ゲサンド

控え

GK 31 マキシム デュペ

GK 77 テディ ブレンディ

DF 2 アリ アブディ

DF 5 Mohamed Abdelmonem

DF 33 A. Mendy

MF 6 ヒシャーム ブダウィ

MF 10 ソフィアーヌ ディオップ

MF 22 タンギ・エンドンベレ

MF 36 I. Camara

FW 45 V. Orakpo

監督

フランク ハイセ

[ソシエダ]

先発

GK 1 アレックス・レミロ

DF 2 アルバロ・オドリオソラ

DF 3 アイエン・ムニョス

DF 5 イゴール・スベルディア

DF 20 ジョン・パチェコ

DF 31 ジョン・マルティン

MF 4 マルティン・スビメンディ

MF 23 ブライス・メンデス

MF 28 パブロ・マリン

FW 7 アンデル・バレネチェア

FW 10 ミケル・オヤルサバル

控え

GK 13 ウナイ・マレーロ

DF 6 アリツ・エルストンド

DF 12 ハビ・ロペス

DF 17 セルヒオ・ゴメス

DF 21 ナイフ・アゲルド

DF 27 ジョン・アランブル

MF 22 ベニャト・トゥリエンテス

MF 24 ルカ・スチッチ

MF 25 ジョン・マグナセライア

FW 9 オーリ・オスカールソン

FW 11 シェラルド・ベッカー

FW 14 久保建英

監督

イマノル・アルグアシル

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります